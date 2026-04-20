Fans sauer, Mikel Arteta fassungslos: Eine Szene von Kai Havertz bei Arsenals Niederlage gegen ManCity sorgt für Staunen

Vor allem seine vergebene Kopfballgelegenheit in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte für Fassungslosigkeit im Lager der Gunners. Nach einer maßgeschneiderten Flanke von Leandro Trossard von der rechten Seite stieg Havertz im Sechzehner in zentraler Position hoch und köpfte den Ball freistehend knapp über den Kasten von City-Schlussmann Gianluigi Donnarumma. Ein wenig tiefer und ein wenig platzierter und Arsenal hätte noch ein 2:2 geholt und den Verfolger damit auf Distanz gehalten.

So blieb es beim 2:1 für Manchester und das Titelrennen im englischen Oberhaus ist wieder weit offen. Kein Wunder, dass Arsenals Teammanager Mikel Arteta nach Havertz' Kopfball an der Seitenlinie zusammensackte und ungläubig auf Knien die Hände vor das Gesicht schlug. Auch Havertz selbst vergrub sein Gesicht gefrustet in seinem Trikot, als Schiedsrichter Anthony Taylor die Begegnung abgepfiffen hatte.

"Wir haben bewiesen, dass wir voll da sind", gab sich sein spanischer Coach später kämpferisch, konstatierte aber eben auch: "Der Unterschied zwischen beiden Mannschaft war heute, was im Strafraum passiert ist. Das hat das Spiel entschieden."