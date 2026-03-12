FC Bayern kann aufatmen: Entscheidung über Strafmaß für Joshua Kimmich und Michael Olise gefallen

Demnach werde es keine weiteren Ermittlungen gegen die beiden Schlüsselspieler des FC Bayern nach den Vorkommnissen im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo (6:1) geben. Eine Sperre über das Regelmaß bei einer dritten Gelben Karte im laufenden Wettbewerb hinaus ist damit vom Tisch.

Zwar habe man sich bei der UEFA mit den Vorfällen beschäftigt, jedoch kein gravierendes Fehlverhalten der beiden Spieler festgestellt. Kimmich und Olise werden demnach nur im Rückspiel am kommenden Mittwoch gegen Bergamo fehlen.

Beim Stand von 6:0 holten sich beide Spieler in der Schlussviertelstunde wegen Zeitspiels bei der Ausführung von Standards bewusst ihre dritte Gelbe Karte ab. So wollten sie eine Sperre für ein wahrscheinliches Viertelfinale gegen Real Madrid oder Manchester City vermeiden.