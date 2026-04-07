FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken im Hinspiel gegen Real Madrid: Ein kleines Aber beim glänzenden Manuel Neuer - Joker von Vincent Kompany enttäuschen

Jamal Musiala (ab 69.): Ersetzte den starken Gnabry, der in der zweiten Hälfte etwas unauffälliger wurde. Musiala wusste sich und seine Teamkollegen jedoch kaum in Szene zu setzen. In der 89. hätte er mehr aus seiner Großchance machen können, traf den Ball aber nicht richtig. Note: 4.

Alphonso Davies (ab 69.): Kam für Laimer ins Spiel, der im Falle einer Verwarnung im Rückspiel gesperrt gefehlt hätte. Hatte durchaus seine Aktien in Reals Anschlusstreffer, als er die Kombination von Valverde und Assistgeber Alexander-Arnold nicht auf dem Schirm hatte. Note: 4.

Tom Bischof (ab 90.+3.): Spät für Diaz eingewechselt. Keine Bewertung.

Leon Goretzka (ab 90.3.): Half ebenfalls mit, den Sieg über die Zeit zu bringen - für ihn ging Pavlovic herunter. Keine Bewertung.