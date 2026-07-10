Wie das portugiesische Portal Zerozero berichtet, interessiert sich Benfica Lissabon für eine Verpflichtung des 31-jährigen Mittelfeldspielers. Demnach bereitet der portugiesische Rekordmeister ein Angebot über 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen vor. Damit würde Benfica die 25-Millionen-Euro-Forderung des FC Bayern für Palhinha erfüllen.
FC Bayern München findet wohl Abnehmer für Joao Palhinha - aber der Wechsel wäre durchaus brisant
Der Transfer wäre durchaus brisant, stammt Palhinha doch aus der Jugend von Benficas Stadtrivalen Sporting, wo er später auch insgesamt 95 Pflichtspiele absolvierte. Vor einer Champions-League-Partie mit dem FC Bayern gegen Benfica im Herbst 2024 sprach er von einem "speziellen Spiel“ für ihn persönlich und verriet etwas überraschend, dass trotz seiner Sporting-Vergangenheit seine Verwandten "eher Benfica-Fans" seien.
Palhinha selbst wäre angeblich offen für einen Wechsel auf die rote Seite Lissabons. Bei Benfica würde er auf Trainer Marco Silva treffen, mit dem er vor seinem Wechsel nach München schon beim FC Fulham in der Premier League zusammengearbeitet hat.
Joao Palhinha wechselte 2024 für 51 Millionen Euro zum FC Bayern
Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach auch sein Ex-Klub Sporting Interesse an ihm zeigen würde. Letztlich waren die finanziellen Rahmenbedingungen für Sporting aber offenbar nicht darstellbar. Laut der portugiesischen Zeitung A Bola mischen unterdessen auch Juventus Turin und die AC Milan aus Italien am Poker mit.
Palhinha wechselte 2024 für 51 Millionen Euro von Fulham zum FC Bayern, setzte sich dort aber nicht durch. Insgesamt absolvierte er nur 25 Pflichtspiele für die Münchner, die meisten davon als Joker. Vergangenen Sommer zog es ihn für eine Gebühr von fünf Millionen Euro leihweise zu Tottenham Hotspur in die Premier League. Nach dem Fast-Abstieg verzichteten die Londoner aber darauf, die vereinbarte Kaufoption zu ziehen.
Sofern der Transfer zu Benfica klappt, wäre Palhinha der fünfte vormalige Leihspieler, den der FC Bayern in diesem Sommer fest verkauft. Alexander Nübel wechselte zu Besiktas, Daniel Peretz fest zum FC Southampton, Maurice Krattenmacher zur SV Elversberg und Jonah Kusi-Asare zu Fulham.
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