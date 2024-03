FC Basel vs. Lausanne-Sport im TV und LIVE STREAM schauen: Wo wird das Spiel heute übertragen?

Heute findet das Spiel FC Basel vs. Lausanne-Sport statt. Doch wer zeigt / überträgt die Super League im TV und LIVE STREAM?

In der Super League 2023/24 finden die Partien des 26. Spieltags statt. Hierbei steht am Samstag das Spiel FC Basel vs. Lausanne-Sport auf dem Programm. Das Aufeinandertreffen geht im St. Jakob-Park über die Bühne. Die Bebbis und die Weiss-Blauen halten bei 31 und 26 Punkten.

Der FC Basel setzte sich vor einer Woche bei Yverdon Sport mit 2:0 durch. Damit feierte die Mannschaft von Fabio Celestini den vierten Sieg binnen sechs Meisterschaftspartien. Die Bebbis ließen ausschließlich mit Niederlagen gegen den FC Lugano (0:1) und bei den Grasshoppers (1:2) Punkte liegen. Im jüngsten Super-League-Heimspiel gelang ein 1:0 gegen den FC St. Gallen.

Der FC Lausanne-Sport erreichte am Sonntag vor eigenem Publikum ein 1:1 gegen den FC Winterthur. Hierbei teilte die Elf von Ludovic Magnin zum dritten Mal binnen fünf Liga-Auftritten die Punkte. Zuvor war das den Weiss-Blauen beim FC Zürich (2:2) und im Derby bei Stade-Lausanne-Ouchy (1:1) gelungen. Zudem hatte Lausanne-Sport im Februar ein 0:1 gegen die Young Boys Bern und ein 3:1 gegen Yverdon Sport erlebt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC Basel vs. Lausanne-Sport in der Super League.