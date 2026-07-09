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FC Barcelona braucht dringend Geld für neue Stars - und will offenbar einen Vorschuss in riesiger Höhe

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Der spanische Meister wird einmal mehr kreativ, wenn es um die Beschaffung einer gigantischen Summe für neue Spieler geht.

Julian Alvarez, Joao Cancelo, Karim Adeyemi: Die Liste der Wunschtransfers des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona ist klangvoll, ihre Umsetzung allerdings würde teuer.

  • Um diese Personalien zu stemmen, hat Barca laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten, darunter von Cadena Ser und Marca, Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten besichert seien.

    Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen, immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen. 

    Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Nach Anthony Gordon sollen weitere Hochkaräter zum FC Barcelona wechseln

    Mit dem deutschen Nationalspieler Adeyemi (24/Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2027) ist sich Barcelona mündlich einig, die Vorstellungen der Klubs bei der Ablöse für den Außenstürmer liegen nach SID-Informationen aber noch weit auseinander.

    Bereits seit Wochen wirbt Barcelona aggressiv um den argentinischen Weltmeister Alvarez, dessen Klub Atletico Madrid will den 26 Jahre alten Stürmer (Vertrag bis 2030) nicht ziehen lassen. Der portugiesische Außenverteidiger Cancelo spielte im vergangenen Halbjahr leihweise für Barcelona, Stammklub des 32-Jährigen ist Al-Hilal aus Saudi-Arabien.

    Für rund 80 Millionen Euro wurde für die kommende Saison bereits der englische Nationalspieler Anthony Gordon von Newcastle United verpflichtet.

  • Die Rekordtransfers des FC Barcelona

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffBorussia Dortmund2017148 Millionen Euro
    Philippe CoutinhoMittelfeldFC Liverpool2018135 Millionen Euro
    Antoine GriezmannAngriffAtletico Madrid2019120 Millionen Euro
    NeymarAngriffFC Santos201388 Millionen Euro
    Frenkie de JongMittelfeldAjax Amsterdam201986 Millionen Euro
    Luis SuarezAngriffFC Liverpool201481,72 Millionen Euro
    Anthony GordonAngriffNewcastle United202680 Millionen Euro
    Zlatan IbrahimovicAngriffInter Mailand200969,5 Millionen Euro
    Miralem PjanicMittelfeldJuventus202060 Millionen Euro
    RaphinaMittelfeldLeeds United202258 Millionen Euro

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