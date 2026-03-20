"Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel", hieß es in einer Stellungnahme der Reds über die Anfeindungen: "Es ist entmenschlichend, feige und von Hass getrieben. Rassismus hat im Fußball, in der Gesellschaft und nirgendwo sonst etwas verloren – weder online noch offline."
"Feige und von Hass getrieben": Liverpool stärkt Defensivstar nach rassistischen Kommentaren den Rücken - Mohamed Salah fehlt verletzt
Für Liverpool ist klar: "So darf es nicht weitergehen." Die Betreiber der Plattformen im Netz müssten ihrer Verantwortung endlich gerecht werden "und jetzt handeln". Allzu oft "versagen sie dabei". Dieser Art von Nachrichten keinen Einhalt zu gebieten, sei "eine bewusste Entscheidung – und eine, die Spielern, Familien und Gemeinschaften im gesamten Spiel weiterhin schadet".
Der frühere Leipziger Konate (26) war im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Galatasaray am vergangenen Mittwoch mit seinem Gegenspieler Victor Osimhen aneinandergeraten. Der Stürmer der Türken musste zur Halbzeit mit einem Armbruch ausgewechselt werden. Der Vorfall führte dazu, dass Konate im Netz angefeindet wurde.
"Unsere Spieler sind keine Zielscheiben. Sie sind Menschen", betonte Liverpool und bezeichnete die Beschimpfungen oft anonymer Accounts als "Schandfleck für das Spiel und die Plattformen, die dies ermöglichen". Die Verantwortlichen würden wenn irgend möglich zur Rechenschaft gezogen, Konate habe die volle Unterstützung des Klubs.
Mohamed Salah fällt wegen einer Muskelverletzung aus
Derweil müssen die Reds fürs Erste auf Mohamed Salah verzichten. Der Ägypter, der beim Viertelfinal-Einzug gegen die Türken noch sein 50. Tor in der Champions League erzielte, zog sich nach Angaben von Trainer Arne Slot eine Muskelverletzung zu und fällt daher vorerst aus. Salah verpasst damit das Spiel bei Brighton and Hove Albion am Samstag (13.30 Uhr) und wird auch der ägyptischen Nationalmannschaft fehlen.
"Das Gute für Liverpool und für uns ist, dass wir eine Länderspielpause einlegen. Das Schlechte für Ägypten ist, dass er nicht dorthin gehen kann", sagte Slot. Salah soll im Viertelfinale der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (8. und 14. April) wieder zur Verfügung stehen.
"Mo hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er sich in ähnlichen Situationen schneller erholen kann als andere Spieler, weil er so gut auf seinen Körper achtet", sagte Slot. Ägypten stehen in Saudi-Arabien (27. März) und Spanien (30. März) zwei Auswärtsspiele bevor.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.