FC Liverpool in verzweifelter Lage: Arne Slot stellt sogar "U8-Spielern" ein Debüt in Aussicht

Der FC Liverpool geht im wahrsten Sinne des Wortes am Krückstock in den Saisonendspurt. Im Merseyside-Derby gegen den FC Everton verletzte sich auch noch Ersatztorhüter Giorgi Mamardashvili womöglich schwerer.
Bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit Evertons Beto und Mitspieler Andy Robertson vor dem 1:1-Ausgleich der Toffees (54.) zog sich der Georgier nach Klubangaben eine "große und offene Wunde" am Knie zu. Ob er in der kommenden Woche gegen Crystal Palace den seit Wochen aufgrund einer Muskelverletzung ausfallenden Stammkeeper Alisson wird vertreten können, ließ Trainer Arne Slot offen.