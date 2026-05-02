FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum 3:3 gegen Heidenheim: Kuriose Flügelzange und ein abgemeldeter Star

Trainer Vincent Kompany rotierte nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel gegen PSG erwartungsgemäß im großen Stil und änderte seine Startelf auf sieben Positionen - entsprechend unstrukturiert wirkte das Münchner Spiel.

Budu Zivzivadze (22.) und Eren Dinkci (31.) brachten den 1. FC Heidenheim überraschend mit 2:0 in Führung. Leon Goretzka verkürzte mit einem direkt verwandelten Freistoß (44.). Zur Pause wechselte Kompany Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz und Harry Kane ein. Für den Ausgleich sorgte jedoch Goretzka (57.). Zivzivadze (76.) schoss den Tabellenletzten wieder in Führung, ehe Michael Olise mit der letzten Aktion per Distanzschuss ein Eigentor von FCH-Keeper Diant Ramaj zum 3:3 provozierte.

Am Mittwoch um 21 Uhr steigt in der Allianz Arena das Rückspiel gegen PSG.

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