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JOAO PINHEIRO Getty Images
Jonas Rütten

FC Bayern außer sich: Münchner regen sich gegen PSG mehrfach über Schiedsrichter auf - und haben einmal nicht recht

Champions League
Bayern München - Paris Saint-Germain
Bayern München
Paris Saint-Germain
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

In der ersten Halbzeit des Halbfinal-Rückspiels zwischen Bayern und PSG stand der Unparteiische mehrfach im Mittelpunkt.

TV-Experte Michael Ballack hat während des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem FC Bayern und PSG die Fassung verloren. Vorausgegangen war ein durchaus fragwürdiger Aussetzer des Schiedsrichters - und es wurde nicht besser. Auch Vincent Kompany tobte nach zwei weiteren Szenen vor Wut.

Nachdem die Bayern bereits in der dritten Minute das 0:1 durch Ousmane Dembele hinnehmen mussten, stabilisierte sich der deutsche Rekordmeister und kam zu ersten kleinen Chancen. 

In der 23. Minute schickte Josip Stanisic mit einem guten Flugball Harry Kane auf die Reise. Der Engländer hatte viel Platz und nur noch Willian Pacho zwischen sich und dem Pariser Tor. Doch ohne, dass der Linienrichter die Fahne gehoben hätte, entschied Schiedsrichter Joao Pinheiro sofort auf Abseits. 

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    Sami Khedira: "Die Bayern wurden ganz klar benachteiligt"

    Ballack fuhr anschließend aus der Haut. Einerseits, weil Kane wohl sehr wahrscheinlich auf gleicher Höhe mit Nuno Mendes war, andererseits hätte der VAR bei einer möglicherweise spielentscheidenden Szene eingreifen können, sofern eine Abseitsstellung vorgelegen hätte.

    "Der Schiedsrichter pfeift, bevor der Linienrichter die Fahne gehoben hat. Das darf er einfach nicht. Das ist eine riesige Fehlentscheidung. Die Schiedsrichter sollen das laufen lassen. Wieso pfeift der das ab? Er läuft alleine aufs Tor zu. Es war ganz eng, was dann passiert, ist eine andere Sache. Aber er darf das nicht abpfeifen", polterte Ballack: "Das darf auf diesem Niveau nicht passieren!"

    Wenig später, in der 29. Minute, stand Pinheiro in seinem erst 15. CL-Spiel erneut im Fokus: Der bereits verwarnte Nuno Mendes unterband einen Konter der Bayern mit einem klaren Handspiel. Statt eines Platzverweises pfiff Pinheiro aber ein vermeintliches Handspiel von Laimer im Vorfeld. "Der Schiedsrichter greift wieder mal in dieses wunderbare Fußballspiel ein und verändert die Statik. Die Bayern wurden hier ganz klar benachteiligt", sagte Sami Khedira bei DAZN.

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    Kein Handelfmeter, weil Befreiungsschlag

    Der Österreicher hatte das Spielgerät aber wohl eher mit Bauch und Oberschenkel gespielt. In diesem Fall wäre dies eine klare Fehlentscheidung und Benachteiligung für den FCB, der über mindestens 60 Minuten in Überzahl gespielt hätte.

    Und wieder nur zwei Minuten später flippte auch Trainer Vincent Kompany an der Seitenlinie komplett aus. Vitinha hatte bei einem Klärungsversuch im eigenen Sechzehner Joao Neves den Ball aus kurzer Distanz an den seitlich ausgestreckten Arm gedroschen. 

    Pinheiro entschied sich gegen einen Elfmeterpfiff und bewegte sich damit wohl im Rahmen der Regeln. "Anweisung der UEFA. Es darf nicht zu einem Elfmeter führen, wenn der Ball vom eigenen Mitspieler aus dem Strafraum geschlagen wird", sagte der DFB-Schiedsrichterchef Knut Kircher erst im vergangenen Jahr. Laut International Football Association Board (IFAB) gilt: Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm vom Ball getroffen, liegt kein Handspiel vor. Es sei denn, der Ball landet direkt im gegnerischen Tor oder der Spieler erzielt unmittelbar danach ein Tor - in diesem Fall erhält die gegnerische Mannschaft einen direkten Freistoß.

Häufig gestellte Fragen

Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.

Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.

Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.

Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.

Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.

Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.

Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.

Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.

Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.

Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.

Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.

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