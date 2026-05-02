FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum 3:3 gegen Heidenheim: Kuriose Flügelzange und ein abgemeldeter Star

Zwischen den beiden Halbfinal-Duellen mit Paris Saint-Germain in der Champions League hat der FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim in letzter Sekunde ein 3:3 gerettet. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.
Trainer Vincent Kompany rotierte nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel gegen PSG erwartungsgemäß im großen Stil und änderte seine Startelf auf sieben Positionen - entsprechend unstrukturiert wirkte das Münchner Spiel.
Budu Zivzivadze (22.) und Eren Dinkci (31.) brachten den 1. FC Heidenheim überraschend mit 2:0 in Führung. Leon Goretzka verkürzte mit einem direkt verwandelten Freistoß (44.). Zur Pause wechselte Kompany Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz und Harry Kane ein. Für den Ausgleich sorgte jedoch Goretzka (57.). Zivzivadze (76.) schoss den Tabellenletzten wieder in Führung, ehe Michael Olise mit der letzten Aktion per Distanzschuss ein Eigentor von FCH-Keeper Diant Ramaj zum 3:3 provozierte.
Rückte für Kapitän Manuel Neuer ins Tor. Beim ersten Gegentor im Pech; beim zweiten eilte Urbig aus seinem Kasten, kam aber nicht rechtzeitig an den Ball. Mit einem starken Reflex verhinderte er in der 68. einen neuerlichen Rückstand. Note: 3,5.
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FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Josip Stanisic
Einer von vier Spielern, die von der PSG-Startelf verblieben sind. Stanisic schaltete sich auf der rechten Seite zwar äußerst konsequent ins Offensivspiel ein, die entscheidenden Akzente blieben aber aus. Note: 3,5.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Min-Jae Kim
An der Entstehung des 0:1 beteiligt, ansonsten ein unauffälliger Auftritt in der Innenverteidigung. Note: 4.
AFP
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Jonathan Tah
Weil Neuer, Kimmich und Kane zunächst nur auf der Bank saßen, trug der Sommer-Neuzugang in seinem 50. Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern erstmals von Beginn an die Kapitänsbinde. Beim 0:2 ließ Tah den Torschützen Eren Dinkci entwischen. Note: 4.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Hiroki Ito
Zuletzt vor allem in der Innenverteidigung gebraucht, begann Ito diesmal links hinten - und agierte dort zurückhaltender als Stanisic auf rechts. Nach einer Ecke schoss er in der 20. knapp rechts vorbei. Vor dem 0:1 hob Ito das Abseits auf. Note: 4.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Leon Goretzka
Nominell auf der Doppelsechs aufgeboten, schob Goretzka regelmäßig weit nach vorne. Wirklich gefährlich wurde er zwar nur bei Standards, aber das reichte für einen Doppelpack. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 22 Metern verkürzte Goretzka auf 1:2, ehe er den Ball nach einer Olise-Ecke zum 2:2 ins Tor bugsierte. Note: 1,5.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Bara Sapoko Ndiaye
Der 18-jährige Senegalese stand in der Bundesliga zum zweiten Mal hintereinander in der Startelf. Agierte auf der Doppelsechs etwas übermotiviert und leistete sich zu viele Ballverluste. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 4,5.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Aleksandar Pavlovic
Begann kurioserweise auf der Olise-Position rechts vorne, bespielte aber hauptsächlich die zentralen Halbräume. Dort stand sich Pavlovic mit Ndiaye, Goretzka, Musiala und Jackson im Weg herum - während Stanisic auf der Außenbahn alleine gelassen wurde. Note: 4,5.
Getty Images Sport
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Jamal Musiala
Auf der Zehn völlig abgemeldet. Nach einem ungefährlichen Schuss zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Konrad Laimer
Nachdem er gegen PSG überraschend Alphonso Davies weichen musste, stand Laimer gegen Heidenheim wieder in der Startelf - und zwar links vorne. Wie Pavlovic fremdelte auch er mit der ungewohnten Position. Nach Stanisics Auswechslung zur Halbzeit rückte Laimer nach rechts hinten. Note: 4.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Nicolas Jackson
Lange völlig ungefährlich, ehe er in der 55. freistehend vor Diant Ramaj vergab. In der 87. schoss Jackson aus vielversprechender Position weit vorbei. Note: 5.
FC Bayern - 1. FC Heidenheim, Noten: Einwechselspieler
Joshua Kimmich: Zur Pause brachte Kompany ein exquisites Quartett ins Spiel. Kimmich ersetzte Pavlovic und reihte sich auf der Doppelsechs ein. Mit einem Distanzschuss scheiterte er in der 67. am Aluminium. Note: 3,5.
Michael Olise: Kam für Musiala und bereitete mit einer Ecke Goretzkas Ausgleich vor. Beim 2:3 ließ sich Olise aber von Zivzivadze vernaschen. In der zehnten Minute der Nachspielzeit schoss er aus großer Distanz an den Pfosten, von wo der Ball an Ramajs Rücken prallte und dann ins Tor kullerte. Note: 2,5.
Luis Diaz: Wurde für Stanisic eingewechselt und übernahm den linken Flügel von Laimer. In der 74. schoss er knapp links vorbei. Note: 4.
Harry Kane: Kam für Ndiaye. Mit einer tollen Flanke setzte er Jackson in Szene (55.), selbst kam Kane aber nicht gefährlich zum Abschluss. Note: 4.
Alphonso Davies: Ersetzte in der 77. Tah. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.