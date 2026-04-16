Fatale Szenen nach spätem Siegtor von Michael Olise gegen Real Madrid": Fotograf von Fans des FC Bayern München bewusstlos getrampelt

Glücklicherweise dauerte es nicht lange, ehe medizinisches Personal des Bayerischen Roten Kreuzes heraneilte und Pfaffenbach wieder auf die Beine brachte. "Mein Dank gehört den Sanitätern, die sich hervorragend gekümmert haben. Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. So etwas darf bei einem Spiel im Innenraum nicht passieren." Neben dem Reuters-Fotografen verletzte sich noch eine weitere Fotografin - sie trug eine Platzwunde am Kopf davon.

Eigentlich ist Zuschauern vor den Rängen der Zugang zum Stadion-Innenraum strengstens untersagt, vor allem wenn das Spiel noch im Gange und noch nicht abgepfiffen ist. Die Fan-Dachorganisation Club Nr. 12 äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP wie folgt: "Wir bedauern die Verletzungen der Medienvertreter (...). Unseres Wissens nach fand hierzu bereits ein Austausch zwischen dem FC Bayern München und zumindest einigen der beteiligten Fans statt." Die Anhänger hätten für die "versehentlichen Verletzungen" um Entschuldigung gebeten.

"Dies halten wir für den richtigen Weg und begrüßen dieses Vorgehen und die schnelle Kommunikation deshalb", hieß es in der Stellungnahme weiter, und: "Wir wünschen allen Betroffenen eine schnelle Genesung."