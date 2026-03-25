Finales Angebot geplant: Premier-League-Klub geht bei Kölns Said El Mala offenbar an die Schmerzgrenze

Die Seagulls sind allerdings nicht der einzige Klub von der Insel, der wegen Said El Mala in der Domstadt anklopft. So soll unter anderem auch der FC Chelsea sein Interesse hinterlegt haben. Said El Mala überzeugt bei seiner Debüt-Saison in der Bundesliga bislang auf ganzer Linie. In 27 Partien kommt der 19-Jährige auf zehn Tore und vier Vorlagen.

Der FC hat es allerdings nicht eilig den Transfer des Shooting Stars – und seines Bruders, der für die U21 spielt – fix zu machen. Nach dem Aus von Trainer Lukas Kwasniok aufgrund der aktuellen Ergebniskrise und der Beförderung von Rene Wagner zum neuen Chefcoach will man sich nun in der Länderspielpause über einen Kurs in der El-Mala-Frage einig werden.