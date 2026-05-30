Die Daily Mail schreibt, dass man sich bei Barca Gedanken darüber mache, Hincapie zu verpflichten. Man sei sich aber im Klaren darüber, dass es schwierig werde, den 24-Jährigen aus London loszueisen. Dennoch wolle man testen, ob Arsenal sich einen Verkauf vorstellen könne.
FC Barcelona scheint keine Grenzen zu kennen: Nun soll auch ein Verteidiger des FC Arsenal auf dem Zettel stehen
Hincapie ist aktuell noch von Bayer Leverkusen an Arsenal ausgeliehen. Allerdings wurde im Zuge des Deals aus dem vergangenen Sommer eine Kaufpflicht vereinbart, die bei bestimmten Parametern greift. In Hincapies Fall sollen sie extrem leicht zu erreichen gewesen sein.
Als Ablöse sollen dann 52 Millionen Euro an Bayer fließen und Hincapie für fünf Jahre an den englischen Meister gebunden werden.
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Piero Hincapie ist derzeit von Bayer Leverkusen an den FC Arsenal verliehen
Nicht nur wegen dieser Rahmenbedingungen dürfte ein Hincapie-Transfer für Barca ein kompliziertes Unterfangen werden. Der ecuadorianische WM-Teilnehmer (51 Länderspiele) ist Stammspieler und Leistungsträger unter Teammanager Mikel Arteta. Vor allem in großen Spielen vertraut er auf den vielseitigen Abwehrmann, unter anderem steht er auch beim Champions-League-Finale gegen PSG am Samstagabend in Budapest in der Starformation der Engländer. Laut Daily Mail fühlt er sich in London wohl.
Barcelona hat seine Shoppingtour in diesem Sommer bereits begonnen und am Freitag den englischen Nationalspieler Anthony Gordon (25) von Newcastle United für die linke Angriffsseite verpflichtet. Dazu sollen auch Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) und Manchester Citys Ex-Kapitän Bernardo Silva (31) kommen.
Damit aber nicht genug: Mindestens ein neuer Verteidiger steht auch auf der Agenda von Sportdirektor Deco, der in diesem Sommer wohl zum ersten Mal seit Langem trotz weiterhin immenser Schulden des Klubs wieder richtig ausgeben darf. Lange galt Alessandro Bastoni von Inter Mailand als Wunschkandidat. Entsprechende Gerüchte sind zuletzt allerdings abgekühlt.
Als Linksfuß, der auch auf der Außenbahn einsetzbar ist, passt Hincapie genau in das Profil der Blaugrana. 2021 wechselte er von CA Talleres für knapp 6,5 Millionen Euro Ablöse nach Leverkusen. Dort entwickelte er sich prächtig und war Teil der Mannschaft, die 2024 unter Xabi Alonso das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.
Im Sommer wird Hincapie bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mit Ecuador am dritten Spieltag der Gruppenphase auf die deutsche Nationalmannschaft treffen.
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Borussia Dortmund 2017 148 Millionen Euro Philippe Coutinho Mittelfeld FC Liverpool 2018 135 Millionen Euro Antoine Griezmann Angriff Atletico Madrid 2019 120 Millionen Euro Neymar Angriff FC Santos 2013 88 Millionen Euro Frenkie de Jong Mittelfeld Ajax Amsterdam 2019 86 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Liverpool 2014 81,72 Millionen Euro Anthony Gordon Angriff Newcastle United 2026 80 Millionen Euro Zlatan Ibrahimovic Angriff Inter Mailand 2009 69,5 Millionen Euro Miralem Pjanic Mittelfeld Juventus 2020 60 Millionen Euro Raphina Mittelfeld Leeds United 2022 58 Millionen Euro