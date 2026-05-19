Nachdem ihn viele bereits abgeschrieben hatten, erhält Brasiliens Rekordtorschütze Neymar bei der WM 2026 noch einmal die Chance auf die große Bühne - sehr zur Freude der brasilianischen Fans. Nachdem Carlo Ancelotti den so herbeigesehnten Namen ausgesprochen hatte, ließen ihn die Fans zunächst gar nicht mehr zu Wort kommen.
Fans übertönten Carlo Ancelotti! Neymars WM-Nominierung für Brasilien wird begeistert aufgenommen
"Neymar, Neymar"-Rufe schallten durch die Halle, in der der brasilianische Nationaltrainer gerade seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft bekannt gegeben hatte. Der 34 Jahre alte Rekordtorschütze Brasiliens erhält noch einmal die Chance auf die ganz große Bühne.
Man habe den Fanliebling der Selecao "das ganze Jahr über beobachtet und festgestellt, dass er zuletzt konstant gespielt und sich seine körperliche Verfassung verbessert hat", sagte Ancelotti nach der Nominierung des 34-Jährigen. "Wir glauben, dass er ein wichtiger Spieler ist."
Diese Einschätzung teilte der Italiener, der seit 2025 brasilianischer Nationaltrainer ist, allerdings nicht immer. Für die wichtigen WM-Testspiele im März und April hatte Ancelotti Neymar noch außen vor gelassen. Der Superstar reagierte damals enttäuscht: "Ich werde darüber sprechen, denn ich kann das nicht einfach so hinnehmen. Natürlich bin ich verärgert und traurig, dass ich nicht nominiert wurde." Dennoch bleibe "der Fokus Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir werden unser Ziel erreichen. Es gibt noch eine letzte Nominierung für die Weltmeisterschaft, und mein Traum lebt weiter. Wir stehen das gemeinsam durch."
- (C)Getty Images
Neymar hofft auf WM-Titel mit Brasilien
Und tatsächlich: Nach seinem bislang letzten Länderspiel im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 kehrt Neymar fast drei Jahre später auf die internationale Bühne zurück – wenn auch ohne Garantie auf einen Stammplatz. "Wir haben uns für Neymar entschieden, nicht weil wir ihn für einen guten Ersatzspieler halten, sondern weil wir glauben, dass er seine Qualitäten ins Team einbringen kann", betonte Ancelotti, "egal ob er eine, fünf oder 90 Minuten spielt oder gar nicht zum Einsatz kommt, ob er einen Elfmeter schießt oder nicht." Es sei auch wichtig, "nicht alle Erwartungen auf einen einzigen Spieler zu setzen".
Nachdem Neymar 2023 nach sechs Jahren bei Paris Saint-Germain zunächst zu Al-Hilal und später zum brasilianischen Traditionsklub FC Santos gewechselt war, hatten ihn viele Experten bereits abgeschrieben. Doch er bewies Kampfgeist und lies sich auch von seinem Verletzungspech nicht aufhalten. Bei der WM trifft die Selecao in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti. Die brasilianischen Fans warten seit dem Titelgewinn 2002 auf den ersehnten sechsten WM-Triumph – umso größer ist nun die Freude darüber, dass auch ihr Fanliebling Neymar noch einmal dabei sein wird.
Häufig gestellte Fragen
Neymar ist offensiv fast überall einsetzbar. Meist beginnt er auf dem linken Flügel – dort kennt man ihn, dort fühlt er sich wohl. Mit Ball am Fuß zieht er gerne nach innen, nimmt Tempo auf, sucht das Dribbling oder den Abschluss. Je nach Spielverlauf rückt er aber auch mal ins Zentrum – als hängende Spitze, kreative Neun oder Verbindungsspieler hinter den Spitzen.
Geboren wurde Neymar, mit vollem Namen Neymar da Silva Santos Junior, am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Genau dort hat alles angefangen – Bolzplatz, Jugendverein, erste Schritte Richtung Profifußball.
Beim FC Santos trägt Neymar wieder die Nummer 10, so wie er sie bei Paris oder Al-Hilal inne hatte. Auch in der Nationalelf lauft der Offensivspieler seit vielen Jahren mit der prestigeträchtigen Rückennummer auf. Beim FC Barcelona und in seiner Anfangszeit bei Santos spielte er noch mit der 11.
Offiziell ist er 1,75 Meter groß. Manche Quellen geben auch 1,74 an – aber das ist im Profibereich kaum ein Thema. Auf dem Platz zählt, wie man sich bewegt – und da wirkt er oft größer, als es das Maßband hergibt.
Sein Gewicht liegt irgendwo zwischen 64 und 68 Kilogramm. Je nachdem, ob Saisonstart, Reha-Phase oder Hochform. Solche Schwankungen sind im Spitzensport völlig normal – vor allem bei Offensivspielern.
Meist wird EU 41 oder US 8 bis 8,5 genannt. Es gibt Hinweise, dass er bewusst etwas kleinere Schuhe trägt – für ein besseres Ballgefühl.
Rechts ist sein starker Fuß – Freistöße, Dribblings, Abschlüsse. Trotzdem: Neymar ist kein Einbeiniger. Auch mit links gelingt ihm vieles, was andere nicht mal mit ihrem starken Fuß schaffen.
Begonnen hat er bei Portuguesa Santista. Schon früh wechselte er dann zum FC Santos – dem Verein, mit dem er Profi wurde und den er später als Weltstar verließ. Und genau dort ist er nun zurück – seit dem 31. Januar 2025, mit einem Vertrag bis Jahresende.
Aktuell lebt er in Brasilien, nahe Sao Paulo – in der Nähe des Trainingszentrums von Santos. Zusätzlich besitzt er Häuser in Paris, Riad, Dubai und an der brasilianischen Küste. Wo er gerade ist, hängt vom Kalender ab – und von der Familie, dem Verein, den Sponsoren und der Reha.
Seine Sammlung ist groß – und teuer: Ferrari, Porsche, Audi R8 Spyder, Maserati. Dazu kommen ein Privatjet und mehrere Helikopter. In Brasilien nutzt er oft einen SUV, je nach Anlass auch ein sportliches Coupé. Alles da – die Auswahl ist nicht klein.
Deutsch spricht er nicht. Seine Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Alles hat er sich im Lauf seiner Karriere angeeignet – je nach Verein und Land, in dem er gespielt hat.
Neymar ist Vater von vier Kindern. Sein erster Sohn Davi Lucca kam 2011 zur Welt. Danach folgte Tochter Mavie im Jahr 2023, aus der Beziehung mit Bruna Biancardi. 2024 wurde Tochter Helena geboren, deren Mutter Kimberlly ist.
Und schließlich kam – je nach Quelle Ende 2024 oder Anfang 2025 – Tochter Mel zur Welt, ebenfalls mit Bruna Biancardi. Die exakten Daten schwanken je nach Berichterstattung ein wenig.
- Bruna Biancardi – sie ist aktuell an seiner Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, kennen sich seit Jahren, hatten Höhen und Tiefen. Derzeit leben sie wieder zusammen in Brasilien.
In seiner Zeit bei Al-Hilal soll er rund 150 Millionen Euro im Jahr verdient haben – netto. Auch nach dem Wechsel zu Santos ist sein Vermögen gewaltig: geschätzt zwischen 100 und 185 Millionen Euro. Dazu kommen Sponsorverträge mit Puma, Red Bull, Konami und Co. – Neymar ist längst auch ein Business.
Die Liste ist lang: Champions-League mit dem FC Barcelona (2015), Copa Libertadores mit Santos (2011), Meister in Spanien, Frankreich, Saudi-Arabien. Olympia-Gold 2016, Confed-Cup 2013, diverse Pokalsiege. Jetzt, mit 33, will er mit Santos vielleicht noch einen letzten Titel in der Heimat holen.
- Den Titel selbst hat er nie geholt – aber er war nah dran. 2015 und 2017 stand er auf dem Podium, jeweils als Dritter. Mehrmals wurde er nominiert – aber der ganz große Wurf blieb (bisher) aus.
Auch beim FIFA-Weltfußballer reichte es noch nicht zum ersten Platz. Er war regelmäßig nominiert, stand mehrfach auf den Shortlists – doch am Ende landete immer jemand anderes ganz oben.
Neymar, klar – oder einfach "Ney". Auf dem Trikot steht seit Jahren "Neymar Jr." – das hat sich eingebrannt. Mehr braucht es nicht. Sein Name allein ist längst ein Begriff. Weltweit.