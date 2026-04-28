Falls Tottenham Hotspur absteigt: Schnappt sich FC Barcelona Quintett um Vincent früheres Lieblings-Transferziel Xavi Simons?

Die Scouting-Abteilung im Camp Nou will Trainer Hansi Flick weitere Abwehroptionen bieten und hat dabei Micky van de Ven sowie Cristian Romero als Hauptziele ausgemacht. Beide Spieler haben sich in England auf hohem Niveau als Leistungsträger etabliert und würden in Barcelonas Abwehr sofort um die Plätze konkurrieren.

Van de Ven gilt aufgrund seiner explosiven Schnelligkeit bei der Rückeroberung und seiner Sicherheit im Spielaufbau aus der Abwehr heraus als besonders attraktives Talent. Als linksfußiger Innenverteidiger sehen ihn die Verantwortlichen als idealen langfristigen Partner für die Nachwuchssensation Pau Cubarsi, was Barcelona potenziell eines der ausgewogensten Verteidigerduos im europäischen Fußball bescheren würde.

Auf Platz fünf steht der spanische Nationalspieler Pedro Porro. Sein offensives Profil als Rechtsverteidiger passt ideal zum traditionellen Barcelona-Stil, doch sein Transfer hängt wohl von der Zukunft von Jules Koundé ab. Berichten zufolge steht Koundé in diesem Sommer zum Verkauf, weil der Verein Geld einnehmen will. Porro könnte den Franzosen ersetzen.