Felix Nmecha, Gebet bei der WM 2026: Welche Religion hat der Mittelfeldspieler des DFB-Teams (deutsche Nationalmannschaft)?

Dass Felix Nmecha, Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, gläubiger Christ ist und diesen Glauben auch nach außen trägt, war bereits vor der WM 2026 bekannt. Nach dem ersten Turnierspiel des DFB-Teams gegen Curacao (7:1) präsentierte er seine religiöse Überzeugung auf einer Weltbühne, als er gemeinsam mit einigen gegnerischen Akteuren und Mitspieler Jonathan Tah noch auf dem Rasen einen Kreis bildete und sie gemeinsam beteten.
"Wir sind im Spiel Gegner, aber danach sind wir alle Christen und Brüder", erklärte Nmecha nach der Partie bei der ARD. "Da haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht. Wir sind alle sehr dankbar. Das Ergebnis ist natürlich schön für uns, aber wir glauben alle, dass Jesus im Spiel verherrlicht wird. Deshalb sind wir zusammen gekommen und haben gebetet."