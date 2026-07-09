FC Barcelona braucht dringend Geld für neue Stars - und will offenbar einen Vorschuss in riesiger Höhe

Um diese Personalien zu stemmen, hat Barca laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten, darunter von Cadena Ser und Marca, Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten besichert seien.

Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen, immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen.

Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.