"Fanden wir nicht korrekt": Max Eberl rechtfertigt Schiedsrichter-Kritik des FC Bayern München

Dabei sei es den Bayern bei der Kritik an der Leistung des Unparteiischen keineswegs darum gegangen, zu diffamieren. Viel mehr wollte man zeigen, dass man mit der gegen Luis Diaz ausgesprochenen Gelben Karte nicht einverstanden gewesen sei.

"Wir wurden gegen Leverkusen schon benachteiligt und haben einen Spieler im nächsten Spiel wieder nicht - obwohl die Entscheidung falsch war. Deswegen haben wir das so gemacht. Um unserem Spieler den Rücken zu stärken. Das gehört auch dazu. Zu sagen: 'Wir fanden das nicht korrekt'", führte Eberl, der mit der Sache endgültig abschließen wolle: "Man hat geklagt, man hat den Einspruch abgelehnt bekommen. Jetzt geht es weiter."

Verstehen könne der Sportvorstand der Bayern allerdings nicht, warum sich in der Folge derart viele Stimmen zu Wort meldeten und die FCB-Funktionäre für ihre Aussagen kritisierten. "Das wird extrem hochpotenziert und nochmal in drei Zeitungen kommentiert."