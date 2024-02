Seit Wochen protestieren Fans in den Bundesliga-Stadien gegen einen möglichen Investoren-Einstieg. Der ist nun wieder vom Tisch.

Der geplante Investoren-Deal in der Bundesliga ist geplatzt. Das hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei seiner außerordentlichen Sitzung in Frankfurt/Main am Mittwoch beschlossen.