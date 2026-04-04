Fan-Wut bei Stuttgarts Niederlage gegen den BVB: Deniz Undav klärt über hitzige Szenen auf

Das Thema der Woche wollte Undav nicht mehr vertiefen, seine Rolle in der deutschen Nationalmannschaft und sein Standing bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn trotz seines Siegtreffers am vergangenen Montag beim 2:1 gegen Ghana deutlich kritisiert hatte.

"Die Sache ist durch, alles gut. Ich habe mit dem Bundestrainer geredet. Für mich ist es einfach wichtig, weiter Leistung zu bringen und der Mannschaft zu helfen, was Großes zu erreichen", sagte Undav. "Dafür werde ich immer alles geben, ob ich eine Minute spiele oder 90. Der Rest ist irrelevant. Der Aufschrei ist natürlich riesig gewesen, aber es ist alles gut zwischen uns."

Undav spielt in Nagelsmanns Überlegungen eher die Rolle des Reservisten, der besonders gut als Einwechselspieler funktioniere. An dieser Einschätzung habe auch der Treffer des Stürmers im WM-Testspiel nichts geändert, hatte der Bundestrainer erklärt.