England steht nach einem packenden Duell mit Norwegen (2:1 nach Verlängerung) im Halbfinale der WM. Hätte der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Real Madrids Doppelpacker Jude Bellingham aber gar nicht zählen dürfen? Es gibt reichlich Diskussionen. Kurz vor dem Treffer des Mittelfeldspielers hatte Norwegens Torhüter Örjan Nyland den Ball bei einem Abstoß vermeintlich an die Aufhängung einer Spider-Cam, die über das Spielfeld verläuft, befördert.
FIFA-Statement sorgt für Wirbel: Norwegen wegen Spider-Cam-Treffer vor Jude Bellinghams Ausgleichstor für England fassungslos
FIFA: Sensor im Ball zeigte keinen "Herzschlag"
Bei einer Berührung sieht das Regelwerk eigentlich einen Schiedsrichterball vor. Der französischen Unparteiische Clement Turpin hatte die Szene offenbar gar nicht erst mitbekommen, ehe Norwegens Spieler hartnäckig protestierten. Der Videoschiedsrichter griff nicht ein, weshalb das Tor zählte. Eine Fehlentscheidung, wie der ehemalige FIFA-Schiedsrichters Mark Clattenburg bei FOX klarstellte: "Wenn der Ball ein Objekt berührt, das nicht zum Spielfeld gehört, muss das Spiel unterbrochen werden."
Die FIFA stellte allerdings noch während des Spiels klar, dass der Sensor im Ball keinen "Herzschlag" gezeigt habe, "es gibt daher keinen Beweis, dass der Ball das Kabel berührt und die Bewegung des Balls verändert hat". Dabei zeigen Superzeitlupen, wie der Ball vermeintlich leicht die Richtung änderte. Diese würde dem Statement des Weltverbands widersprechen.
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Norwegen stinksauer: "Das mit dem Kabel ist lächerlich"
Auch bei MagentaTV folgte eine ausführliche Analyse der Szene. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich erklärte: "Hat es Einfluss aufs Spielgeschehen? Dann wäre die richtige Spielfortsetzung ein Schiedsrichterball gewesen, weil das Tor in der Angriffsphase entstanden ist. (...) Hat es keinen Einfluss aufs Spiel, geht es weiter." Es sei nicht "hundertprozentig" aufzulösen, ob sich die Richtung des Balls tatsächlich verändert hat. "Hier ist nichts klar", betonte Ittrich und führte aus: "Wir haben in der Szene mit dem Trainer (Stale Solbakken; Anm. d. Red.) gesehen, dass er (Turpin, Anm. d. Red.) angedeutet hat, dass er Kontakt hatte und ihm nichts gesagt wurde. Das heißt also, dass das Schiedsrichterteam plus Videoassistent die Bilder wahrscheinlich genauso geprüft hat wie wir, es nicht wirklich feststellen konnte und dann das Spiel weiterläuft. Das ist eine Tatsachenentscheidung."
Solbakken gab hinterher Einblicke in das Gespräch mit Turpin. "Er sagte, dass er es selbst nicht gesehen hat und dass er keine Meldung erhalten hat, dass es tatsächlich passiert ist. (…) Das ist eine gute Erklärung, und da die FIFA sagt, dass es keinen Kontakt gab und kein Signal vom Chip im Ball kam, kann er nichts dagegen tun. Der Ball fiel senkrecht nach unten, direkt vor die Bank, also hat er sie berührt", erklärte der Norwegen-Coach. Der ehemalige England-Stürmer Wayne Rooney nahm bei BBC ebenfalls eine Berührung wahr: "Der Ball scheint abzuschweifen und schnell herunterzukommen."
Auch bei Norwegens Spielern sorgte die Szene im Anschluss wenig überraschend für Entrüstung. "Das mit dem Kabel ist lächerlich", sagte Mittelfeldspieler Sander Berge und deutete eine Verschwörung an: "Das Ergebnis von 2:1 spricht für sich – es sind kleine Unterschiede, und wir wissen, in welche Richtung es ging." In eine ähnliche Kerbe schlug auch Kapitän Martin Ödegaard. "Ich habe den Vorfall selbst nicht gesehen, aber bei einigen Situationen waren die Entscheidungen heute nicht zu unseren Gunsten", sagte er. "Vielleicht braucht man das in solchen Spielen."
Tor von Norwegen wegen Foulspiel von Erling Haaland aberkannt
Schon beim Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien (2:1) hatte der Chip im Ball für Diskussionen gesorgt, als der vermeintliche Ausgleichstreffer Josko Gvardiols in der 13. Minute der Nachspielzeit aberkannt worden war. Zuvor hatte der Freiburger Igor Matanovic den Ball aber mit dem Kopf verlängert, weshalb eine Abseitssituation entstand. Die FIFA bestätigte später, dass "dieser Kontakt" durch die Technik "nachgewiesen" worden sei und der Schiedsrichter "korrekt auf Abseits entschieden und das Tor aberkannt" habe. In den Zeitlupen war eine Berührung jedoch nur schwer zu erkennen, was auch die unterlegenen Kroaten monierten.
Darüber hinaus zeigte sich das norwegische Lager während des Spiels verärgert wegen des nicht gegebene Tors von Torbjorn Heggem in der zweiten Halbzeit zum vermeintlichen 2:1. Dem Treffer verweigerte Turpin nach Eingreifen des VAR wegen eines Stoßes von Erling Haaland gegen Elliot Anderson unmittelbar vor Ausführung des vorausgegangenen Eckballs die Anerkennung. Berge sagte dazu: "Es ist ein Vorteil, so groß und körperlich stark wie Erling zu sein, aber man wird bestraft, wenn man einen Spieler festhält."
Für das Überraschungsteam aus Norwegen ist die WM-Reise damit beendet. England trifft im Halbfinale auf Argentinien, das wiederum beim 2:1 im Viertelfinale gegen die Schweiz von einer neuen FIFA-Regel profitierte. Jene hatte einen Platzverweis für Breel Embolo zur Folge, der wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote-Karte sah.
WM 2026: Duelle im Halbfinale der Weltmeisterschaft
Tag Uhrzeit Begegnung Stadt 14. Juli 21:00 Frankreich - Spanien Dallas (USA) 15. Juli 21:00 England - Argentinien Atlanta (USA)
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