FC Bayern außer sich: Münchner regen sich gegen PSG mehrfach über Schiedsrichter auf - und haben einmal nicht recht

TV-Experte Michael Ballack hat während des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem FC Bayern und PSG die Fassung verloren. Vorausgegangen war ein durchaus fragwürdiger Aussetzer des Schiedsrichters - und es wurde nicht besser. Auch Vincent Kompany tobte nach zwei weiteren Szenen vor Wut.
Nachdem die Bayern bereits in der dritten Minute das 0:1 durch Ousmane Dembele hinnehmen mussten, stabilisierte sich der deutsche Rekordmeister und kam zu ersten kleinen Chancen.
In der 23. Minute schickte Josip Stanisic mit einem guten Flugball Harry Kane auf die Reise. Der Engländer hatte viel Platz und nur noch Willian Pacho zwischen sich und dem Pariser Tor. Doch ohne, dass der Linienrichter die Fahne gehoben hätte, entschied Schiedsrichter Joao Pinheiro sofort auf Abseits.