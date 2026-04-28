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Falls Tottenham Hotspur absteigt: Schnappt sich FC Barcelona Quintett um Vincent früheres Lieblings-Transferziel Xavi Simons?
Die Führung der Blaugrana beobachte demnach mindestens fünf Schlüsselspieler des Spurs-Kaders. Barcelona, das weiterhin unter komplexen finanziellen Zwängen leidet, könnte so mit vergleichsweise wenig Geld seinen Kader für den Angriff auf die Champions League verstärken.
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Xavi Simons könnte zu FC Barcelona zurückkehren
Barcelona beobachte demnach das kreative Duo Xavi Simons und Lucas Bergvall sehr genau. Simons durchlief die Jugendakademie von Barca und gilt als Kronjuwel im Mittelfeld von Tottenham. Eine Rückkehr zu Barca würde für den niederländischen Nationalspieler, der vergangenen Sommer auch auf dem Zettel von Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany stand, einen Kreis schließen.
Barcelona beobachtet auch den jungen Schweden Bergvall. Laut Berichten stand er schon mal kurz vor einem Wechsel zu den Katalanen, entschied sich dann aber für Tottenham. Verletzungen und wenige Einsatzzeiten prägten seine Zeit in London, doch Barcelona glaubt weiter an sein großes Potenzial und könnte den Spieler verpflichten, den es vor zwei Jahren verpasst hat.
Van de Ven und Romero könnten die Abwehr verstärken
Die Scouting-Abteilung im Camp Nou will Trainer Hansi Flick weitere Abwehroptionen bieten und hat dabei Micky van de Ven sowie Cristian Romero als Hauptziele ausgemacht. Beide Spieler haben sich in England auf hohem Niveau als Leistungsträger etabliert und würden in Barcelonas Abwehr sofort um die Plätze konkurrieren.
Van de Ven gilt aufgrund seiner explosiven Schnelligkeit bei der Rückeroberung und seiner Sicherheit im Spielaufbau aus der Abwehr heraus als besonders attraktives Talent. Als linksfußiger Innenverteidiger sehen ihn die Verantwortlichen als idealen langfristigen Partner für die Nachwuchssensation Pau Cubarsi, was Barcelona potenziell eines der ausgewogensten Verteidigerduos im europäischen Fußball bescheren würde.
Auf Platz fünf steht der spanische Nationalspieler Pedro Porro. Sein offensives Profil als Rechtsverteidiger passt ideal zum traditionellen Barcelona-Stil, doch sein Transfer hängt wohl von der Zukunft von Jules Koundé ab. Berichten zufolge steht Koundé in diesem Sommer zum Verkauf, weil der Verein Geld einnehmen will. Porro könnte den Franzosen ersetzen.