Fehlt er sogar für beide Duelle gegen den FC Bayern? Real Madrid muss wohl Ausfall von Top-Star verkraften

Wie die Königlichen am Donnerstag mitteilten, habe der Belgier eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Sein Genesungsverlauf werde überwacht. Zur Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben, spanische Medien berichten über eine Dauer von etwa sechs Wochen.

Damit würde Courtois die Duelle gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League verpassen. Das Hinspiel findet am 7. April im Santiago Bernabéu statt, das Rückspiel am 15. April in München. Auch im Stadtderby gegen Atlético Madrid (Sonntag, 21 Uhr) fehlt Courtois. Der etatmäßige Ersatztorhüter ist Andrij Lunin. Der Ukrainer hatte Courtois bereits im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City in der zweiten Hälfte abgelöst.