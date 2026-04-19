FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart: Auch der zweite Anzug weiß zu überzeugen

Michael Olise: Kam zur Pause für Diaz ins Spiel, reihte sich auf dem rechten Flügel ein und zeigte wiederholt seine technische Klasse. Note: 2,5.

Harry Kane: Ersetzte ebenfalls zur Pause Musiala und traf keine sieben Minuten später aus kurzer Distanz zum 4:1. Kane bespielt einen riesigen Raum zwischen Sturm und Sechs. Note: 2.

Konrad Laimer: Wurde in der 62. für Davies eingewechselt und übernahm dessen Posten links hinten. Note: 3,5.

Bara Sapoko Ndiaye: Der 18-jährige Gambier ersetzte in der 75. Guerreiro und absolvierte seinen zweiten Pflichtspieleinsatz. Keine Bewertung.

Deniz Ofli: Kam in der Schlussphase für Stanisic - und damit ebenfalls zu seinem zweiten Einsatz. Keine Bewertung.