Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat sich laut eines Medienberichts im Werben um eines der größten Talente Spaniens durchgesetzt.
FC Bayern und BVB gehen leer aus! Begehrter Verteidiger soll bei Real Madrid unterschrieben haben
Die Marca schreibt, der 16 Jahre alte Victory Okorie werde im Sommer vom LaLiga-Konkurrenten Deportivo Alaves in die Jugendakademie La Fabrica wechseln.
Der Teenager gilt als große Nachwuchshoffnung und war entsprechend begehrt. Laut Marca sollen neben Reals Erzrivale FC Barcelona sowie Nachbar Atletico Madrid auch die beiden deutschen Spitzenvereine FC Bayern München und Borussia Dortmund um die Dienste des Teenagers geworben haben. Okorie habe sich aber für die Königlichen entschieden und seinen Vertrag dort bereits unterzeichnet, heißt es.
Victory Okorie ist spanischer Junioren-Nationalspieler
Okorie ist in der Innenverteidigung zuhause und besticht durch eine bemerkenswert reife Spielweise. Dazu ist er für sein Alter körperlich bereits extrem weit. Seit Februar ist er spanischer U16-Nationalspieler und bringt es dort auf drei Einsätze.
In der Defensive von Reals Profimannschaft dürfte sich mittelfristig eine Menge tun: Die Verträge der immer häufiger von Verletzungen geplagten David Alaba und Antonio Rüdiger laufen im Sommer aus, ihre Verbleibe sind mindestens fraglich.
Im vergangenen Sommer verpflichtete der Hauptstadtklub mit Dean Huijsen (kam für für 62,5 Millionen Euro Ablöse vom AFC Bournemouth) bereits einen jungen Innenverteidiger für die Zukunft.
Die Rekordverkäufe von Real Madrid:
- Cristiano Ronaldo: Verkauft an Juventus 2018 für 117 Millionen Euro Ablöse
- Angel Di Maria: Verkauft an Manchester United 2014 für 75 Millionen Euro Ablöse
- Casemiro: Verkauft an Manchester United 2022 für 70,65 Millionen Euro Ablöse
- Alvaro Morata: Verkauft an den FC Chelsea 2017 für 67 Millionen Euro Ablöse
- Mesut Özil: Verkauft an den FC Arsenal 2013 47 für Millionen Euro Ablöse