FC Bayern München: Gerüchte um Star vom FC Barcelona erhalten neue Nahrung

Laut Sport liege Koundes Priorität allerdings beim FC Barcelona, wo er im vergangenen Sommer seinen bis 2027 laufenden Vertrag um weitere drei Jahre bis 2030 verlängerte. Seine bevorzugte Position ist die des Rechtsverteidigers, er kann aber auch als IV eingesetzt werden.

Kounde wurde bei Girondins Bordeaux ausgebildet, ehe er 2019 für 35 Millionen Euro zum FC Sevilla wechselte. Mit den Andalusieren gewann er 2020 die Europa League. 2022 zog der gebürtige Pariser für 50 Millionen nach Barcelona weiter, wo er bereits dreimal spanischer Meister und einmal Pokalsieger wurde.

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada stand er in allen sechs Spielen der französischen Nationalmannschaft in der Startformation. Am Dienstag trifft Frankreich im Halbfinale auf Europameister Spanien.