FA Cup: Arsenal scheidet gegen den Siebten der Championship, Southampton, aus – die Ergebnisse des Viertelfinals

Die Premier League hat dieses Wochenende Pause und startet nächste Woche wieder mit dem ersten Vorrundenspiel des 32. Spieltags, das am Freitag, dem 10. April, zwischen West Ham und Wolverhampton stattfindet. Heute wurden in England jedoch drei der vier Viertelfinalspiele des FA Cups ausgetragen. Als erster Spitzenverein betrat Manchester City unter Pep Guardiola das Spielfeld und gewann souverän gegen Liverpool im englischen Spitzenspiel am Samstag: ein klares 4:0, ein Hattrick von Haaland und ein Tor von Semenyo. Chelsea schoss sieben Tore gegen Port Vale – den Tabellenletzten der League One, der dritten Liga – Rosenior nahm eine teilweise Umstellung vor und erzielte Tore durch sieben verschiedene Torschützen: Hato brachte die Mannschaft bereits nach zwei Minuten in Führung, dann traf Joao Pedro und drei Minuten vor der Pause fiel auch das Eigentor von Lawrence-Gabriel. In der zweiten Halbzeit trafen Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao und Garnacho.



