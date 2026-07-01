Ex-Star des FC Bayern rechnet mit Ballon-d'Or-Gewinn von Michael Olise: "Der Beste der Welt, weit vor allen anderen Spielern"

In der Sport Bild schwärmte Sagnol vom Offensivstar: "Über ihn braucht man gar nicht groß zu reden, sondern sollte jede seiner Aktionen auf dem Platz einfach nur genießen. Olise ist der Beste der Welt, weit vor allen anderen Spielern. Wenn er Ende des Jahres nicht den Ballon d’Or bekommt, läuft etwas falsch im Fußball."

Sagnol, der mittlerweile eine Trainerlaufbahn eingeschlagen hat, verriet in dem Zuge, was er an Olise "besonders mag". Diesem sei es nämlich "auf gut Deutsch scheißegal, ob er trifft, eine Vorlage gibt oder nicht. Man sieht, dass er nicht daran denkt, etwas für sich selbst zu machen, sondern immer schaut, was der Mannschaft hilft. Mein früherer Nationalmannschaftskollege Zinedine Zidane war genauso. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die in den letzten 15 Jahren den Weltfußball dominiert haben, spielen ein bisschen mehr für sich und für ihre Statistik."