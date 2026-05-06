FC Bayern heute live im Free TV? Wird FCB vs. Paris Saint Germain (PSG) kostenlos live im TV und Stream gezeigt / übertragen?

Am heutigen Mittwoch, den 6. Mai, steigt in der Champions League das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. Anpfiff ist um 21 Uhr in der Allianz Arena in München. Das Hinspiel vor einer Woche ging mit einem spektakulären 5:4 zugunsten von PSG zu Ende.

Bei GOAL bekommt Ihr erklärt, ob FC Bayern vs. PSG heute auch im Free-TV gezeigt wird.