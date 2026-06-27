FC Bayern München hat wohl kein Interesse! Wechselt Dusan Vlahovic nun ablösefrei in die Türkei?

Zwar habe Juve dem 26-Jährigen nochmals einen Einjahresvertrag mit einem Salär in Höhe von acht Millionen Euro angeboten, doch der Spieler und seine Berater sollen darauf nicht reagiert haben. Angesichts des sich bereits seit Ewigkeiten ziehenden Pokers und des Vertragsendes in vier Tagen, soll dies auch als absolute Deadline seitens der Alten Dame verstanden werden – nimmt er das Angebot bis 30. Juni nicht an, ist eine Zukunft in Turin demnach ausgeschlossen.

Vater Milos hätte seinen Sohn derweil wohl gerne beim FC Barcelona oder FC Bayern München untergebracht, laut Gazzetta hätte aber keiner der beiden genannten Klubs bislang ernsthafte formelle Annäherungsversuche unternommen. Während Barca um Julian Alvarez buhlt, stehen die Bayern vor der Verpflichtung von Ismael Saibari, beide Klubs haben also aktuell keinen Bedarf.