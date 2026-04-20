FC Liverpool in verzweifelter Lage: Arne Slot stellt sogar "U8-Spielern" ein Debüt in Aussicht

"Es wird kein langwieriger Ausfall sein. Wir müssen abwarten, ob er nächste Woche zur Verfügung steht", sagte Slot und gab sich angesichts der vielen Verletzten in seinem Kader fast schon verzweifelt. "Es ist unglaublich, was uns passiert", sagte der Niederländer bei Sky und übte sich in Galgenhumor: "Bei so einer Saison sollten auch die U8-Spieler von Liverpool bereit sein, ihr Debüt für die Profis geben zu können."

Unter der Woche beim 0:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hatte sich Star-Stürmer Hugo Ekitike einen Achillessehnenriss zugezogen und wird für viele Monate ausfallen. Zuvor hatte es in Alexander Isak einen anderen Top-Neuzugang im Saisonverlauf schwer erwischt. Isak brach sich kurz vor Weihnachten das Wadenbein und kehrte erst Anfang April wieder in den Spielbetrieb zurück.

Das Unglücks-Trio der Neuzugänge komplettiert Giovanni Leoni. Der erst im Sommer für 31 Millionen Euro von Parma verpflichtete Innenverteidiger riss sich in seinem ersten Spiel für die Reds Ende September sofort das Kreuzband und fällt seitdem aus. Auch Conor Bradley fällt seit fast einem halben Jahr aufgrund einer Knie-OP aus. Wataru Endo fehlt indes seit einem im Februar erlittenen Bänderriss im Sprunggelenk.