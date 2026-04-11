FC Bayern München, die Noten und Einzelkritiken für das Spiel beim FC St. Pauli: Jamal Musiala zeigt erstmals wieder seine WM-Form, Leon Goretzka tut das Rekord-Tor gut

Josip Stanisic: Kam in der 58. Minute für Konrad Laimer, reihte sich nahtlos in das Spiel der Bayern ein. Enorm passsicher. Note: 3

Luis Diaz: Ersetzte ebenfalls in der 58. Minute Michael Olise, nicht so spektakulär wie sonst. War aber auch nicht mehr nötig. Note: 3,5

Alphonso Davies: Kam in der 58. Minute für Joshua Kimmich, was einige Rochaden in Bayerns Formation zur Folge hatte. Sehr engagiert, er kämpft um noch mehr Einsatzzeit. Note: 3

Jonathan Tah: Kam in der 67. Minute für den offensichtlich an der Wade verletzten Hiroki Ito. Souverän in seiner Heimatstadt. Note: 3,5

Bara Sapoko Ndiaye: Kam in der Schlussphase für Musiala und feierte sein Bundesliga-Debüt.