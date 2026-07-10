FC Bayern München findet wohl Abnehmer für Joao Palhinha - aber der Wechsel wäre durchaus brisant

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach auch sein Ex-Klub Sporting Interesse an ihm zeigen würde. Letztlich waren die finanziellen Rahmenbedingungen für Sporting aber offenbar nicht darstellbar. Laut der portugiesischen Zeitung A Bola mischen unterdessen auch Juventus Turin und die AC Milan aus Italien am Poker mit.

Palhinha wechselte 2024 für 51 Millionen Euro von Fulham zum FC Bayern, setzte sich dort aber nicht durch. Insgesamt absolvierte er nur 25 Pflichtspiele für die Münchner, die meisten davon als Joker. Vergangenen Sommer zog es ihn für eine Gebühr von fünf Millionen Euro leihweise zu Tottenham Hotspur in die Premier League. Nach dem Fast-Abstieg verzichteten die Londoner aber darauf, die vereinbarte Kaufoption zu ziehen.

Sofern der Transfer zu Benfica klappt, wäre Palhinha der fünfte vormalige Leihspieler, den der FC Bayern in diesem Sommer fest verkauft. Alexander Nübel wechselte zu Besiktas, Daniel Peretz fest zum FC Southampton, Maurice Krattenmacher zur SV Elversberg und Jonah Kusi-Asare zu Fulham.