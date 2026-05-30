FC Barcelona scheint keine Grenzen zu kennen: Nun soll auch ein Verteidiger des FC Arsenal auf dem Zettel stehen

Nicht nur wegen dieser Rahmenbedingungen dürfte ein Hincapie-Transfer für Barca ein kompliziertes Unterfangen werden. Der ecuadorianische WM-Teilnehmer (51 Länderspiele) ist Stammspieler und Leistungsträger unter Teammanager Mikel Arteta. Vor allem in großen Spielen vertraut er auf den vielseitigen Abwehrmann, unter anderem steht er auch beim Champions-League-Finale gegen PSG am Samstagabend in Budapest in der Starformation der Engländer. Laut Daily Mail fühlt er sich in London wohl.

Barcelona hat seine Shoppingtour in diesem Sommer bereits begonnen und am Freitag den englischen Nationalspieler Anthony Gordon (25) von Newcastle United für die linke Angriffsseite verpflichtet. Dazu sollen auch Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) und Manchester Citys Ex-Kapitän Bernardo Silva (31) kommen.

Damit aber nicht genug: Mindestens ein neuer Verteidiger steht auch auf der Agenda von Sportdirektor Deco, der in diesem Sommer wohl zum ersten Mal seit Langem trotz weiterhin immenser Schulden des Klubs wieder richtig ausgeben darf. Lange galt Alessandro Bastoni von Inter Mailand als Wunschkandidat. Entsprechende Gerüchte sind zuletzt allerdings abgekühlt.

Als Linksfuß, der auch auf der Außenbahn einsetzbar ist, passt Hincapie genau in das Profil der Blaugrana. 2021 wechselte er von CA Talleres für knapp 6,5 Millionen Euro Ablöse nach Leverkusen. Dort entwickelte er sich prächtig und war Teil der Mannschaft, die 2024 unter Xabi Alonso das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.

Im Sommer wird Hincapie bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mit Ecuador am dritten Spieltag der Gruppenphase auf die deutsche Nationalmannschaft treffen.