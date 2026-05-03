"Existenzielle Zweifel" dem Verein mitgeteilt: Verliert der FC Barcelona im Sommer einen seiner Topstars?

Diese habe er dem Verein bereits mitgeteilt, weshalb es nach aktuellem Stand völlig offen sei, ob Raphinha in der kommenden Spielzeit noch das Trikot der Katalanen tragen wird. Allerdings hätten die Bedenken nichts mit dem FC Barcelona direkt zu tun, sondern spielten sich vielmehr auf einer persönlichen Ebene beim Offensivspieler ab.

Noch in der vergangenen Saison war der 29-Jährige einer der heißesten Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Or gewesen, wohingegen er in der laufenden Spielzeit nicht mehr an seine Spitzenleistungen anknüpfen konnte. Auch aufgrund zwei längerer Oberschenkelverletzungen absolvierte Raphinha lediglich 31 Spiele für Barca, in denen er immerhin 19 Treffer erzielen und acht Assists beisteuern konnte.