FC Bayern und BVB gehen leer aus! Begehrter Verteidiger soll bei Real Madrid unterschrieben haben

Die Marca schreibt, der 16 Jahre alte Victory Okorie werde im Sommer vom LaLiga-Konkurrenten Deportivo Alaves in die Jugendakademie La Fabrica wechseln.

Der Teenager gilt als große Nachwuchshoffnung und war entsprechend begehrt. Laut Marca sollen neben Reals Erzrivale FC Barcelona sowie Nachbar Atletico Madrid auch die beiden deutschen Spitzenvereine FC Bayern München und Borussia Dortmund um die Dienste des Teenagers geworben haben. Okorie habe sich aber für die Königlichen entschieden und seinen Vertrag dort bereits unterzeichnet, heißt es.