Joshua Kimmich und Michael Olise werden von der UEFA nicht mit einer längeren Sperre, die sich auf ein mögliches Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League auswirken würde, belegt. Das berichten Sport 1 und L'Equipe übereinstimmend.
FC Bayern kann aufatmen: Entscheidung über Strafmaß für Joshua Kimmich und Michael Olise gefallen
Kimmich und Olise? UEFA sieht kein Fehlverhalten
Demnach werde es keine weiteren Ermittlungen gegen die beiden Schlüsselspieler des FC Bayern nach den Vorkommnissen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo (6:1) geben. Eine Sperre über das Regelmaß bei einer dritten Gelben Karte im laufenden Wettbewerb hinaus ist damit vom Tisch.
Zwar habe man sich bei der UEFA mit den Vorfällen beschäftigt, jedoch kein gravierendes Fehlverhalten der beiden Spieler festgestellt. Kimmich und Olise werden demnach nur im Rückspiel am kommenden Mittwoch gegen Bergamo fehlen.Beim Stand von 6:0 holten sich beide Spieler in der Schlussviertelstunde wegen Zeitspiels bei der Ausführung von Standards bewusst ihre dritte Gelbe Karte ab. So wollten sie eine Sperre für ein wahrscheinliches Viertelfinale gegen Real Madrid oder Manchester City vermeiden.
- Getty Images
Gräfe sagt Sperre für Kimmich und Olise voraus
Während sich Olise nach dem Spiel wie gewohnt recht wortkarg gab, lieferte Kimmich zumindest für seine Gelbe Karte eine für die UEFA offenbar nachvollziehbare Erklärung ab. In sämtlichen TV- und Mixed-Zone-Interviews verwies er darauf, dass er keinerlei Anspielstationen bei der Ausführung eines Freistoßes in der eigenen Hälfte gehabt habe und nicht ins gegnerische Pressing habe spielen wollen. Zudem ärgere er sich eigentlich über die Verwarnung, weil er ein Typ Spieler sei, der "jedes Spiel machen" wolle.
Zweifel an dieser Darstellung äußerte jüngst der ehemalige Topschiedsrichter Manuel Gräfe auf dem Social-Media-Portal X. Zwar sei Kimmichs Erläuterung der Situation, in der er die Gelbe Karte gesehen hatte, ein "guter Versuch", werde einer Prüfung der UEFA jedoch nicht standhalten. "Die UEFA wird sich die Bilder anschauen und feststellen, dass der Ball am Anfang gut spielbar war (Tah war frei)", erläuterte Gräfe diesbezüglich weiter.
Kimmich habe "auch lang schlagen können und da die Bayern sonst auch ganz eng am eigenen Strafraum sowie viel gepresster aufbauen, dürfte insofern die Argumentation nicht überzeugen", argumentierte Gräfe. Erschwerend hinzukomme der Spielstand von 6:0, bei dem es keinen Grund für Zeitspiel gebe, daher "wäre alles andere als eine Ermittlung und Sperre überraschend".
- AFP
Der Fall Sergio Ramos bei Real Madrid von 2019
Doch dazu kommt es nun offenbar nicht, obwohl es einen Präzedenzfall aus dem Jahr 2019 gibt. Damals hatte Sergio Ramos in Diensten von Real Madrid sich absichtlich eine Gelbe Karte beim 2:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam eingehandelt und dies offen zugegeben.
"Nicht, dass ich den Gegner unterschätzen würde, aber manchmal muss man diese Entscheidungen treffen und das ist, was ich getan hatte", sagte Ramos im Anschluss und wurde in der Folge nicht nur für das Rückspiel gesperrt, sondern auch für ein mögliches Viertelfinal-Hinspiel. Doch dazu kam es gar nicht mehr. Denn Ajax zerlegte die Königlichen im Rückspiel mit 4:1 und Ramos wurde mit seiner provozierten Gelbsperre durchaus zum Gespött.
