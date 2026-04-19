FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart: Auch der zweite Anzug weiß zu überzeugen

Der FC Bayern hat den VfB Stuttgart mit 4:2 besiegt und sich damit am 30. Spieltag vorzeitig den 35. Meistertitel gesichert. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.
Trainer Vincent Kompany änderte seine Startelf nach dem dramatischen Halbfinal-Einzug in der Champions League gegen Real Madrid auf acht Positionen.
Chris Führich brachte Stuttgart überraschend in Führung (21.), ehe die drei reinrotierten Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson und Alphonso Davies das Spiel mit einem Dreierschlag innerhalb von sechs Minuten (31., 33., 37.) drehten. Nach der Pause erhöhte der eingewechselte Harry Kane (52.), ehe Chema Andres für Stuttgart den Schlusspunkt setzte (88.).
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FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Jonas Urbig
Rückte für den im Real-Rückspiel schwachen Manuel Neuer in die Startelf. Bei den beide Gegentoren machtlos, in der 69. rettete Urbig ganz stark gegen den durchgebrochenen Bilal El Khannouss. Note: 2,5.
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FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Josip Stanisic
Einer von drei Verbliebenen aus der Startelf gegen Real. Mit seinen Vorstößen belebte Stanisic das Angriffsspiel auf der rechten Seite, ließ dabei diesmal aber die letzte Konsequenz vermissen. Note: 3.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Min-Jae Kim
Wie beim 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli vergangene Woche bildeten Kim und Ito die Innenverteidigung. Kim verteidigte weitestgehend stabil und scheiterte vorne mit einem Kopfball (10.). Note: 3.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Hiroki Ito
Insgesamt ebenfalls ordentlich. Beim 0:1 hob Ito aber das Abseits auf, das 4:1 leitete er dafür mit einem Flachpass in die Mitte ein. Note: 3.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Alphonso Davies
Stand erstmals seit Februar in der Startelf. Nach einer etwas durchwachsenen Anfangsphase setzte Davies vermehrt offensive Impulse und traf sehenswert mit dem Außenrist zum 3:1. Note: 2.
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FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Joshua Kimmich
Abgesehen von zwei Schüssen aus großer Distanz hielt sich Kimmich diesmal eher im Hintergrund. Zweimal blieb er nach harten Zweikämpfen am Rasen liegen, spielte aber jeweils weiter. Note: 3.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Leon Goretzka
Sammelte auf seiner Abschiedstournee noch einen Startelfeinsatz. Nach einer blassen ersten Halbzeit wachte Goretzka im zweiten Durchgang auf. Unmittelbar vor Kanes 4:1 scheiterte er aus kurzer Distanz an Stuttgart-Keeper Alexander Nübel, kurz danach setzte er Guerreiro mit einem guten Pass in Szene, dann schoss er ans Außennetz. Note: 3.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Raphael Guerreiro
Auf ungewohnter Position rechts außen aufgeboten, orientierte sich Guerreiro regelmäßig in die Mitte - so auch bei seinem Treffer zum 1:1, als er eine Musiala-Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Kurz darauf leitete er Jacksons 2:1 mit einem starken Ballgewinn und darauffolgenden Steilpass ein. Damit machte Guerreiro seinen Anteil am 0:1 mehr als wieder wett, als er den Torschützen Chris Führich entwischen ließ. Nach der Pause rückte Guerreiro auf die Zehn und baute etwas ab. Note: 2.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Jamal Musiala
Weil sich nach Lennart Karl auch noch Serge Gnabry verletzt hat, wird Musiala im Saisonendspurt eine sehr wichtige Rolle zukommen. Gegen Stuttgart fand er nach Anfangsschwierigkeiten immer besser ins Spiel. Guerreiros 1:1 bereitete Musiala stark vor. Mit seinen Dribblings stiftete er immer wieder Unruhe, seine Schüsse blieben zu ungenau. Note: 2.
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FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Luis Diaz
Der gewohnte Aktivposten auf dem linken Flügel. Nach einigen vergebenen Torchancen legte Diaz beim 2:1 uneigennützig auf Jackson ab. Weil es so gut funktioniert hat, bereitete er wenig später auch noch Davies' 3:1 vor. Note: 2.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Nicolas Jackson
Ließ sich immer wieder fallen und suchte so die Bindung zum Münchner Kombinationsspiel. Mit einem präzisen Abschluss brachte Jackson den FC Bayern 2:1 in Führung. Nach Kanes Einwechslung zur Pause wich er vermehrt auf den linken Flügel aus. Note: 2,5.
FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Einwechselspieler
Michael Olise: Kam zur Pause für Diaz ins Spiel, reihte sich auf dem rechten Flügel ein und zeigte wiederholt seine technische Klasse. Note: 2,5.
Harry Kane: Ersetzte ebenfalls zur Pause Musiala und traf keine sieben Minuten später aus kurzer Distanz zum 4:1. Kane bespielt einen riesigen Raum zwischen Sturm und Sechs. Note: 2.
Konrad Laimer: Wurde in der 62. für Davies eingewechselt und übernahm dessen Posten links hinten. Note: 3,5.
Bara Sapoko Ndiaye: Der 18-jährige Gambier ersetzte in der 75. Guerreiro und absolvierte seinen zweiten Pflichtspieleinsatz. Keine Bewertung.
Deniz Ofli: Kam in der Schlussphase für Stanisic - und damit ebenfalls zu seinem zweiten Einsatz. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.