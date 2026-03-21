Falls die Kaufoption nicht gezogen wird: FC Bayern München kassiert Strafzahlung für Leihspieler

Denn Zaragoza bleibt beim Serie-A-Klub derzeit weit hinter den Erwartungen zurück. Zumindest deuten seine dürftigen Einsatzzeiten unter Trainer Gian Piero Gasperini von 191 Minuten daraufhin. Lediglich vier Auftritte sprangen in der Liga heraus, in denen ihm ein Assist gelang. Die vergangenen beiden Partien verfolgte der Spanier über 90 Minuten von der Bank aus. Hinzu kommen zwei weitere Einsätze beim dramatischen Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League in der Verlängerung gegen Bologna ohne Torbeteiligung.

Die Hinrunde hatte Zaragoza noch bei Celta Vigo verbracht. Beim spanischen Erstligisten gelangen ihm immerhin sechs Scorerpunkte in 26 Partien. Nach Spanien hatten die Bayern den 24-Jährigen bereits in der Saison zuvor verliehen, nachdem der 1,64 Meter kleine Linksaußen in München nur auf 171 Spielminuten gekommen war.

Zaragoza war im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest zum FC Bayern gewechselt. Auch aufgrund der Sprachbarriere und eines angeblich durchwachsenen Verhältnisses zum damaligen Trainer Thomas Tuchel wusste er sich aber nicht durchzusetzen. Sein Vertrag in München ist noch bis 2029 datiert.