Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League hat der FC Bayern dank eines über weite Strecken bärenstarken Auftritts mit 2:1 (1:0) gegen Real Madrid gewonnen und einen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Die Münchner Tore erzielten Luis Diaz (41.) und Harry Kane (46.), wobei auch die restlichen Offensivspieler überzeugten. Für die Königlichen traf Kylian Mbappe (74.).
FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken im Hinspiel gegen Real Madrid: Ein kleines Aber beim glänzenden Manuel Neuer - Joker von Vincent Kompany enttäuschen
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Manuel Neuer
Licht und Schatten im ersten Spielabschnitt beim Kapitän. Auf der Linie rettete er mehrfach glänzend (16., 18., 29.). Die erste Großchance von Mbappe leitete er aber auch selbst mit einem missglückten Abschlag ein. Kurz darauf erneut im Glück, dass sein Risiko nicht bestraft wurde, als ein Abwurf wenige Meter vom Tor entfernt zurückprallte. Die nächste Weltklasse-Tat folgte in der 66. Minute, als er wieder gegen Mbappe die Oberhand behielt. Auch das 1:2 hätte er fast noch verhindert.
Unter dem Strich war auch Neuer einer der Matchwinner, auch wenn er das Nervenkostüm von Vincent Kompany und den Bayern-Anhängern ordentlich belastete. Note: 2.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Josip Stanisic
Wie viele seiner Teamkollegen zu Beginn hellwach, mit einem wichtigen Tackling unterband er eine vielversprechende Konter-Möglichkeit (8.). Defensiv ab und an nicht zur Stelle, gegen das vorrangig auf den linken Flügel ausgelegte Offensivspiel der Madrilenen. Offensiv hätte sein Output etwas größer sein dürfen. Note: 3,5.
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FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Dayot Upamecano
Zeigte Vinicius Junior mit einer guten Grätsche früh im Spiel, was ihn erwartet (3.), wenn er den Brasilianer in die Finger bekam. Hätte kurz darauf die Führung erzielen müssen. Völlig freistehend im Fünfmeterraum traf der Innenverteidiger den Ball nach einer Kane-Ablage aber nicht voll (9.) - die Tor-Wahrscheinlichkeit lag laut Prime Video bei 63 Prozent. In der zweiten Hälfte obendrein mit einer guten Kopfball-Chance. Gleichwohl mit Problemen, wenn Vincicius und Mbappe aus der Tiefe kamen und ihre Tempovorteile ausnutzen. Letzteren ließ er auch bei dessen Treffer zum 1:2 aus den Augen. In Minute 61 außerdem mit einem Rückfall in alte Zeiten, Vinicius wusste Upamecanos haarsträubenden Patzer aber nicht auszunutzen. Note: 4.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Jonathan Tah
Für seine Verhältnisse wenig in den Spielaufbau eingebunden und auch im Zweikampf häufig nur zweiter Sieger. Im Stellungsspiel gegen das pfeilschnelle Duo wie auch Upamecano mit Problemen, die zur Verteidigung beider aber nur menschlich sind. Kam nach seinem harten Einsteigen gegen Mbappe mit einem blauen Auge davon - eine Rote Karte wäre anhand der Linie von Schiedsrichter Michael Oliver aber wohl übertrieben gewesen. Note: 3,5.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Konrad Laimer
Nach gerade einmal 43 Sekunden mit der ersten Chance des Spiels aus zentraler Position. Auch in Folge dessen immer wieder am Sechzehner zu finden, weil der Österreicher sich wie gewohnt nicht für die langen Wege zu schade war. Hatte seine linke Seite außerdem im Griff. Note: 2,5.
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FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Joshua Kimmich
Bekam in der Anfangsphase überraschend viele Freiheiten mit dem Ball am Fuß und gestaltete somit das Spiel wie es ihm beliebte. Mit der Zeit etwas besser zugeparkt, leistete er sich den ein oder anderen unnötigen Ballverlust (16, nur Olise hatte mit 21 mehr). Dennoch mit einer guten Leistung. Note: 2,5.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Aleksandar Pavlovic
Bekam den Vorzug vor Goretzka und wirkte im Vergleich zu seinen Mitspielern etwas nervös in der Anfangsphase - etwas ungestüm und unüberlegt in seinen Aktionen. Unmittelbar nach der Pause dann umso wachsamer, als er Carreras den Ball abnahm und das 2:0 einleitete. Die Szene verschaffte ihm sichtlich Selbstvertrauen, auch wenn er beim Gegentreffer nie nötigen Meter nicht mitging. Note: 3,5.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Michael Olise
Sehr umtriebig! Olise machte Carreras sichtlich das Leben schwer, der hin und wieder keine Unterstützung von Güler bekam. Dazu enorm gallig im Gegenpressing und Zweikampf (zehn von 15 gewonnen). Kanes Treffer bereitete er dazu mustergültig vor. Mit dem eigenen Treffer wollte es trotz ein paar guter Gelegenheiten nicht klappen. Egal! Note: 2.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Serge Gnabry
Im Glück, dass sein missratener Rückpass dank Laimer nicht bestraft wurde (15.). Offensiv immer wieder in Lauerstellung auf Höhe von Reals Abwehrreihe, zumeist positionierte er sich vor Kane. In Minute 28 muss er die Einladung von Pitarch ausnutzen, sein Abschluss aus bester Lage war jedoch viel zu unplatziert. Als Vorlagengeber machte er seine Sache besser und schickte Diaz vor dem 1:0 im richtigen Moment. Es wurde nochmal deutlich: Die Rolle hinter der Spitze ist ihm wie auf den Maß geschneidert - und könnte auch eine echte Waffe für Deutschland bei der WM sein. Note: 2,5.
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FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Luis Diaz
Lange überhaupt nicht zu sehen, traf er nach einem perfekt getimten Laufweg und eiskalten Abschluss zur Führung. Zudem scheute er abermals keine weiten Wege zurück. Kurz vor Schluss etwas zu ungenau mit seiner Hereingabe auf Olise, der freistehend zum 3:1 hätte einschieben können. Note: 2.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Harry Kane
Nach überstandenen Problemen am Sprunggelenk sofort wieder in der Startelf versuchte sich Kane wie gewohnt als Spielgestalter und Wandspieler zugleich. Seine Qualitäten wusste er in der ersten Hälfte zwar nur bedingt in Szene zu setzen (15 Ballaktionen), vor dem 1:0 hatte aber auch er seine Füße im Spiel. Kurz nach dem Wiederanpfiff stellte er dann abermals seine überragende Schusstechnik unter Beweis. Die Tachonadel zeigte über 100 km/h bei seinem Flachschuss an. Note: 2.
FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Die Einwechselspieler
Jamal Musiala (ab 69.): Ersetzte den starken Gnabry, der in der zweiten Hälfte etwas unauffälliger wurde. Musiala wusste sich und seine Teamkollegen jedoch kaum in Szene zu setzen. In der 89. hätte er mehr aus seiner Großchance machen können, traf den Ball aber nicht richtig. Note: 4.
Alphonso Davies (ab 69.): Kam für Laimer ins Spiel, der im Falle einer Verwarnung im Rückspiel gesperrt gefehlt hätte. Hatte durchaus seine Aktien in Reals Anschlusstreffer, als er die Kombination von Valverde und Assistgeber Alexander-Arnold nicht auf dem Schirm hatte. Note: 4.
Tom Bischof (ab 90.+3.): Spät für Diaz eingewechselt. Keine Bewertung.
Leon Goretzka (ab 90.3.): Half ebenfalls mit, den Sieg über die Zeit zu bringen - für ihn ging Pavlovic herunter. Keine Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.