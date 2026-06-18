FC Liverpool prallt trotz Mega-Angebot für Yan Diomande bei RB Leipzig ab - doch es gibt ein noch viel größeres Problem!

Die Summe ist den Sachsen jedoch zu wenig, weshalb die Offerte auf taube Ohren gestoßen sei. Während Leipzig weiterhin auf die seit Wochen angepeilte Vertragsverlängerung hofft, zeichnet sich ein Abschied im Sommer aber immer mehr ab. Zumal sich Liverpool auf der Suche nach einem Nachfolger von Mohamed Salah keineswegs aus dem Rennen zurückziehen wird. Wenn da nicht ein Problem wäre.

Laut Sky bereiten die Reds nämlich schon das nächste Angebot vor. Transferexperte Fabrizio Romano spekuliert derweil über eine Einigung bei rund 120 Millionen Euro, während Leipzig ein Wettbieten erwarte. Denn auch PSG buhlt intensiv um den Ivorer, der FC Bayern München ist hingegen gar nicht erst richtig in den Poker eingestiegen. Dem Vernehmen nach soll sich Liverpool aber in der Pole Position befinden und rechnet auch mit unkomplizierten Verhandlungen mit der Spielerseite, sollte eine Einigung mit RB erzielt werden.

Kompliziert ist dagegen, den Transfer aus rechtlicher Sicht über die Bühne zu bringen. Liverpool darf laut der englischen Regularien nämlich aktuell nur mit den ehemaligen Beratern von Diomande sprechen. Dahinter steckt ein heftiger Streit zwischen aktuellen und vermeintlich ehemaligen Agenten des 19-Jährigen, um den sich mittlerweile sogar der Internationale Sportgerichtshof (CAS) kümmert.