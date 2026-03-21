Die bisherige Bilanz von Bryan Zaragoza spricht eigentlich nicht dafür, dass die AS Rom die Kaufoption für den bis zum Saisonende ausgeliehnen Flügelspieler zieht. Nach Informationen der GOAL-Partnerseite calciomercato.comwäre ein Verzicht aber mit einer Strafzahlung an dessen Stammklub FC Bayern München verbunden.
Falls die Kaufoption nicht gezogen wird: FC Bayern München kassiert Strafzahlung für Leihspieler
Die Römer müssten dem deutschen Rekordmeister eine Kompensation in Höhe von 500.000 Euro zahlen, sollte keine Festverpflichtung erfolgen. Dies wurde beim Vollzug des Leihgeschäfts Anfang Februar vereinbart. Als Leihgebühr flossen bereits kolportierte zwei Millionen Euro von Rom nach München.
Die Kaufoption beträgt indes 13 Millionen Euro, die sich dem Vernehmen nach bei 50 Prozent aller möglichen Einsatzminuten und einer Qualifikation der Roma für die Europa League sogar in eine Kaufpflicht verwandeln würde. Doch daraus wird mit ziemlicher Sicherheit nichts.
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Bryan Zaragoza kam auch beim FC Bayern München kaum zum Einsatz
Denn Zaragoza bleibt beim Serie-A-Klub derzeit weit hinter den Erwartungen zurück. Zumindest deuten seine dürftigen Einsatzzeiten unter Trainer Gian Piero Gasperini von 191 Minuten daraufhin. Lediglich vier Auftritte sprangen in der Liga heraus, in denen ihm ein Assist gelang. Die vergangenen beiden Partien verfolgte der Spanier über 90 Minuten von der Bank aus. Hinzu kommen zwei weitere Einsätze beim dramatischen Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League in der Verlängerung gegen Bologna ohne Torbeteiligung.
Die Hinrunde hatte Zaragoza noch bei Celta Vigo verbracht. Beim spanischen Erstligisten gelangen ihm immerhin sechs Scorerpunkte in 26 Partien. Nach Spanien hatten die Bayern den 24-Jährigen bereits in der Saison zuvor verliehen, nachdem der 1,64 Meter kleine Linksaußen in München nur auf 171 Spielminuten gekommen war.
Zaragoza war im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest zum FC Bayern gewechselt. Auch aufgrund der Sprachbarriere und eines angeblich durchwachsenen Verhältnisses zum damaligen Trainer Thomas Tuchel wusste er sich aber nicht durchzusetzen. Sein Vertrag in München ist noch bis 2029 datiert.
Bryan Zaragoza: Seine bisherigen Karrierestationen
Zeitraum Klub Spiele Tore Assists Einsatzminuten 2022 bis 2024 FC Granada 58 11 3 2.846 2024 FC Bayern 7 - - 171 2024 bis 2025 CA Osasuna (Leihe) 28 1 6 1.882 2025 Celta Vigo (Leihe) 26 2 4 1.420 2026 AS Rom (Leihe) 6 - 1 191