FC Arsenal um Sieg betrogen? Mikel Arteta tobt nach VAR-Eingriff - Diego Simeone als entscheidender Faktor?

Was war passiert? In der 78. Minute hatte Atléticos David Hancko Arsenals Eberechi Eze leicht am Fuß berührt, Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte sofort auf den Punkt. Nach Eingriff des Videoassistenten nahm der Niederländer den Strafstoß aber zurück - eine knifflige Entscheidung. "Es ist ganz einfach, es ist ein klarer Elfmeter. Wenn es ein Elfmeter ist, weiß ich nicht, warum man den VAR hinzuziehen muss, warum man sich das 13 Mal ansehen muss – das ist kein eindeutiger Fehler", führte Arteta bei DAZN aus.

Der zurückgenommene Elfmeter war im Anschluss in England das bestimmende Thema. Die Presse sprach von einem "Diebstahl". Liverpool-Legende Steven Gerrard kritisierte bei TNT Sports, Schiedsrichter müssten "den Mut haben, zu ihrer Entscheidung zu stehen."