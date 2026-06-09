Falls Serhou Guirassy geht! Torjäger aus der Bundesliga soll sich Transfer zum BVB "sehr gut vorstellen können"

Der 23-Jährige von der TSG Hoffenheim soll vereinsintern als mögliche Verstärkung für den Angriff gelten, insbesondere für den Fall, dass sich im Sommer auf Dortmunder Seite personell etwas verändert.

Demnach gab es zuletzt erneut Gespräche zwischen dem Umfeld des Kosovo-Nationalspielers und dem BVB. Asllani soll sich einen Wechsel nach Dortmund "sehr gut vorstellen können", heißt es. Von Vereinsseite wurde dabei das bestehende Interesse nochmals unterstrichen. Gleichzeitig machten die Verantwortlichen deutlich, dass konkrete Schritte erst möglich sind, wenn zunächst Abgänge im aktuellen Kader feststehen.

Vor allem die Zukunft von Serhou Guirassy und Karim Adeyemi spielt dabei eine zentrale Rolle. Solange beide Offensivkräfte in Dortmund bleiben, erscheint eine Verpflichtung des Hoffenheimer Angreifers eher unwahrscheinlich. Sollte jedoch einer der Leistungsträger den Verein verlassen, könnte die Personalie schnell an Dynamik gewinnen.