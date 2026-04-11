Jamal Musiala stellte mit dem 1:0 den Bundesligasaisontorrekord aus der Saison 1971/1972 ein, Leon Goretzka besorgte dann den alleinigen Bestwert. Michael Olise und Nicolas Jackson erhöhten zum 4:0, Raphael Guerreiro sorgte für den Schlusspunkt. Dank der Niederlage von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen kann Bayern München bereits kommenden Samstag im Spiel gegen den VfB Stuttgart wieder Meister werden. Hier gehts zum Spielbericht FC Bayern München beim FC St. Pauli.
FC Bayern München, die Noten und Einzelkritiken für das Spiel beim FC St. Pauli: Jamal Musiala zeigt erstmals wieder seine WM-Form, Leon Goretzka tut das Rekord-Tor gut
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Manuel Neuer
Zeigte sehr früh im Spiel wieder mal seine Qualitäten als Libero, überzeugte dann als sicherer Passgeber im Spielaufbau und wehrte den einen Ball ab, den er in der ersten Halbzeit abwehren musste. In der zweiten Halbzeit nicht weniger sicher - wurde aber nur sehr selten geprüft. Jubelte in der zweiten Halbzeit gefühlt mit allen Menschen, die in sein Blickfeld gerieten - Ersatzspieler und Fans inklusive. Note: 3,5
FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Konrad Laimer
Gab den Chip zu Musialas 1:0. Sah früh Gelb wegen eines kleinen Tritts, musste aber auch selbst ganz schön leiden, als er einen gegnerischen Ellenbogen ins Gesicht bekam. Wie immer enorm fleißig und auch durchaus effektiv. Note: 3,5
FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Hiroki Ito
Einer von sieben Neuen in der Startelf im Vergleich zum triumphalen 2:1 bei Real Madrid am Dienstag. Sehr umsichtig und bemüht, verlor aber auch ein paar Bälle im Spielaufbau. Musste zur Mitte der zweiten Halbzeit mit offensichtlichen Schmerzen in der Wade runter. Note: 3,5
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Minjae Kim
Bekam Sonderapplaus von Vincent Kompany und den Spielern auf der Bayernbank, als er in der 29. Minute St. Paulis bis dahin größte Chance vereitelte. Das war seine wahrscheinlich auffälligste Szene, aber das heißt nicht, dass er davor und danach nichts machte. Note: 2
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Tom Bischof
Der Matchwinner des vergangenen Spieltags durfte wieder von Beginn an ran, reihte sich wieder als Linksverteidiger in die Elf von Vincent Kompany ein. Wobei ja die Grundpositionen bei den Kompany-Bayern nicht viel aussagen müssen. Machte seine Sache jedenfalls sehr ordentlich, egal wo auf dem Platz er mal wieder auftauchte. Hätte fast noch einen Assist verbuchen können, doch Leon Goretzka stand bei seinem Kopfball nach Bischofs Freistoß vor dem Schlusspfiff knapp im Abseits. Note: 2
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Joshua Kimmich
Gab im zentralen Mittelfeld mit Leon Goretzka den etwas defensiveren Akteur, spielte von dort aber mit Abstand die meisten Pässe ins Angriffsdrittel und machte das Spiel immer wieder schnell. Eine von ihm eingeleitete Umschaltsituation führte zum Beispiel zu Musialas Großchance in der 28. Minute. Note: 2
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Leon Goretzka
War auf dem besten Weg den inoffiziellen Titel des unauffälligsten Bayern an diesem Abend zu gewinnen, bis er sich in der 53. Minute den zumindest halboffiziellen Titel des Schützen des Bundesligasaisontorrekords sicherte. Der 102. Saisontreffer der Bayern resultierte aus einem Freistoß Kimmichs und einer sehenswerten Direktabnahme Goretzkas. Das Tor verschönerte Goretzkas Bilanz nicht nur - bis dahin war ihm etwa kein Ballgewinn gelungen - es ließ ihn richtiggehend aufblühen. Sein Ballgewinn gegen St. Paulis Metz führte zu Olises 3:0, war nach seinem Treffer deutlich griffiger und aktiver. Note: 2,5
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Michael Olise
Der überragende Spieler in Madrid am Dienstag kann es natürlich auch in der Bundesliga - auch wenn er in der 17. Minute einen Abspielfehler der Hamburger nicht nutzte und den Ball nur neben das Tor schoss sowie kurze Zeit später das Leder wegen einer ungewohnt schwächlichen Annahme im Strafraum ins Toraus schob. Doch viel mehr schwächere Aktionen kamen nicht mehr hinzu an diesem Abend. Kurz vor seiner Auswechslung erzielte er in der 54. Minute noch das 3:0. Weil er über den Treffer etwas provokant jubelte, pfiffen ihn St. Paulis Fans bei seiner Auswechslung lautstark aus. Er schien es zu genießen. Note: 2,5
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Jamal Musiala
Acht Minuten und 37 Sekunden waren vorbei, als Jamal Musiala mit dem Kopf das 101. Saisontor für den FC Bayern München in der Bundesliga erzielte - und somit den Uraltrekord aus der Saison 1971/1972 egalisierte. Damals hatte Franz Beckenbauer am 34. Spieltag das 5:1 für den FCB gegen den FC Schalke erzielt. Damit stellte Musiala den Rekord der Lichtgestalt des deutschen Fußballs ein. Auch wenn der Pfosten (und ein womöglich etwas zu genauer Schuss Musialas) in der 28. Spielminute verhinderte, dass er auch den 102. Saisontreffer erzielte - so bringt man Kritiker wie Didi Hamann oder Oliver Kahn, die meinen, dass man nichts bei der WM zu suchen hätte in der aktuellen Form, zum Schweigen. Präsentierte sich leichtfüßig und spielfreudig wie zu seinen besten Zeiten vor der schweren Verletzung, war zudem sehr präsent und der beste Bayer auf dem Platz. Bereitete dann noch schön Jacksons 4:0 vor. Note: 1,5
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Raphael Guerreiro
Rutschte kurzfristig in die Startelf, weil Serge Gnabry mit leichten Kniebeschwerden ausfiel. Sortierte sich hinter Nicolas Jackson ein, war aber zeitweise gefühlt überall zu finden. Belohnte sich kurz vor Schluss noch mit dem Tor zum 5:0. Wer auch immer seine nächste Mannschaft wird: Sie darf sich auf ihn freuen. Note: 2
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FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Nicolas Jackson
Durfte für den nicht ganz fitten Harry Kane spielen, bei dem Trainer Vincent Kompany kein Risiko eingehen wollte vor dem Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League. Jackson ermöglichte mit seinem leidenschaftlichen Lauf durch St. Paulis Abwehr Musialas 1:0, indem er die Verteidigung komplett sprengte und den Raum freimachte für das bayerische Kombinationsspiel. Traf kurz nach dem 1:0 dann selbst die Latte und brachte sich um den Titel des Saisonrekordtorschützen. In der 66. Minute legte Musiala ihm sein fünftes Saisontor vor - es war Bayerns Treffer Nummer 104 in dieser Spielzeit. Note: 3
FC Bayern München, Noten beim FC St. Pauli: Einwechselspieler
Josip Stanisic: Kam in der 58. Minute für Konrad Laimer, reihte sich nahtlos in das Spiel der Bayern ein. Enorm passsicher. Note: 3
Luis Diaz: Ersetzte ebenfalls in der 58. Minute Michael Olise, nicht so spektakulär wie sonst. War aber auch nicht mehr nötig. Note: 3,5
Alphonso Davies: Kam in der 58. Minute für Joshua Kimmich, was einige Rochaden in Bayerns Formation zur Folge hatte. Sehr engagiert, er kämpft um noch mehr Einsatzzeit. Note: 3
Jonathan Tah: Kam in der 67. Minute für den offensichtlich an der Wade verletzten Hiroki Ito. Souverän in seiner Heimatstadt. Note: 3,5
Bara Sapoko Ndiaye: Kam in der Schlussphase für Musiala und feierte sein Bundesliga-Debüt.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.