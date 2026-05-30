Goal.com
LiveTickets
Live Scores, Stats, and the Latest News
Riccardo Calafiori Piero HincapieGetty Images
Falko Blöding

FC Barcelona scheint keine Grenzen zu kennen: Nun soll auch ein Verteidiger des FC Arsenal auf dem Zettel stehen

La Liga
Transfers
Barcelona
FC Arsenal
Premier League
Piero Hincapié

Die Verantwortlichen des FC Barcelona sollen über Ex-Bundesligastar Piero Hincapie vom FC Arsenal nachdenken, um die Defensive des spanischen Meisters zu verstärken.

Die Daily Mail schreibt, dass man sich bei Barca Gedanken darüber mache, Hincapie zu verpflichten. Man sei sich aber im Klaren darüber, dass es schwierig werde, den 24-Jährigen aus London loszueisen. Dennoch wolle man testen, ob Arsenal sich einen Verkauf vorstellen könne.

  • Hincapie ist aktuell noch von Bayer Leverkusen an Arsenal ausgeliehen. Allerdings wurde im Zuge des Deals aus dem vergangenen Sommer eine Kaufpflicht vereinbart, die bei bestimmten Parametern greift. In Hincapies Fall sollen sie extrem leicht zu erreichen gewesen sein.

    Als Ablöse sollen dann 52 Millionen Euro an Bayer fließen und Hincapie für fünf Jahre an den englischen Meister gebunden werden.

    • Werbung
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Piero Hincapie ist derzeit von Bayer Leverkusen an den FC Arsenal verliehen

    Nicht nur wegen dieser Rahmenbedingungen dürfte ein Hincapie-Transfer für Barca ein kompliziertes Unterfangen werden. Der ecuadorianische WM-Teilnehmer (51 Länderspiele) ist Stammspieler und Leistungsträger unter Teammanager Mikel Arteta. Vor allem in großen Spielen vertraut er auf den vielseitigen Abwehrmann, unter anderem steht er auch beim Champions-League-Finale gegen PSG am Samstagabend in Budapest in der Starformation der Engländer. Laut Daily Mail fühlt er sich in London wohl.

    Barcelona hat seine Shoppingtour in diesem Sommer bereits begonnen und am Freitag den englischen Nationalspieler Anthony Gordon (25) von Newcastle United für die linke Angriffsseite verpflichtet. Dazu sollen auch Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) und Manchester Citys Ex-Kapitän Bernardo Silva (31) kommen.

    Damit aber nicht genug: Mindestens ein neuer Verteidiger steht auch auf der Agenda von Sportdirektor Deco, der in diesem Sommer wohl zum ersten Mal seit Langem trotz weiterhin immenser Schulden des Klubs wieder richtig ausgeben darf. Lange galt Alessandro Bastoni von Inter Mailand als Wunschkandidat. Entsprechende Gerüchte sind zuletzt allerdings abgekühlt.

    Als Linksfuß, der auch auf der Außenbahn einsetzbar ist, passt Hincapie genau in das Profil der Blaugrana. 2021 wechselte er von CA Talleres für knapp 6,5 Millionen Euro Ablöse nach Leverkusen. Dort entwickelte er sich prächtig und war Teil der Mannschaft, die 2024 unter Xabi Alonso das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.

    Im Sommer wird Hincapie bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mit Ecuador am dritten Spieltag der Gruppenphase auf die deutsche Nationalmannschaft treffen.

  • Die Rekordtransfers des FC Barcelona

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffBorussia Dortmund2017148 Millionen Euro
    Philippe CoutinhoMittelfeldFC Liverpool2018135 Millionen Euro
    Antoine GriezmannAngriffAtletico Madrid2019120 Millionen Euro
    NeymarAngriffFC Santos201388 Millionen Euro
    Frenkie de JongMittelfeldAjax Amsterdam201986 Millionen Euro
    Luis SuarezAngriffFC Liverpool201481,72 Millionen Euro
    Anthony GordonAngriffNewcastle United202680 Millionen Euro
    Zlatan IbrahimovicAngriffInter Mailand200969,5 Millionen Euro
    Miralem PjanicMittelfeldJuventus202060 Millionen Euro
    RaphinaMittelfeldLeeds United202258 Millionen Euro