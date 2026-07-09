Julian Alvarez, Joao Cancelo, Karim Adeyemi: Die Liste der Wunschtransfers des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona ist klangvoll, ihre Umsetzung allerdings würde teuer.
FC Barcelona braucht dringend Geld für neue Stars - und will offenbar einen Vorschuss in riesiger Höhe
Um diese Personalien zu stemmen, hat Barca laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten, darunter von Cadena Ser und Marca, Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten besichert seien.
Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen, immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen.
Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.
- Getty Images
Nach Anthony Gordon sollen weitere Hochkaräter zum FC Barcelona wechseln
Mit dem deutschen Nationalspieler Adeyemi (24/Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2027) ist sich Barcelona mündlich einig, die Vorstellungen der Klubs bei der Ablöse für den Außenstürmer liegen nach SID-Informationen aber noch weit auseinander.
Bereits seit Wochen wirbt Barcelona aggressiv um den argentinischen Weltmeister Alvarez, dessen Klub Atletico Madrid will den 26 Jahre alten Stürmer (Vertrag bis 2030) nicht ziehen lassen. Der portugiesische Außenverteidiger Cancelo spielte im vergangenen Halbjahr leihweise für Barcelona, Stammklub des 32-Jährigen ist Al-Hilal aus Saudi-Arabien.
Für rund 80 Millionen Euro wurde für die kommende Saison bereits der englische Nationalspieler Anthony Gordon von Newcastle United verpflichtet.
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Borussia Dortmund 2017 148 Millionen Euro Philippe Coutinho Mittelfeld FC Liverpool 2018 135 Millionen Euro Antoine Griezmann Angriff Atletico Madrid 2019 120 Millionen Euro Neymar Angriff FC Santos 2013 88 Millionen Euro Frenkie de Jong Mittelfeld Ajax Amsterdam 2019 86 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Liverpool 2014 81,72 Millionen Euro Anthony Gordon Angriff Newcastle United 2026 80 Millionen Euro Zlatan Ibrahimovic Angriff Inter Mailand 2009 69,5 Millionen Euro Miralem Pjanic Mittelfeld Juventus 2020 60 Millionen Euro Raphina Mittelfeld Leeds United 2022 58 Millionen Euro
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