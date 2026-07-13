Laut der spanischen Zeitung Sport habe sich der FC Bayern München mit dem Umfeld des französischen Nationalspielers in Verbindung gesetzt. Es gehe darum, sich über dessen Situation und die mögliche Bereitschaft für einen Wechsel vom FC Barcelona an die Isar zu informieren.
FC Bayern München: Gerüchte um Star vom FC Barcelona erhalten neue Nahrung
Bayern muss zwingend noch Spieler verkaufen
Zuvor hatte bereits die Bild-Zeitung berichtet, dass die Münchner ein grundsätzliches Interesse am 27-Jährigen hätten, der sowohl unter Hansi Flick bei Barca als auch in der französischen WM-Elf von Didier Deschamps einen Stammplatz innehat. Laut des Berichts müssten die Bayern aber zwingend noch Spieler veräußern, um nach den kostspieligen Transfers von Ismail Sabari und Nathaniel Brown (zusammen rund 100 Mio. Euro) einen weiteren Hochkaräter zu verpflichten.
Auf der Verkaufsliste der Bayern stehen etwa Sacha Boey, Bryan Zaragoza und Joao Palhinha.
- IMAGO / APL
Jules Kounde verlängert Vertrag bei Barca bis 2030
Laut Sport liege Koundes Priorität allerdings beim FC Barcelona, wo er im vergangenen Sommer seinen bis 2027 laufenden Vertrag um weitere drei Jahre bis 2030 verlängerte. Seine bevorzugte Position ist die des Rechtsverteidigers, er kann aber auch als IV eingesetzt werden.
Kounde wurde bei Girondins Bordeaux ausgebildet, ehe er 2019 für 35 Millionen Euro zum FC Sevilla wechselte. Mit den Andalusieren gewann er 2020 die Europa League. 2022 zog der gebürtige Pariser für 50 Millionen nach Barcelona weiter, wo er bereits dreimal spanischer Meister und einmal Pokalsieger wurde.
Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada stand er in allen sechs Spielen der französischen Nationalmannschaft in der Startformation. Am Dienstag trifft Frankreich im Halbfinale auf Europameister Spanien.
Jules Kounde: Seine Stationen und wichtigsten Statistiken
- FC Barcelona: 188 Spiele/10 Tore/22 Assists
- FC Sevilla: 133/9/3
- Girondins Bordeaux: 70/4/1
- Frankreich: 54/-/-
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