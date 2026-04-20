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Jonas Rütten

FC Liverpool in verzweifelter Lage: Arne Slot stellt sogar "U8-Spielern" ein Debüt in Aussicht

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Everton - Liverpool
Everton
Liverpool
F. Woodman
A. Slot
G. Mamardashvili
A. Becker
H. Ekitike
A. Isak

Die Reds müssen trotz des Last-Second-Siegs über Everton den nächsten schweren Schlag in einer schwierigen Saison hinnehmen. Der Trainer wirkt schon fast ein wenig verzweifelt.

Der FC Liverpool geht im wahrsten Sinne des Wortes am Krückstock in den Saisonendspurt. Im Merseyside-Derby gegen den FC Everton verletzte sich auch noch Ersatztorhüter Giorgi Mamardashvili womöglich schwerer. 

Bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit Evertons Beto und Mitspieler Andy Robertson vor dem 1:1-Ausgleich der Toffees (54.) zog sich der Georgier nach Klubangaben eine "große und offene Wunde" am Knie zu. Ob er in der kommenden Woche gegen Crystal Palace den seit Wochen aufgrund einer Muskelverletzung ausfallenden Stammkeeper Alisson wird vertreten können, ließ Trainer Arne Slot offen.

  • Slot hadert mit Verletzungen: "Unglaublich, was uns passiert"

    "Es wird kein langwieriger Ausfall sein. Wir müssen abwarten, ob er nächste Woche zur Verfügung steht", sagte Slot und gab sich angesichts der vielen Verletzten in seinem Kader fast schon verzweifelt. "Es ist unglaublich, was uns passiert", sagte der Niederländer bei Sky und übte sich in Galgenhumor: "Bei so einer Saison sollten auch die U8-Spieler von Liverpool bereit sein, ihr Debüt für die Profis geben zu können."

    Unter der Woche beim 0:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hatte sich Star-Stürmer Hugo Ekitike einen Achillessehnenriss zugezogen und wird für viele Monate ausfallen. Zuvor hatte es in Alexander Isak einen anderen Top-Neuzugang im Saisonverlauf schwer erwischt. Isak brach sich kurz vor Weihnachten das Wadenbein und kehrte erst Anfang April wieder in den Spielbetrieb zurück.

    Das Unglücks-Trio der Neuzugänge komplettiert Giovanni Leoni. Der erst im Sommer für 31 Millionen Euro von Parma verpflichtete Innenverteidiger riss sich in seinem ersten Spiel für die Reds Ende September sofort das Kreuzband und fällt seitdem aus. Auch Conor Bradley fällt seit fast einem halben Jahr aufgrund einer Knie-OP aus. Wataru Endo fehlt indes seit einem im Februar erlittenen Bänderriss im Sprunggelenk.

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  • WoodmanGetty Images

    Liverpools dritter Keeper Woodman steht seinen Mann: "Hat seinen Job wirklich gut gemacht!"

    Gegen Everton musste Slot nach der Mamardashvili-Verletzung auf Liverpools dritten Torhüter Freddie Woodman vertrauen, dem er nach dem späten Siegtreffer von Virgil van Dijk in der achten Minute der Nachspielzeit gegen Everton ein Sonderlob aussprach. "Er verdient jede Menge Anerkennung. Er hat seinen Job wirklich gut gemacht und der war nicht einfach, wenn man bedenkt, dass er unmittelbar nach dem 1:1 aufs Feld musste. Er hatte seine Nerven im Griff und hat für diesen Moment unfassbar hart gearbeitet", sagte Slot.

    Für Woodman, der im Sommer ablösefrei von Preston North End kam, war es der zweite Einsatz für die Reds im Saisonverlauf. Schon beim desaströsen 0:3 im FA Cup Ende Oktober gegen Crystal Palace stand er zwischen den Pfosten. Nun könnte er kommende Woche ein zweites Mal gegen die Eagles auflaufen und seinen sechsten Einsatz in der Premier League feiern.

    Die Reds liegen aktuell auf Platz fünf und haben sieben Punkte Vorsprung auf den FC Chelsea auf Rang sechs. Damit dürfte zumindest die Qualifikation für die Champions League nicht mehr gefährdet sein. Aufgrund des UEFA-Koeffizienten erhält die Premier League einmal mehr einen fünften Startplatz in der Königsklasse.

Häufig gestellte Fragen

Arne Slot wurde am 17. September 1978 in Bergentheim (Niederlande) geboren.

Ja, Jahre bevor Arne Slot Trainer wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann in der Jugend des FC Zwolle.

Arne Slot spielte in der Jugend des FC Zwolle. Für die Profimannschaft absolvierte er als Mittelfeldspieler 164 Partien in der zweiten niederländischen Liga. Danach wechselte er in die Eredivisie zu NAC Breda und von dort fünf Jahre später zu Sparta Rotterdam. Zum Ende seiner Karriere kehrte Arne Slot noch einmal nach Zwolle zurück.

Arne Slot darf sich niederländischer Pokalsieger und Meister nennen. Zudem gewann er in der Saison 2024/25 mit dem FC Liverpool die Premier League.

Er hat die Champions League bisher noch nicht gewinnen können.

Arne Slot hat das Privieleg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten Zählen wohl Virgil van Dijk, Mohamed Salah, oder Florian Wirtz.

Arne Slots Jahresgehalt bei Liverpool beträgt rund 6,6 Millionen Pfund (etwa 7,7 Millionen Euro). Damit ist er einer der bestbezahltesten Trainer der Premier League. Sein vertrag läuft noch bis 2027.

Arne Slot hat zwei Kinder, einen Sohn namens Joep und eine Tochter namens Isa. 

Seine Frau heißt Mirjam Slot, die mit ihren gemeinsamen zwei Kindern in den Niederlanden lebt.

Bislang wurde Arne Slot noch nicht zum Welttrainer des Jahres gewählt.

Sein vollständige Name lautet Arend Martijn Slot. "Arne" ist schon immer sein Spitzname.

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