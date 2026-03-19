Der spanische Rekordmeister Real Madrid muss vorerst auf seinen Stammtorhüter Thibaut Courtois verzichten.
Fehlt er sogar für beide Duelle gegen den FC Bayern? Real Madrid muss wohl Ausfall von Top-Star verkraften
Wie die Königlichen am Donnerstag mitteilten, habe der Belgier eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Sein Genesungsverlauf werde überwacht. Zur Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben, spanische Medien berichten über eine Dauer von etwa sechs Wochen.
Damit würde Courtois die Duelle gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League verpassen. Das Hinspiel findet am 7. April im Santiago Bernabéu statt, das Rückspiel am 15. April in München. Auch im Stadtderby gegen Atlético Madrid (Sonntag, 21 Uhr) fehlt Courtois. Der etatmäßige Ersatztorhüter ist Andrij Lunin. Der Ukrainer hatte Courtois bereits im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City in der zweiten Hälfte abgelöst.
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Courtois fehlt Real verletzt - wohl auch gegen Bayern
Bayern und Real hatten sich locker im Achtelfinale durchgesetzt. Die Münchner gewannen 6:1 und 4:1 gegen Atalanta Bergamo, Champions-League-Rekordsieger Real schlug City souverän 3:0 und 2:1.
Letztmals sind sich beide Teams im Halbfinale 2024 begegnet. Damals, wie auch in den Halbfinals 2014 und 2018 sowie im Viertelfinale 2017, hatte sich Madrid durchgesetzt.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".