Tief in der Nachspielzeit drosch Lazar Samardzic den Ball vom Elfmeterpunkt rechts oben in den Winkel. 4:1. Dann war es vorbei, Atalanta Bergamo hatte tatsächlich das nicht für möglich gehaltene Comeback geschafft und Borussia Dortmund in den Playoffs der Champions League trotz 0:2-Hinspielpleite ausgeschaltet. Der Henker des BVB war ausgerechnet ein Deutscher.
Fehlende "Männlichkeit" und eine empfindliche Absage an Hansi Flick! Mutiert ein Ex-Bundesliga-Talent zum Schreck des FC Bayern?
Das Fußballspielen lernte Samardzic in Berliner Käfigen. Tricks und Dribblings. Bald landete er im Nachwuchs von Hertha BSC und machte dort mit sensationellen Statistiken auf sich aufmerksam. Für die U17 sammelte er in 40 Pflichtspielen 54 Scorerpunkte. Ab der U16 spielte der Zehner für diverse deutsche U-Nationalmannschaften, 2019 bekam er eine Fritz-Walter-Medaille, 2020 debütierte er im Alter von 18 Jahren für Herthas Profis, es sollte aber nur zu drei Kurzeinsätzen reichen.
"Ich wollte eigentlich unbedingt in Berlin bleiben und zuhause, in meiner Heimat für Hertha spielen", sagte Samardzic später bei RBB24. "Aber bei der Hertha hat mir die Wertschätzung gefehlt. Ich war zehn Jahre im Verein, habe jedes Jahr gut gespielt und war in der Jugend eigentlich immer der Beste. Der Sprung zu den Profis war zwar da, aber mir wurde kein Plan aufgezeichnet. Es wurde nie gesagt: 'Lazar, du bist unsere Zukunft und wir bauen auf dich'."
- IMAGO / Christian Schroedter
Fehlende "Männlichkeit" und gebrochene Versprechen bei RB Leipzig
Also suchte Samardzic seine Zukunft andernorts. Angeblich interessierte sich auch der FC Bayern für ihn, letztlich wechselte er zu RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann. Als allererstes war er dort: überfordert. "Ich kam an und wir haben eine Spielform mit acht Toren und sechs Mannschaften gemacht", sagte Samardzic. "Ich habe zehn Minuten gespielt und die Übung immer noch nicht verstanden."
So richtig kam er in Leipzig auch nach dieser ersten Überforderung nicht an. Insgesamt setzte ihn der heutige Bundestrainer nur neunmal ein. Woran das lag, da gehen die Meinungen auseinander. "Ihm fehlt der Punch, das Entscheidungs-Gen, die Männlichkeit, um sich in der Bundesliga richtig durchzusetzen", erklärte Nagelsmann.
Im Interview mit SPOXzeigte Samardzic für diese Annahme später sogar Verständnis. "Wenn ich mich heute mit der Zeit in Leipzig vergleiche, gibt es einen deutlichen Unterschied. Vielleicht war ich damals auch noch nicht so bereit und fit, wie ich es mittlerweile bin", gab er zu, berichtete aber auch von nicht eingehaltenen Absprachen: "Natürlich hätte ich lieber mehr gespielt, der Trainer hatte es mir eigentlich auch so versprochen."
- AFP
Lazar Samardzic sagte Hansi Flick ab - und entschied sich für Serbien
Fehlende Wertschätzung in Berlin, fehlende Männlichkeit und vermeintlich gebrochene Versprechen in Leipzig: 2021 verließ der damals 19-Jährige Deutschland und wechselte für drei Millionen Euro zu Udinese Calcio. In Italien spielte Samardzic erstmals regelmäßig Profifußball - und rief sich somit auch in Deutschland in Erinnerung.
Vor allem beim damaligen Bundestrainer Hans Flick, der Samardzic für die Nationalmannschaft nominieren wollte. Flick habe sich "sehr um mich bemüht", erzählte Samardzic. "Natürlich ist es eine Ehre, wenn dich der deutsche Bundestrainer anruft. Trotzdem war ich mir zu diesem Zeitpunkt bereits sicher, dass ich für das Heimatland meiner Eltern auflaufen will."
Im März 2023 debütierte Samardzic für die serbische Nationalmannschaft, kurz darauf zeigte Inter Mailand Interesse. Zwischen den Klubs soll schon Einigkeit über einen Transfer bestanden haben, Samardzics Vater und Berater Mladen pokerte aber zu hoch. "Es fehlte an Seriosität und Respekt", klagte Inter-Boss Beppe Marotta und ließ den Transfer platzen.
- Getty Images Sport
Lazar Samardzic wechselte für 15 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo
Nach einer weiteren ordentlichen Saison bei Udinese schlug 2024 schließlich Atalanta Bergamo zu. Zwar kein Klub mit der Strahlkraft Inters, aber immerhin ein Dauergast im Europapokal. Samardzic kam erst per Leihe, vergangenen Sommer folgte der fixe Transfer für 15 Millionen Euro. Auch bei Atalanta kommt Samardzic regelmäßig zum Einsatz, einen unumstrittenen Stammplatz erarbeitete er sich aber noch nicht.
Seine Trainer - erst der legendäre Gian Piero Gasperini, mittlerweile Raffaele Palladino - forderten wiederholt öffentlich mehr von ihm. Potenzial und tatsächliche Leistungen klaffen zu oft auseinander. Diesen Januar galt Samardzic sogar als Verkaufskandidat. Letztlich blieb er aber. Auch, weil mit Ademola Lookman (Atletico Madrid) und Daniel Maldini (Lazio Rom) zwei andere Offensivspieler den Klub verließen.
Ende Februar erzielte Samardzic nach Einwechslung das Siegtor gegen Meister SSC Neapel, wenige Tage später eliminierte er mit seinem verwandelten Elfmeter den BVB. Zuletzt stand Samardzic viermal hintereinander in der Startelf - jetzt wartet der FC Bayern.
Lazar Samardzic: Seine Karrierestaionen im Profifußball
Zeitraum Klub Spiele Tore Assists bis 2020 Hertha BSC 3 - - 2020 bis 2021 RB Leipzig 9 - 1 2021 bis 2024 Udinese Calcio 98 13 10 seit 2024 Atalanta Bergamo 72 10 5