Wie die Gazzetta dello Sportberichtet, könnte im Falle eines Abschieds von Juventus aktuell lediglich noch der türkische Spitzenklub Besiktas aus Istanbul als mögliches Ziel für den serbischen Nationalspieler in Frage kommen, der sich ordentlich verzockt haben könnte.
FC Bayern München hat wohl kein Interesse! Wechselt Dusan Vlahovic nun ablösefrei in die Türkei?
Vlahovic? Barcelona und Bayern haben andere Prioritäten
Zwar habe Juve dem 26-Jährigen nochmals einen Einjahresvertrag mit einem Salär in Höhe von acht Millionen Euro angeboten, doch der Spieler und seine Berater sollen darauf nicht reagiert haben. Angesichts des sich bereits seit Ewigkeiten ziehenden Pokers und des Vertragsendes in vier Tagen, soll dies auch als absolute Deadline seitens der Alten Dame verstanden werden – nimmt er das Angebot bis 30. Juni nicht an, ist eine Zukunft in Turin demnach ausgeschlossen.
Vater Milos hätte seinen Sohn derweil wohl gerne beim FC Barcelona oder FC Bayern München untergebracht, laut Gazzetta hätte aber keiner der beiden genannten Klubs bislang ernsthafte formelle Annäherungsversuche unternommen. Während Barca um Julian Alvarez buhlt, stehen die Bayern vor der Verpflichtung von Ismael Saibari, beide Klubs haben also aktuell keinen Bedarf.
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Zahlt Besiktas 30 Millionen Euro für Dusan Vlahovic?
Anders sieht es da bei Besiktas aus, das aktuell der einzige verbliebene Interessent zu sein scheint. Die Kara Kartal wollen für Vlahovic angeblich ein Gesamtpaket in Höhe von 30 Millionen Euro aufbringen, wobei der Offensivmann rund zehn Millionen Euro pro Saison verdienen und eine Unterschriftsbonus in Höhe von fünf Millionen Euro kassieren könnte.
Vlahovic war im Winter 2022 für rund 85 Millionen Euro von der Fiorentina nach Turin gewechselt und bringt es in 168 Partien für die Bianconeri auf 68 Tore. Aufgrund von Verletzungen hat er den Großteil der abgelaufenen Saison verpasst, gegen Ende fand er aber mit vier Toren in vier Serie-A-Spielen wieder zurück zu alter Form.