Fisnik Asllani zählt weiterhin zu den Offensivspielern, die bei Borussia Dortmund intensiv beobachtet werden. Das berichtet die Bild.
Falls Serhou Guirassy geht! Torjäger aus der Bundesliga soll sich Transfer zum BVB "sehr gut vorstellen können"
Der 23-Jährige von der TSG Hoffenheim soll vereinsintern als mögliche Verstärkung für den Angriff gelten, insbesondere für den Fall, dass sich im Sommer auf Dortmunder Seite personell etwas verändert.
Demnach gab es zuletzt erneut Gespräche zwischen dem Umfeld des Kosovo-Nationalspielers und dem BVB. Asllani soll sich einen Wechsel nach Dortmund "sehr gut vorstellen können", heißt es. Von Vereinsseite wurde dabei das bestehende Interesse nochmals unterstrichen. Gleichzeitig machten die Verantwortlichen deutlich, dass konkrete Schritte erst möglich sind, wenn zunächst Abgänge im aktuellen Kader feststehen.
Vor allem die Zukunft von Serhou Guirassy und Karim Adeyemi spielt dabei eine zentrale Rolle. Solange beide Offensivkräfte in Dortmund bleiben, erscheint eine Verpflichtung des Hoffenheimer Angreifers eher unwahrscheinlich. Sollte jedoch einer der Leistungsträger den Verein verlassen, könnte die Personalie schnell an Dynamik gewinnen.
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Fisnik Asllani soll Ausstiegsklausel haben
Asllani hat sich in den vergangenen Monaten einen Namen gemacht. Bereits während seiner Zeit bei der SV Elversberg überzeugte er mit starken Leistungen und weckte das Interesse mehrerer Bundesligisten. Inzwischen hat er sich auch bei Hoffenheim etabliert und seine Qualitäten auf höherem Niveau bestätigt. Entsprechend wird seine Entwicklung inzwischen von zahlreichen renommierten Vereinen aufmerksam verfolgt.
Für Klubs, die in den vergangenen drei Jahren in der Champions League vertreten waren, existiert Berichten zufolge eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Vereine außerhalb dieses Kreises müssten demnach mit einer Ablöse von etwa 25 Millionen Euro rechnen.
Geht es mit Asllani und dem BVB bald schnell?
Für Dortmund könnte die Situation allerdings zunehmend schwieriger werden. Neben den Schwarz-Gelben soll inzwischen auch RB Leipzig Interesse angemeldet haben. Dadurch steigt der Konkurrenzdruck, zumal sich die Dortmunder Transferplanung zunächst an möglichen Verkäufen orientiert. Verzögern sich entsprechende Entscheidungen, könnten andere Interessenten schneller handeln.
Dennoch bleibt Asllani in Dortmund ein ernsthaft diskutiertes Thema. Ein möglicher Vorteil für den BVB: Sportdirektor Ole Book kennt den Angreifer noch aus gemeinsamen Zeiten in Elversberg und gilt als wichtiger Fürsprecher. Sollte durch einen größeren Verkauf finanzielle Flexibilität entstehen, könnte ein Vorstoß der Dortmunder zeitnah folgen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.