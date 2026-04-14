FC Bayern München bei Ausstiegsklausel außen vor? Nico Schlotterbeck darf den BVB nach der WM wohl für einen absoluten Topklub verlassen

Zu diesen zählt der FC Bayern demnach nicht. Der Rekordmeister soll ebenfalls vorsichtiges Interesse an einem Transfer des 26-Jährigen angemeldet haben - speziell im Falle eines Abgangs von Min-Jae Kim, der von diversen italienischen Klubs umgarnt wird, würden die Münchner in Sachen Defensive auf dem Transfermarkt womöglich noch einmal aktiv werden, wenngleich in Hiroki Ito und Josip Stanisic bereits positionsaffine Alternativen vorhanden wären.

Zum Kreis besagter Vereine, zu denen Schlotterbeck wechseln dürfte, soll indes Real Madrid gehören. Die Königlichen sind schon länger auf der Suche nach einem hochkarätigen Zugang für die Abwehrzentrale, nachdem es dort im Sommer zu einigen Umstrukturierungen kommen könnte.

Konkret soll der noch bis zum Saisonende laufende Vertrag von David Alaba nicht mehr verlängert werden, der Österreicher dürfte dementsprechend ablösefrei gehen. Auch hinter der Zukunft von Nationalspieler Antonio Rüdiger stehen noch Fragezeichen - sein Arbeitspapier ist ebenfalls nur noch bis Ende Juni 2026 datiert.