Kai Havertz hätte im Titelkampf der Premier League für den FC Arsenal zum Helden werden können. Doch der deutsche Nationalspieler ließ im Spitzenspiel gegen Manchester City (1:2) zwei dicke Chancen liegen.
Fans sauer, Mikel Arteta fassungslos: Eine Szene von Kai Havertz bei Arsenals Niederlage gegen ManCity sorgt für Staunen
Vor allem seine vergebene Kopfballgelegenheit in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte für Fassungslosigkeit im Lager der Gunners. Nach einer maßgeschneiderten Flanke von Leandro Trossard von der rechten Seite stieg Havertz im Sechzehner in zentraler Position hoch und köpfte den Ball freistehend knapp über den Kasten von City-Schlussmann Gianluigi Donnarumma. Ein wenig tiefer und ein wenig platzierter und Arsenal hätte noch ein 2:2 geholt und den Verfolger damit auf Distanz gehalten.
So blieb es beim 2:1 für Manchester und das Titelrennen im englischen Oberhaus ist wieder weit offen. Kein Wunder, dass Arsenals Teammanager Mikel Arteta nach Havertz' Kopfball an der Seitenlinie zusammensackte und ungläubig auf Knien die Hände vor das Gesicht schlug. Auch Havertz selbst vergrub sein Gesicht gefrustet in seinem Trikot, als Schiedsrichter Anthony Taylor die Begegnung abgepfiffen hatte.
"Wir haben bewiesen, dass wir voll da sind", gab sich sein spanischer Coach später kämpferisch, konstatierte aber eben auch: "Der Unterschied zwischen beiden Mannschaft war heute, was im Strafraum passiert ist. Das hat das Spiel entschieden."
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Arsenal-Fans kritisieren Kai Havertz
Auch bei weiteren Szenen, auf die Arteta angespielt haben dürfte, stand Havertz im Mittelpunkt: In der 73. Minute wurde sein Abschluss nach Gabriels Pfostentreffer aus kurzer Distanz geblockt. 13 Minuten zuvor hatte der ehemaliger Leverkusener freistehend nach einem starken Steckpass Martin Ödegaards das mögliche 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend parierenden Donnarumma. "Havertz muss da einfach treffen", konstatierte der langjährige Arsenal-Profi Perry Groves bei talkSPORT.
Angesichts dieser Situationen hagelte es bei Social Media Kritik an Havertz. Mehrere Arsenal-Fans warfen dem 26-Jährigen gar vor, er habe den Londonern "den Meistertitel gekostet".
Kai Havertz zwingt Gianluigi Donnarumma zu einem teuren Fehler
Allerdings dürften sie verdrängt haben, dass Arsenal überhaupt nur wegen Havertz in Schlagdistanz zu den Skyblues war. Nach der City-Führung durch Rayan Cherki in der 16. Minute glich Havertz keine 120 Sekunden später aus, als er den zögernden Donnarumma an der Grundlinie unter Druck setzte und den Ball des Italieners zum Ausgleich ins Tor blockte. Überhaupt zeigte Havertz eine engagierte, wenngleich später glücklose Vorstellung.
Die Pleite im Etihad verschärft die Krise beim Hauptstadtklub: Zum ersten Mal seit Dezember 2023 hat Arsenal zwei Ligaspiele in Folge verloren. Es war die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Pflichtspielen. Eine bemerkenswerte Zahl, schließlich war Arsenal in den ersten 49 Partien dieser Saison nur dreimal als Verlierer vom Rasen gegangen.
Der Vorsprung auf ManCity schmolz auf drei Zähler zusammen, allerdings hat die Elf von Pep Guardiola noch eine Partie in der Hinterhand. Dazu hat Arsenal noch die minimal bessere Tordifferenz (+1).
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Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
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