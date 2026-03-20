FC Bayern distanziert sich wohl von Hertha-Juwel Kennet Eichhorn - und zwar aus zwei Gründen

Einerseits soll dem FC Bayern das Gesamtpaket zu teuer sein. Eichhorns Ausstiegsklausel im kommenden Sommer liegt angeblich bei zehn bis zwölf Millionen Euro. Andererseits soll die Führung des FC Bayern befürchten, dass ein Eichhorn-Transfer in der aktuell so produktiven klubeigenen Nachwuchsabteilung für Unmut sorgen würde.

Eichhorn gilt zwar als eines der größten Talente Deutschlands - mit nur 16 Jahren erarbeitete er sich im Laufe dieser Hinrunde einen Stammplatz. Seine Verpflichtung würde aber automatisch den Weg der Münchner Mittelfeldtalente in die Profimannschaft verkomplizieren. Zuletzt debütierten David Santos Daiber (19) und Felipe Chavez (18), der im Winter per Leihe zum 1. FC Köln wechselte.