Fehlende "Männlichkeit" und eine empfindliche Absage an Hansi Flick! Mutiert ein Ex-Bundesliga-Talent zum Schreck des FC Bayern?

Also suchte Samardzic seine Zukunft andernorts. Angeblich interessierte sich auch der FC Bayern für ihn, letztlich wechselte er zu RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann. Als allererstes war er dort: überfordert. "Ich kam an und wir haben eine Spielform mit acht Toren und sechs Mannschaften gemacht", sagte Samardzic. "Ich habe zehn Minuten gespielt und die Übung immer noch nicht verstanden."

So richtig kam er in Leipzig auch nach dieser ersten Überforderung nicht an. Insgesamt setzte ihn der heutige Bundestrainer nur neunmal ein. Woran das lag, da gehen die Meinungen auseinander. "Ihm fehlt der Punch, das Entscheidungs-Gen, die Männlichkeit, um sich in der Bundesliga richtig durchzusetzen", erklärte Nagelsmann.

Im Interview mit SPOXzeigte Samardzic für diese Annahme später sogar Verständnis. "Wenn ich mich heute mit der Zeit in Leipzig vergleiche, gibt es einen deutlichen Unterschied. Vielleicht war ich damals auch noch nicht so bereit und fit, wie ich es mittlerweile bin", gab er zu, berichtete aber auch von nicht eingehaltenen Absprachen: "Natürlich hätte ich lieber mehr gespielt, der Trainer hatte es mir eigentlich auch so versprochen."