Fans übertönten Carlo Ancelotti! Neymars WM-Nominierung für Brasilien wird begeistert aufgenommen

"Neymar, Neymar"-Rufe schallten durch die Halle, in der der brasilianische Nationaltrainer gerade seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft bekannt gegeben hatte. Der 34 Jahre alte Rekordtorschütze Brasiliens erhält noch einmal die Chance auf die ganz große Bühne.

Man habe den Fanliebling der Selecao "das ganze Jahr über beobachtet und festgestellt, dass er zuletzt konstant gespielt und sich seine körperliche Verfassung verbessert hat", sagte Ancelotti nach der Nominierung des 34-Jährigen. "Wir glauben, dass er ein wichtiger Spieler ist."

Diese Einschätzung teilte der Italiener, der seit 2025 brasilianischer Nationaltrainer ist, allerdings nicht immer. Für die wichtigen WM-Testspiele im März und April hatte Ancelotti Neymar noch außen vor gelassen. Der Superstar reagierte damals enttäuscht: "Ich werde darüber sprechen, denn ich kann das nicht einfach so hinnehmen. Natürlich bin ich verärgert und traurig, dass ich nicht nominiert wurde." Dennoch bleibe "der Fokus Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir werden unser Ziel erreichen. Es gibt noch eine letzte Nominierung für die Weltmeisterschaft, und mein Traum lebt weiter. Wir stehen das gemeinsam durch."