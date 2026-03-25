Brighton & Hove Albion intensiviert offenbar seine Bemühungen um Said El Mala und dessen Bruder Malek vom 1. FC Köln. Die Verantwortlichen des Vereins aus der Premier League sollen laut einem Bericht der Bild zuletzt immer wieder Telefonate mit dem neuen Kölner Kaderplaner Tim Steidten geführt haben, um über die Ablöse-Modalitäten zu sprechen.
Finales Angebot geplant: Premier-League-Klub geht bei Kölns Said El Mala offenbar an die Schmerzgrenze
Die Seagulls sind allerdings nicht der einzige Klub von der Insel, der wegen Said El Mala in der Domstadt anklopft. So soll unter anderem auch der FC Chelsea sein Interesse hinterlegt haben. Said El Mala überzeugt bei seiner Debüt-Saison in der Bundesliga bislang auf ganzer Linie. In 27 Partien kommt der 19-Jährige auf zehn Tore und vier Vorlagen.
Der FC hat es allerdings nicht eilig den Transfer des Shooting Stars – und seines Bruders, der für die U21 spielt – fix zu machen. Nach dem Aus von Trainer Lukas Kwasniok aufgrund der aktuellen Ergebniskrise und der Beförderung von Rene Wagner zum neuen Chefcoach will man sich nun in der Länderspielpause über einen Kurs in der El-Mala-Frage einig werden.
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Brighton plant letztes Angebot an Köln wegen El Mala
Dennoch scheint sich Brighton in der Pole Position zu befinden. Laut Bild hat Sabrina El Mala, Mutter und Beraterin der Brüder, den Südengländern grünes Licht für Gespräche über einen möglichen Wechsel gegeben. Der Klub des deutschen Trainers Fabian Hürzeler, über den als neuer Trainer von Bayer 04 Leverkusen spekuliert wird, soll den El-Mala-Geschwistern bereits Vertragsangebote gemacht haben.
Von den interessierten Parteien ist Brighton dabei die Einzige, die neben Said auch Malek verpflichten möchte. Knackpunkt bleibt dabei die Ablösesumme. Das Duo ist noch bis 2030 an Köln gebunden. Für Said El Mala soll Brighton bereit sein bis zu 35 Millionen Euro plus Boni auszugeben.
Mehrere Offerten an Köln wurden demnach von den Geißböcken zurückgewiesen. Nun strebt der Tabellenzehnte der Premier League wohl ein persönliches Treffen mit den Vereinsbossen an, bei dem man ein finales Angebot abgeben möchte.
Said El Mala: seine Zahlen beim 1. FC Köln
- Spiele: 29
- Tore: 10
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 3
- Rote Karten: 0