FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Halbfinal-Rückspiel gegen PSG: Die Zentrale schwächelt - und Neuer ragt als Einziger heraus

Wie zuletzt 2024 ist der FC Bayern erneut im Halbfinale der Champions League gescheitert und wartet somit weiterhin auf die erste Finalteilnahme seit dem Triumph von 2020. Nach einer 4:5-Pleite in Paris reichte ein 1:1 im Rückspiel gegen PSG nicht. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.
Bei der Startelf des FC Bayern stellte sich vorab nur eine Frage: Wer bekleidet die beiden Außenverteidigerpositionen? Trainer Vincent Kompany entschied sich für Josip Stanisic und Konrad Laimer. Alphonso Davies saß demzufolge zunächst nur auf der Bank, die einzige Umstellung im Vergleich zum Hinspiel.
Ousmane Dembele brachte PSG bereits in der 3. Minute in Führung. Anschließend beschränkte sich PSG eher auf Konter, während die Münchner vergeblich anliefen. Harry Kanes Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit kam zu spät. Im Finale von Budapest trifft PSG am 30. Mai auf den FC Arsenal.
Machte das Spiel immer wieder gekonnt schnell. Mit einem überragenden Reflex parierte Neuer in der 33. einen Kopfball von Joao Neves, auch bei den Schüssen von Desire Doue (56.), Kvaratskhelia (57.) und nochmal Doue (64.) zur Stelle. Neuer ragte als einziger Münchner heraus. Note: 1,5.
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FC Bayern - PSG, Noten: Konrad Laimer
Obwohl er am Samstag beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim durchgespielt hatte, stand Laimer in der Startelf. Alphonso Davies saß dafür zunächst nur auf der Bank, die einzige Änderung im Vergleich zum Hinspiel. Anders als zuletzt begann Laimer diesmal rechts hinten - und rückte beim 0:1 gleich mal viel zu weit raus. Dadurch ließ er sich von seiner Marschroute aber nicht abbringen, was sich dank Ballgewinnen und vielen offensiven Impulsen zunehmend auszahlte. Insgesamt sehr aggressiv in den zahlreichen Zweikämpfen mit Kvaratskhelia. Note: 3,5.
FC Bayern - PSG, Noten: Dayot Upamecano
Als rechter Innenverteidiger litt Upamecano vor allem in der Anfangsphase unter Laimers Offensivdrang, vor dem 0:1 kam er Kvaratskhelia nicht hinterher. Note: 4.
Getty Images Sport
FC Bayern - PSG, Noten: Jonathan Tah
Unnötig, dass er sich wegen Meckerns bereits in Minute 33 die Gelbe Karte abholte. Ansonsten aufmerksam und mit gleich drei guten Blocks (16., 37., 37.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpfelte Tah Kimmichs Freistoßflanke knapp vorbei. In der 67. nahm ihn Kompany runter, um keinen Platzverweis zu riskieren. Note: 2,5.
FC Bayern - PSG, Noten: Josip Stanisic
In Paris hatte ihn Kvaratskhelia schwindelig gespielt. Diesmal blieb Stanisic dieses Schicksal erspart, weil er auf die linke Seite wechselte, wo ihm Desire Doue insgesamt deutlich weniger Probleme bereitete. Im Vergleich zu Laimer hielt sich Stanisic offensiv eher zurück, hatte noch eine ganz starke Balleroberung gegen Doue am eigenen Sechzehner. Note: 3,5.
FC Bayern - PSG, Noten: Joshua Kimmich
Beim Hinspiel hatte Kimmich im Mittelfeldzentrum über weite Strecken gar keinen Zugriff. Diesmal immerhin etwas präsenter: im Spiel, aber vor allem auch bei Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Nennenswerte Impulse gingen von Kimmich, abgesehen von einer Freistoßflanke auf Tah, keine aus. Note: 4.
FC Bayern - PSG, Noten: Aleksandar Pavlovic
Kein Faktor im Mittelfeld. Vor allem im Zweikampfverhalten offenbarte Pavlovic große Probleme, gewann nur zwei von 13 Zweikämpfen. Note: 4,5.
FC Bayern - PSG, Noten: Michael Olise
Zunächst etwas überdreht, fand Olise nach und nach zu seinem Spiel. In der 27. zog er in gewohnter Manier von rechts in die Mitte und schlenzte dann knapp drüber. Nach der Pause ungewöhnlich unauffällig. Note: 3,5.
AFP
FC Bayern - PSG, Noten: Jamal Musiala
In Minute 15 ging Musiala nach einem Schlag zu Boden und musste behandelt werden, so richtig rund lief er anschließend erstmal nicht. Kurz vor der Pause drehte Musiala temporär auf: Innerhalb kürzester Zeit zeigte er zwei gute Dribblings und drei Abschlüsse. In den meisten Zweikämpfen wirkte er aber physisch unterlegen und lag infolgedessen regelmäßig auf dem Rasen. Note: 4.
FC Bayern - PSG, Noten: Luis Diaz
Von Beginn an extrem quirlig auf dem linken Flügel - starkes Dribbling in Minute 15, gefährlicher Abschluss in Minute 22. In der 41. vertändelte Diaz eine vielversprechende Situation leichtfertig. Auch nach der Pause bemüht, aber glücklos. Note: 3.
FC Bayern - PSG, Noten: Harry Kane
Machte den Ball mehrmals gut fest, spielte sinnvolle Pässe, gewann viele Zweikämpfe - kam aber lange nicht gefährlich zum Abschluss. Tief in der Nachspielzeit markierte Kane das 1:1. Note: 2,5.
FC Bayern - PSG, Noten: Einwechselspieler
Alphonso Davies: Kam in der 67. für Stanisic rein, bereicherte das Spiel mit seinem Tempo und legte das späte 1:1 auf. Note: 2,5.
Min-Jae Kim: Ersetzte Tah und reihte sich in der Innenverteidigung ein. Note: 3,5.
Nicolas Jackson: In der 80. für Musiala eingewechselt. Keine Bewertung.
Lennart Karl: Kam kurz vor Schluss für Upamecano und zeigte noch einen guten Abschluss. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.