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FC Bayern Frauen heute live: Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FCB im Live Stream und live im TV?

Manchester United Women - Bayern München
Manchester United Women
Bayern München
Women's Champions League

In der Champions League der Frauen ist der FC Bayern München heute bei Manchester United zu Gast. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Mittwoch, dem 25. März, bekommen es die FCB-Frauen im Viertelfinale der Champions League mit Manchester United zu tun. Der Anpfiff im Old Trafford in Manchester erfolgt um 21 Uhr.

Wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt? Das erfahrt Ihr hier!

  • FC Bayern Frauen heute live: Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FCB im Live Stream und live im TV?

    Gute Nachrichten: Ihr könnt heute live und in voller Länge dabei sein! Wie alle Partien der UEFA Women's Champions League wird auch das Hinspiel zwischen United und Bayern exklusiv bei Disney+ gestreamt. 

    Der einzige Haken: Kostenfrei ist das Ganze nicht. Für den Streamingdienst müsst Ihr ein Abonnement abschließen.

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  • Themen der Woche: Was war bei Manchester United und dem FC Bayern los?

    Die Red Devils hatten zuletzt einen kleinen Formknick. Die United-Frauen haben nach sechs Siegen in Serie zweimal in Folge gegen den FC Chelsea (1:2, 0:2) verloren, in der Woche darauf reichte es bei West Ham United nur für ein 0:0-Remis. Immerhin: Am Wochenende fand der Tabellenzweite der Women's Super League beim 2:1-Sieg über den FC Everton zurück auf die Erfolgsspur.

    Bei den Münchnerinnen auf der anderen Seite könnte es kaum besser laufen. Wettbewerbsübergreifend sackte der FCB zehn Siege aus den jüngsten zehn Begegnungen ein, die Bundesliga führt der Klub mit einem Vorsprung von elf Zählern und einer brutalen Tordifferenz von +73 (Wolfsburg zum Vergleich: +31) ganz entspannt an. 

  • FC Bayern Frauen heute live: Wichtigste Infos zu Manchester United vs. FCB im TV und Livestream

    • Begegnung: Manchester United vs. FC Bayern München
    • Wettbewerb: Women's Champions League
    • Runde: Viertelfinale, Hinspiel
    • Datum: Mittwoch, 25. März 2026
    • Uhrzeit: 21 Uhr
    • Ort: Old Trafford (Manchester)
    • Übertragung: Disney+

  • Champions League der Frauen, Spielplan: Die Viertelfinal-Hinspiele im Überblick

    DatumUhrzeitHeimGast
    Di., 24. März18.45 UhrVfL WolfsburgOL Lyoness
    Di., 24. März21 UhrArsenal WFCChelsea FC
    Mi., 25. März18.45 UhrReal MadridFC Barcelona
    Mi., 25. März21 UhrManchester UnitedFC Bayern München
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