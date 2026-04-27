Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hat die Tür für einen vorzeitigen Abgang von Michael Olise geschlossen. Der 70-Jährige begründete dies mit einer Grundsatzentscheidung, die bereits 2009 beim deutschen Rekordmeister getroffen wurde.
FC Bayern hätte Transfer-Weltrekord aufstellen können! Eine Entscheidung von Uli Hoeneß und Rummenigge vor 17 Jahren hat auch Einfluss auf Michael Olise
Gegenüber t-online.de schwärmt Rummenigge von Olise, den der FCB 2024 von Crystal Palace an die Isar lotste und der seitdem überragende Leistungen zeigt. "Er ist ein wunderbarer Spieler. Mir gefällt im Übrigen auch, dass er so zurückhaltend und fast schon medienscheu ist. Das ist in der heutigen Welt die Ausnahme."
Rummenigge führte aus: "Er ist ein guter Typ und auf dem Platz ist er natürlich herausragend, wie er Fußball zelebriert und fast zaubert. Deshalb wundert es mich nicht, dass er bei unseren Fans auch so unglaublich beliebt und gehypt ist."
Doch nicht nur dort, auch andere Top-Klubs in Europa sind angeblich heiß auf den 24-Jährigen. In den vergangenen Wochen und Monaten waren unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool mit Olise in Verbindung gebracht worden. Wie Ende März die Sport Bild berichtete, wäre Liverpool sogar bereit, 200 Millionen Euro für Olise auf den Tisch zu legen.
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"Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild"
Das können sich die Klubs offenbar abschminken. Rummenigge stellte klar: "Im Jahr 2009 hatten wir für Franck Ribery ein unglaubliches Angebot vom FC Chelsea vorliegen. Das wäre damals ein neuer Transfer-Weltrekord gewesen. Ich bin damit dann zu unserem damaligen Finanzvorstand Karl Hopfner und Uli Hoeneß gegangen. Wir haben zwei Stunden darüber diskutiert, was wir mit diesem Angebot machen."
Letztlich blieb man beim FCB eisern und lehnte ab. "An diesem Tag haben wir dann etwas Grundsätzliches entschieden: Dass wir in Zukunft keinen Spieler mehr verkaufen werden, den wir sportlich vermissen würden", erklärte Rummenigge und führte aus: "Und dieses ungeschriebene Gesetz gilt bis heute. Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde."
Bayern-Grundsatz galt nicht immer
Ganz nach dieser Devise handelten die Bayern aber nicht immer. So ließ man einst Mittelfeldstratege Thiago Alcantara sowie Stürmer Robert Lewandowski, mit Abstrichen könnte man auch den Abgang von Toni Kroos zu Real Madrid nennen.
Olise, 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace nach München gewechselt, hat sich bei Bayern zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Dementsprechend hart würde den FCB ein möglicher Verlust des französischen Nationalspielers treffen.
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Olise-Abgang? "Daran verschwenden wir keinen Gedanken"
Bei Bayern steht Olise noch langfristig bis 2029 unter Vertrag. Die Verantwortlichen des deutschen Meisters gaben sich daher bezüglich der Zukunft eines ihrer wichtigsten Spieler betont gelassen.
"Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", betonte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen gegenüber Sport Bild. Sportvorstand Max Eberl erklärte zudem mit Blick auf einen möglichen Olise-Abschied im Sommer: "Daran verschwenden wir keinen Gedanken."
In der Premier League lief Olise bereits 82-mal für Crystal Palace auf, ehe es den gebürtigen Londoner zu den Bayern zog. Für den FCB kam der 24-Jährige diese Saison schon auf satte 48 direkte Torbeteiligungen (19 Treffer, 29 Assists) in 46 Einsätzen. Auch bei den beiden Viertelfinalkrachern in der Champions League gegen Real Madrid trumpfte Olise auf.
Mi: Leistungsdaten bei Bayern 2025/26
Pflichtspiele Tore Vorlagen 46 19 29
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.