"Ich möchte ehrlicherweise gar nicht mehr darauf eingehen. Jeder im Verein hat das Recht, etwas zu sagen. Ihr sagt auch eure Meinung, dann dürfen wir das auch. Das ist ganz normal", sagte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters unmittelbar vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am DAZN-Mikrofon.
"Fanden wir nicht korrekt": Max Eberl rechtfertigt Schiedsrichter-Kritik des FC Bayern München
Dabei sei es den Bayern bei der Kritik an der Leistung des Unparteiischen keineswegs darum gegangen, zu diffamieren. Viel mehr wollte man zeigen, dass man mit der gegen Luis Diaz ausgesprochenen Gelben Karte nicht einverstanden gewesen sei.
"Wir wurden gegen Leverkusen schon benachteiligt und haben einen Spieler im nächsten Spiel wieder nicht - obwohl die Entscheidung falsch war. Deswegen haben wir das so gemacht. Um unserem Spieler den Rücken zu stärken. Das gehört auch dazu. Zu sagen: 'Wir fanden das nicht korrekt'", führte Eberl, der mit der Sache endgültig abschließen wolle: "Man hat geklagt, man hat den Einspruch abgelehnt bekommen. Jetzt geht es weiter."
Verstehen könne der Sportvorstand der Bayern allerdings nicht, warum sich in der Folge derart viele Stimmen zu Wort meldeten und die FCB-Funktionäre für ihre Aussagen kritisierten. "Das wird extrem hochpotenziert und nochmal in drei Zeitungen kommentiert."
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Diaz wird nach Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz geschickt
Dabei "machen das andere meiner Kollegen auch", so Eberl weiter. "Wie oft haben die schon gesagt, dass der VAR abgeschafft werden soll. Das wird dann aber nur ganz kurz erwähnt und bei Bayern wird es drei Tage getragen, weil sich jeder darüber profilieren möchte."
Bei besagtem Spiel in Leverkusen waren den Bayern zwei Tore wegen strafbaren Handspiels aberkannt worden, darüber hinaus kassierte Diaz in der Schlussphase eine Gelb-Rote-Karte nach einer vermeintlichen Schwalbe.
Schiedsrichter Dingert gab im Nachgang zu, dass seine Entscheidung, den Kolumbianer vom Platz zu stellen, bei Sichtung der Bilder überzogen gewesen sei. "Wenn ich die Bilder sehe, würde ich das so nicht mehr geben", erklärte er. Das DFB-Sportgericht wies einen Einspruch der Münchner gegen eine Sperre Diaz' dennoch ab.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 21. März: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 11. April: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.