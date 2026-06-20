Felix Nmecha, Gebet bei der WM 2026: Welche Religion hat der Mittelfeldspieler des DFB-Teams (deutsche Nationalmannschaft)?

Unter anderem Nmecha und Curacaos Kenji Gorre sind Teil des evangelikalen Netzwerkes "Ballers in God", dem bei Instagram mehr als 760.000 Menschen folgen. Über das Gebet von Nmecha, Gorre, Tah und den anderen wurde auf der Plattform breit berichtet, die von dem aktuell vereinslosen Fußballprofi John Bostock gegründet wurde. Der 34-Jährige pflegt eine Nähe zu evangelikalen Freikirchen und ihren Predigern.

Nmecha war aufgrund des offenen Umgangs mit seinem Glauben auch vor der WM auf "Ballers in God" schon sehr präsent. "Ich hatte die klare Überzeugung, mein Vertrauen wirklich in Jesus zu setzen und nicht einfach nur einer Religion zu folgen. Und ich merkte, wie sehr es um die Beziehung zu unserem Schöpfer geht", erklärte der 25-Jährige zuletzt in einem Video, das bei "Ballers in God" und "sportsworld" veröffentlicht wurde, wie er zu seinem Glauben kam.

Zu dem Gebet nach dem Curacao-Spiel gab es indes zahlreiche weitere Reaktionen. DFB-Mitspieler Antonio Rüdiger wurde bei einer Pressekonferenz auf kritische Stimmen angesprochen, die einige von Nmechas mit seinem Glauben in Verbindung stehende Überzeugungen in der Vergangenheit ausgelöst hatten. "Es ist etwas Persönliches. Er hat das gemacht, und ich sehe nichts Falsches daran", betonte der Abwehrspieler von Real Madrid. "Wir leben in einem Land, wir reden von Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Also sehe ich kein Problem darin", so Rüdiger weiter.