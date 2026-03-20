"Feige und von Hass getrieben": Liverpool stärkt Defensivstar nach rassistischen Kommentaren den Rücken - Mohamed Salah fehlt verletzt

Für Liverpool ist klar: "So darf es nicht weitergehen." Die Betreiber der Plattformen im Netz müssten ihrer Verantwortung endlich gerecht werden "und jetzt handeln". Allzu oft "versagen sie dabei". Dieser Art von Nachrichten keinen Einhalt zu gebieten, sei "eine bewusste Entscheidung – und eine, die Spielern, Familien und Gemeinschaften im gesamten Spiel weiterhin schadet".

Der frühere Leipziger Konate (26) war im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Galatasaray am vergangenen Mittwoch mit seinem Gegenspieler Victor Osimhen aneinandergeraten. Der Stürmer der Türken musste zur Halbzeit mit einem Armbruch ausgewechselt werden. Der Vorfall führte dazu, dass Konate im Netz angefeindet wurde.

"Unsere Spieler sind keine Zielscheiben. Sie sind Menschen", betonte Liverpool und bezeichnete die Beschimpfungen oft anonymer Accounts als "Schandfleck für das Spiel und die Plattformen, die dies ermöglichen". Die Verantwortlichen würden wenn irgend möglich zur Rechenschaft gezogen, Konate habe die volle Unterstützung des Klubs.