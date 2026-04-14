Sky bestätigte die Gerüchte, wonach der deutsche Nationalspieler Borussia Dortmund nach der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für eine festgeschrieben Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro verlassen könne, diese entsprechende Klausel solle allerdings nur für eine Handvoll Klubs gelten.
FC Bayern München bei Ausstiegsklausel außen vor? Nico Schlotterbeck darf den BVB nach der WM wohl für einen absoluten Topklub verlassen
Zu diesen zählt der FC Bayern demnach nicht. Der Rekordmeister soll ebenfalls vorsichtiges Interesse an einem Transfer des 26-Jährigen angemeldet haben - speziell im Falle eines Abgangs von Min-Jae Kim, der von diversen italienischen Klubs umgarnt wird, würden die Münchner in Sachen Defensive auf dem Transfermarkt womöglich noch einmal aktiv werden, wenngleich in Hiroki Ito und Josip Stanisic bereits positionsaffine Alternativen vorhanden wären.
Zum Kreis besagter Vereine, zu denen Schlotterbeck wechseln dürfte, soll indes Real Madrid gehören. Die Königlichen sind schon länger auf der Suche nach einem hochkarätigen Zugang für die Abwehrzentrale, nachdem es dort im Sommer zu einigen Umstrukturierungen kommen könnte.
Konkret soll der noch bis zum Saisonende laufende Vertrag von David Alaba nicht mehr verlängert werden, der Österreicher dürfte dementsprechend ablösefrei gehen. Auch hinter der Zukunft von Nationalspieler Antonio Rüdiger stehen noch Fragezeichen - sein Arbeitspapier ist ebenfalls nur noch bis Ende Juni 2026 datiert.
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Schlotterbeck verlängert Vertrag beim BVB bis 2031
Schlotterbeck hatte seinen ursprünglich noch bis 2027 laufenden Vertrag beim BVB am vergangenen Freitag vorzeitig bis 2031 verlängert, sich dabei aber offenbar eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben lassen, welche bereits nach der WM aktivierbar sein soll.
Beim Heimspiel der Dortmunder am Wochenende gegen Bayer 04 Leverkusen war es anschließend zu Pfiffen gegen den 26-Jährigen gekommen - offensichtlich eine Reaktion auf das aus Sicht der Anhänger etwas scheinheiligen Bekenntnis zum Verein.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.