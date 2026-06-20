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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Felix Nmecha, Gebet bei der WM 2026: Welche Religion hat der Mittelfeldspieler des DFB-Teams (deutsche Nationalmannschaft)?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Elfenbeinküste
Deutschland
F. Nmecha

Das Gebet, das Felix Nmecha nach dem Spiel des DFB-Teams bei der WM 2026 gegen Curacao initiierte, sorgte für viel Gesprächsstoff.

Dass Felix Nmecha, Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, gläubiger Christ ist und diesen Glauben auch nach außen trägt, war bereits vor der WM 2026 bekannt. Nach dem ersten Turnierspiel des DFB-Teams gegen Curacao (7:1) präsentierte er seine religiöse Überzeugung auf einer Weltbühne, als er gemeinsam mit einigen gegnerischen Akteuren und Mitspieler Jonathan Tah noch auf dem Rasen einen Kreis bildete und sie gemeinsam beteten.

"Wir sind im Spiel Gegner, aber danach sind wir alle Christen und Brüder", erklärte Nmecha nach der Partie bei der ARD. "Da haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht. Wir sind alle sehr dankbar. Das Ergebnis ist natürlich schön für uns, aber wir glauben alle, dass Jesus im Spiel verherrlicht wird. Deshalb sind wir zusammen gekommen und haben gebetet."

  • Felix Nmecha, Gebet bei der WM 2026: Welche Religion hat der Mittelfeldspieler des DFB-Teams (deutsche Nationalmannschaft)?

    Später erklärte der deutsche Nationalspieler, der gegen Curacao das sehenswerte Führungstor der DFB-Elf erzielt hatte, dass das gemeinsame Gebet vorab abgesprochen war. "Ich kenne einen Spieler von Curacao: Kenji Gorre", so Nmecha bei Sky Sport. "Schon vor dem Spiel hatten wir vereinbart, dass wir danach zusammenkommen wollen, unabhängig vom Ergebnis, um zu zeigen, dass wir Brüder in Christus sind und es im Leben mehr gibt als Fußball."

    Innenverteidiger Tah meinte derweil bei MagentaTV, dass man von ihm und Nmecha während der WM noch weitere Gebete erwarten könne: "Wir werden das auch weiter fortführen, weil es am Ende, glaube ich, ein schönes Zeichen ist einfach. Es geht um Liebe, es geht um Nächstenliebe, es geht um Frieden, Dankbarkeit. Das sind die Werte, die wir nach außen vermitteln wollen", sagte der Abwehrspieler des FC Bayern.

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    Felix Nmecha, Gebet bei der WM 2026: Welche Religion hat der Mittelfeldspieler des DFB-Teams (deutsche Nationalmannschaft)? Hintergründe und Reaktionen

    Unter anderem Nmecha und Curacaos Kenji Gorre sind Teil des evangelikalen Netzwerkes "Ballers in God", dem bei Instagram mehr als 760.000 Menschen folgen. Über das Gebet von Nmecha, Gorre, Tah und den anderen wurde auf der Plattform breit berichtet, die von dem aktuell vereinslosen Fußballprofi John Bostock gegründet wurde. Der 34-Jährige pflegt eine Nähe zu evangelikalen Freikirchen und ihren Predigern.

    Nmecha war aufgrund des offenen Umgangs mit seinem Glauben auch vor der WM auf "Ballers in God" schon sehr präsent. "Ich hatte die klare Überzeugung, mein Vertrauen wirklich in Jesus zu setzen und nicht einfach nur einer Religion zu folgen. Und ich merkte, wie sehr es um die Beziehung zu unserem Schöpfer geht", erklärte der 25-Jährige zuletzt in einem Video, das bei "Ballers in God" und "sportsworld" veröffentlicht wurde, wie er zu seinem Glauben kam.

    Zu dem Gebet nach dem Curacao-Spiel gab es indes zahlreiche weitere Reaktionen. DFB-Mitspieler Antonio Rüdiger wurde bei einer Pressekonferenz auf kritische Stimmen angesprochen, die einige von Nmechas mit seinem Glauben in Verbindung stehende Überzeugungen in der Vergangenheit ausgelöst hatten. "Es ist etwas Persönliches. Er hat das gemacht, und ich sehe nichts Falsches daran", betonte der Abwehrspieler von Real Madrid. "Wir leben in einem Land, wir reden von Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Also sehe ich kein Problem darin", so Rüdiger weiter.

  • Felix Nmecha, Gebet bei der WM 2026: Welche Religion hat der Mittelfeldspieler des DFB-Teams (deutsche Nationalmannschaft)? Der WM-Kader von Deutschland

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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