FC Bayern Frauen heute live: Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FCB im Live Stream und live im TV?

Die Red Devils hatten zuletzt einen kleinen Formknick. Die United-Frauen haben nach sechs Siegen in Serie zweimal in Folge gegen den FC Chelsea (1:2, 0:2) verloren, in der Woche darauf reichte es bei West Ham United nur für ein 0:0-Remis. Immerhin: Am Wochenende fand der Tabellenzweite der Women's Super League beim 2:1-Sieg über den FC Everton zurück auf die Erfolgsspur.

Bei den Münchnerinnen auf der anderen Seite könnte es kaum besser laufen. Wettbewerbsübergreifend sackte der FCB zehn Siege aus den jüngsten zehn Begegnungen ein, die Bundesliga führt der Klub mit einem Vorsprung von elf Zählern und einer brutalen Tordifferenz von +73 (Wolfsburg zum Vergleich: +31) ganz entspannt an.