FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Halbfinal-Rückspiel gegen PSG: Die Zentrale schwächelt - und Neuer ragt als Einziger heraus

Bei der Startelf des FC Bayern stellte sich vorab nur eine Frage: Wer bekleidet die beiden Außenverteidigerpositionen? Trainer Vincent Kompany entschied sich für Josip Stanisic und Konrad Laimer. Alphonso Davies saß demzufolge zunächst nur auf der Bank, die einzige Umstellung im Vergleich zum Hinspiel.

Ousmane Dembele brachte PSG bereits in der 3. Minute in Führung. Anschließend beschränkte sich PSG eher auf Konter, während die Münchner vergeblich anliefen. Harry Kanes Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit kam zu spät. Im Finale von Budapest trifft PSG am 30. Mai auf den FC Arsenal.

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