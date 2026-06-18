Der FC Liverpool will bei Yan Diomande offenbar schnellstmöglich Nägel mit Köpfen machen. Doch RB Leipzig stellt sich allerdings noch quer. Außerdem gibt es eine weitere Hürde. Nach Informationen von Sky haben die Reds ein erstes offizielles Angebot für den Flügelflitzer von der Elfenbeinküste abgegeben. Dies soll sich auf insgesamt 100 Millionen Euro, bei einer Sockelablöse von 90 Millionen Euro, belaufen.
FC Liverpool prallt trotz Mega-Angebot für Yan Diomande bei RB Leipzig ab - doch es gibt ein noch viel größeres Problem!
Gesamtpaket von 100 Millionen Euro reicht RB Leipzig wohl nicht
Die Summe ist den Sachsen jedoch zu wenig, weshalb die Offerte auf taube Ohren gestoßen sei. Während Leipzig weiterhin auf die seit Wochen angepeilte Vertragsverlängerung hofft, zeichnet sich ein Abschied im Sommer aber immer mehr ab. Zumal sich Liverpool auf der Suche nach einem Nachfolger von Mohamed Salah keineswegs aus dem Rennen zurückziehen wird. Wenn da nicht ein Problem wäre.
Laut Sky bereiten die Reds nämlich schon das nächste Angebot vor. Transferexperte Fabrizio Romano spekuliert derweil über eine Einigung bei rund 120 Millionen Euro, während Leipzig ein Wettbieten erwarte. Denn auch PSG buhlt intensiv um den Ivorer, der FC Bayern München ist hingegen gar nicht erst richtig in den Poker eingestiegen. Dem Vernehmen nach soll sich Liverpool aber in der Pole Position befinden und rechnet auch mit unkomplizierten Verhandlungen mit der Spielerseite, sollte eine Einigung mit RB erzielt werden.
Kompliziert ist dagegen, den Transfer aus rechtlicher Sicht über die Bühne zu bringen. Liverpool darf laut der englischen Regularien nämlich aktuell nur mit den ehemaligen Beratern von Diomande sprechen. Dahinter steckt ein heftiger Streit zwischen aktuellen und vermeintlich ehemaligen Agenten des 19-Jährigen, um den sich mittlerweile sogar der Internationale Sportgerichtshof (CAS) kümmert.
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Englischer Verband verbietet Liverpool Verhandlungen mit Diomandes Beratern
Diomande war im Winter zur US-Künstleragentur Roc Nation gewechselt, obwohl er laut seinem ehemaligen Spielervermittler Max Gradel noch per Vertrag exklusiv an dessen französische Agentur Maxidel gebunden sei. Etwaige Exklusiv-Vereinbarungen sind zwar nicht unumstritten, laut FIFA-Recht aber unter bestimmten Voraussetzungen gültig. Beispielsweise, wenn ein vernünftiger Zeitrahmen ohne Benachteiligungen für die Spielerseite vereinbart wurde. Und genau da liegt das Problem.
Denn der kicker will erfahren haben, dass dem englischen Verband eine Vertretungsvereinbarung von Maxidel mit Diomande hinterlegt wurde. Bedeutet im Umkehrschluss: In solchen Fällen ist es Vereinen schlichtweg untersagt, Verhandlungen mit Beratern zu führen, die Exklusivrechte eines anderen Vermittlers verletzt haben. Somit kann Liverpool aktuell nicht mit Diomandes Agentur Roc Nation verhandeln.
Derartige Klauseln sind in Frankreich hingegen gültig, sofern sie auf die branchenüblichen zwei Jahre begrenzt sind. Somit könnte PSG also mit Maxidel verhandeln. Ob ein Deal mit der Agentur, von der sich Diomande offensichtlich nicht mehr vertreten lassen will, dann gültig wäre, darf jedoch stark bezweifelt werden.
Kassiert Diomandes Ex-Berater eine Millionensumme als Schadensersatz?
Interessant: Sollte Diomande einen neuen Vertrag - egal ob mit Leipzig oder Liverpool - aushandeln würde, könnte Maxidel auf Schadensersatz klagen. Die Summe würde millionenschwer ausfallen, da Berater für gewöhnlich mit zehn bis 15 Prozent des ausgehandelten Gesamtgehalts provisioniert werden.
In der abgelaufenen Spielzeit hatte Diomande wettbewerbsübergreifend 13 Tore und zehn Assists erzielt, nachdem Leipzig im Sommer zuvor 20 Millionen Euro für dessen Dienste an CD Leganes überwiesen hatte. Mit der Elfenbeinküste trifft Diomande bei der WM am Samstag auf Deutschland.