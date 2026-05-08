Südamerikas Fußball hat mit dem Spielabbruch zwischen Independiente Medellin und CR Flamengo aus Rio de Janeiro in der Copa Libertadores ein weiteres schwarzes Kapitel geschrieben.
Feuer auf der Tribüne. Angriff auf Polizisten! Spiel in der Copa Libertadores muss abgebrochen werden
Medellin-Fans stinksauer auf die Klubeigner
Aus Protest gegen die sportliche Talfahrt entzündeten wütende Fans des kolumbianischen Erstligisten auf der Tribüne ein großes Feuer, schleuderten Sitze auf eingreifende Polizisten und stürmten gar den Platz. Die Partie wurde deshalb nach nur wenigen Minuten unter- und später sogar gänzlich abgebrochen.
Der Zorn der Fans von Medellin richtete sich vor allem gegen die Klubeigner, nachdem der sechsmalige Meister am vergangenen Wochenende die K.o.-Runde in der heimischen Meisterschaft verpasst hatte. Kurioserweise hatten Sicherheitsbehörden am Dienstag wegen der sich abzeichnenden Ausschreitungen darum gebeten, die Partie hinter verschlossenen Toren auszutragen, was der Klub aber wegen geltender Sponsorenverträge ablehnte.
Flamengo bekommt Sieg zugesprochen
Laut Statuten stehen den Gästen aus Brasilien nun automatisch die drei Punkte zu. Während Flamengo die Tabelle der Gruppe A bereits zuvor anführte, muss Medellin als aktuell Dritter um den Einzug in die K.o.-Phase zittern.
In der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Gegenstück zur Champions League, vergeht kaum ein Jahr ohne schwere Krawalle. Als beispielsweise River-Plate-Fans 2018 Spieler von Boca Juniors auf der Fahrt zum Stadion im Mannschaftsbus durch Steinwürfe verletzt hatten, musste das Final-Rückspiel der beiden argentinischen Hauptstadtklubs gar nach Madrid verlegt werden.