Auch bei MagentaTV folgte eine ausführliche Analyse der Szene. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich erklärte: "Hat es Einfluss aufs Spielgeschehen? Dann wäre die richtige Spielfortsetzung ein Schiedsrichterball gewesen, weil das Tor in der Angriffsphase entstanden ist. (...) Hat es keinen Einfluss aufs Spiel, geht es weiter." Es sei nicht "hundertprozentig" aufzulösen, ob sich die Richtung des Balls tatsächlich verändert hat. "Hier ist nichts klar", betonte Ittrich und führte aus: "Wir haben in der Szene mit dem Trainer (Stale Solbakken; Anm. d. Red.) gesehen, dass er (Turpin, Anm. d. Red.) angedeutet hat, dass er Kontakt hatte und ihm nichts gesagt wurde. Das heißt also, dass das Schiedsrichterteam plus Videoassistent die Bilder wahrscheinlich genauso geprüft hat wie wir, es nicht wirklich feststellen konnte und dann das Spiel weiterläuft. Das ist eine Tatsachenentscheidung."

Solbakken gab hinterher Einblicke in das Gespräch mit Turpin. "Er sagte, dass er es selbst nicht gesehen hat und dass er keine Meldung erhalten hat, dass es tatsächlich passiert ist. (…) Das ist eine gute Erklärung, und da die FIFA sagt, dass es keinen Kontakt gab und kein Signal vom Chip im Ball kam, kann er nichts dagegen tun. Der Ball fiel senkrecht nach unten, direkt vor die Bank, also hat er sie berührt", erklärte der Norwegen-Coach. Der ehemalige England-Stürmer Wayne Rooney nahm bei BBC ebenfalls eine Berührung wahr: "Der Ball scheint abzuschweifen und schnell herunterzukommen."

Auch bei Norwegens Spielern sorgte die Szene im Anschluss wenig überraschend für Entrüstung. "Das mit dem Kabel ist lächerlich", sagte Mittelfeldspieler Sander Berge und deutete eine Verschwörung an: "Das Ergebnis von 2:1 spricht für sich – es sind kleine Unterschiede, und wir wissen, in welche Richtung es ging." In eine ähnliche Kerbe schlug auch Kapitän Martin Ödegaard. "Ich habe den Vorfall selbst nicht gesehen, aber bei einigen Situationen waren die Entscheidungen heute nicht zu unseren Gunsten", sagte er. "Vielleicht braucht man das in solchen Spielen."