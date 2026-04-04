In der Nachspielzeit ging es beim Bundesliga-Topspiel in Stuttgart hoch her. Der BVB traf binnen zwei Minuten zweimal und nach beiden Treffern gab es Rudelbildung, reichlich Diskussionen und etliche VfB-Fans waren sogar in den Innenraum geklettert. Ein Klappstuhl flog auf den Rasen.
Fan-Wut bei Stuttgarts Niederlage gegen den BVB: Deniz Undav klärt über hitzige Szenen auf
Karim Adeyemis Jubel provoziert offenbar die VfB-Fans
Was genau passiert war, erklärte anschließend Stuttgarts Torjäger Deniz Undav. "Da gab es anscheinend einen provokanten Jubel", sagte der 29-Jährige bei Sky. Offenbar hatte Karim Adeyemi, Dortmunds Schütze zum 0:1 (90.+4), seinen Finger auf die Lippen gelegt, um den VfB-Anhang zum Schweigen aufzufordern, erzählte Undav, "weil ich das im Hinspiel auch so gemacht habe."
Die Fans der Stuttgarter seien wegen der Geste des Dortmunders, aber vermutlich auch wegen des aus ihrer Sicht mangelnden Widerstandes der VfB-Spieler gegen die Dortmunder Provokation so erbost gewesen. "Es gab da eine Misskommunikation mit den Fans", erklärte Undav, der nach dem Spiel in die Kurve ging und das Gespräch suchte.
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VfB Stuttgart lässt gegen Dortmund die Kaltschnäuzigkeit vermissen
Die Enttäuschung über die Niederlage war Undav deutlich anzumerken. Der VfB bestimmte das Spiel deutlich, ließ aber die notwendige Durchschlagskraft vermissen, um die massierte BVB-Abwehr zu überwinden.
"In so einem Spiel ist es wichtig, die kleinen Momente auszunutzen", sagte der Stürmer, der mit 18 Treffern zweitbester Torjäger der Bundesliga ist. "Die habe ich gar nicht gehabt. Die sind halt eiskalt und wir leider gar nicht."
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Verhältnis zu Julian Nagelsmann? "Sache ist durch, alles gut"
Das Thema der Woche wollte Undav nicht mehr vertiefen, seine Rolle in der deutschen Nationalmannschaft und sein Standing bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, der ihn trotz seines Siegtreffers am vergangenen Montag beim 2:1 gegen Ghana deutlich kritisiert hatte.
"Die Sache ist durch, alles gut. Ich habe mit dem Bundestrainer geredet. Für mich ist es einfach wichtig, weiter Leistung zu bringen und der Mannschaft zu helfen, was Großes zu erreichen", sagte Undav. "Dafür werde ich immer alles geben, ob ich eine Minute spiele oder 90. Der Rest ist irrelevant. Der Aufschrei ist natürlich riesig gewesen, aber es ist alles gut zwischen uns."
Undav spielt in Nagelsmanns Überlegungen eher die Rolle des Reservisten, der besonders gut als Einwechselspieler funktioniere. An dieser Einschätzung habe auch der Treffer des Stürmers im WM-Testspiel nichts geändert, hatte der Bundestrainer erklärt.
Deniz Undav: Seine Statistiken der aktuellen Saison
Spiele
Tore
Assists
Minuten
39
23
13
3011