Eichhorn wurde zuletzt hartnäckig mit einem Sommer-Transfer nach München in Verbindung gebracht. Einem Bericht von Sport1 zufolge sei nun aber aus gleich zwei Gründen eine Kehrtwende vollzogen worden.
FC Bayern distanziert sich wohl von Hertha-Juwel Kennet Eichhorn - und zwar aus zwei Gründen
Einerseits soll dem FC Bayern das Gesamtpaket zu teuer sein. Eichhorns Ausstiegsklausel im kommenden Sommer liegt angeblich bei zehn bis zwölf Millionen Euro. Andererseits soll die Führung des FC Bayern befürchten, dass ein Eichhorn-Transfer in der aktuell so produktiven klubeigenen Nachwuchsabteilung für Unmut sorgen würde.
Eichhorn gilt zwar als eines der größten Talente Deutschlands - mit nur 16 Jahren erarbeitete er sich im Laufe dieser Hinrunde einen Stammplatz. Seine Verpflichtung würde aber automatisch den Weg der Münchner Mittelfeldtalente in die Profimannschaft verkomplizieren. Zuletzt debütierten David Santos Daiber (19) und Felipe Chavez (18), der im Winter per Leihe zum 1. FC Köln wechselte.
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Noel Aseko kehrt im Sommer zum FC Bayern zurück
Zudem holt der FC Bayern im Sommer Noel Aseko von Hannover 96 zurück, wie die Münchner am Donnerstag in einer Pressemitteilung bestätigten. Der 20-jährige stammt aus der Jugend des FC Bayern und spielt in dieser Saison leihweise beim Zweitligisten Hannover 96. Weil Aseko überzeugte, zog Hannover zuletzt die Kaufoption über eine Million Euro, woraufhin die Münchner ihrerseits umgehend die Rückkaufklausel über 2,5 Millionen Euro aktivierten.
Aseko könnte in der kommenden Saison den Kaderplatz von Leon Goretzka einnehmen, der den Klub ablösefrei verlassen wird. Abgesehen von den Stammspielern Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic steht auch noch Tom Bischof für die Doppelsechs zur Verfügung. Genau wie Bischof kann auch Aseko theoretisch als Außenverteidiger aushelfen.
Noel Aseko: Leistungsdaten bei Hannover 96
- Spiele: 26
- Tore: 3
- Assists: 5
- Einsatzminuten: 1.830