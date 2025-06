Der FC Bayern nimmt an der Klub-WM teil. GOAL zeigt Euch, wie der Weg ins Finale aussehen könnte.

Nach der Bundesliga ist vor der FIFA Klub-WM. Der internationale Wettbewerb geht am 14. Juni - zum ersten Mal mit 32 Teilnehmern - in den USA los und endet am 13. Juli mit dem Finale im MetLife Stadium in East Rutherford. Ein Ziel, das auch der FC Bayern München als einer von zwei Bundesligisten (auch Borussia Dortmund) unbedingt erreichen möchte.

GOAL verrät, wie Bayerns Weg ins Finale aussehen könnte.