Wie aus einem Bericht der in Barcelona ansässigen Zeitung Sport hervorgeht, soll sich der 29-jährige Brasilianer in den vergangenen Wochen in einer "Phase der Selbstreflexion" befunden und dabei "existenzielle Zweifel bezüglich seiner Zukunft" entdeckt haben.
"Existenzielle Zweifel" dem Verein mitgeteilt: Verliert der FC Barcelona im Sommer einen seiner Topstars?
Diese habe er dem Verein bereits mitgeteilt, weshalb es nach aktuellem Stand völlig offen sei, ob Raphinha in der kommenden Spielzeit noch das Trikot der Katalanen tragen wird. Allerdings hätten die Bedenken nichts mit dem FC Barcelona direkt zu tun, sondern spielten sich vielmehr auf einer persönlichen Ebene beim Offensivspieler ab.
Noch in der vergangenen Saison war der 29-Jährige einer der heißesten Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Or gewesen, wohingegen er in der laufenden Spielzeit nicht mehr an seine Spitzenleistungen anknüpfen konnte. Auch aufgrund zwei längerer Oberschenkelverletzungen absolvierte Raphinha lediglich 31 Spiele für Barca, in denen er immerhin 19 Treffer erzielen und acht Assists beisteuern konnte.
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Raphinha könnte Comeback im Clasico gegen Real Madrid feiern
Der Vertrag des Brasilianers ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert, sollte es im anstehenden Sommer-Transferfenster zu einem Abgang kommen, würde Barcelona eine entsprechende Ablösesumme kassieren. Mehrere Klubs aus Saudi-Arabien gelten als interessiert.
Gleichwohl forciere man bei den Katalanen keineswegs einen Abschied und wolle Raphinha stattdessen vielmehr von einem Verbleib überzeugen, schließlich spielt er Mannschaft von Trainer Hansi Flick nach wie vor eine entscheidende Rolle. Intern sei man demnach zuversichtlich, dies bewerkstelligen zu können.
Beim Spiel gegen CA Osasuna am gestrigen Samstag (2:1) stand Raphinha zum ersten Mal seit Ende März wieder im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Sein Comeback nach Verletzung könnte der 29-Jährige beim Clasico gegen Real Madrid am nächsten Sonntag feiern. Ausgerechnet dann können die Katalanen auch die Meisterschaft endgültig perfekt machen.