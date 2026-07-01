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Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Ex-Star des FC Bayern rechnet mit Ballon-d'Or-Gewinn von Michael Olise: "Der Beste der Welt, weit vor allen anderen Spielern"

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W. Sagnol
M. Olise

Michael Olise setzt seine herausragenden Leistungen vom FC Bayern nahtlos auch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fort. Ein Landsmann ist begeistert.

Willy Sagnol, einst ebenfalls französischer Nationalspieler in Diensten des FCB, sieht in Olise längst den besten Spieler der Welt. Und dies ist für den einstigen Rechtsverteidiger auch keine knappe Angelegenheit.

  • In der Sport Bild schwärmte Sagnol vom Offensivstar: "Über ihn braucht man gar nicht groß zu reden, sondern sollte jede seiner Aktionen auf dem Platz einfach nur genießen. Olise ist der Beste der Welt, weit vor allen anderen Spielern. Wenn er Ende des Jahres nicht den Ballon d’Or bekommt, läuft etwas falsch im Fußball."

    Sagnol, der mittlerweile eine Trainerlaufbahn eingeschlagen hat, verriet in dem Zuge, was er an Olise "besonders mag". Diesem sei es nämlich "auf gut Deutsch scheißegal, ob er trifft, eine Vorlage gibt oder nicht. Man sieht, dass er nicht daran denkt, etwas für sich selbst zu machen, sondern immer schaut, was der Mannschaft hilft. Mein früherer Nationalmannschaftskollege Zinedine Zidane war genauso. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die in den letzten 15 Jahren den Weltfußball dominiert haben, spielen ein bisschen mehr für sich und für ihre Statistik."

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    Michael Olise erzielt gegen Schweden beinahe ein Traumtor

    Dass Olise ein exzellenter Vorbereiter ist, beweist er aktuell auch bei der WM. In vier Spielen der Equipe tricolore lieferte er bereits fünf Vorlagen. Er ist der erste Spieler der Geschichte, der während einer Endrunde auf diese Anzahl an Assists kommt.

    Für Sagnol ist klar: "Olise ist eben ein reiner Teamspieler, kein Individualist. Für unsere Kinder gibt es endlich ein super Vorbild. In Frankreich stehen alle Fans, egal ob fünf oder 100 Jahre alt, voll hinter Olise. Auch wir ehemaligen Profis können uns mit ihm hundertprozentig identifizieren. Er ist unsere klare Nummer eins."

    Beim souveränen 3:0-Erfolg der Franzosen im Sechzehntelfinale gegen Schweden am Dienstagabend durfte Olise, der beim FC Bayern den rechten Flügel bekleidet, wieder im offensiven Mittelfeld ran und war einer der stärksten Akteure beim Topfavoriten. Unter anderem wäre ihm in der 24. Minute nach einem Abpraller um ein Haar per Seitfallzieher ein Tor für die Ewigkeit gelungen.

    "Der Louvre wurde schon aufgesperrt, der Platz wurde schon frei gemacht, fast war das Gemälde trocken", staunte MagentaTV-Kommentator Christian Straßburger: "Was für eine Aktion! Wir sitzen hier neben dem schwedischen Fernsehen und als die den Abschluss von Olise gesehen haben, hat man gedacht, das sei das französische Fernsehen. Auch dort wurde es gefeiert!"

  • Real Madrid? Willy Sagnol hofft auf Olise-Verbleib beim FC Bayern

    Aktionen wie diese führen dazu, dass Real Madrid trotz aller Dementis angeblich die Verpflichtung Olises in diesem Sommer plant. Sagnol aber hofft, dass der 24-Jährige zunächst weiter in der bayerischen Landeshauptstadt kickt: "Olise ist noch jung und kann auch in ein paar Jahren noch zu Real gehen. Er weiß, was er in München hat: ein tolles Umfeld, super Mitspieler, einen hervorragenden Trainer."

    Der ehemalige Crystal-Palace-Spieler wirke zudem "sehr glücklich" beim FCB. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2029.

  • MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Die Rekordtransfers des FC Bayern

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Harry KaneAngriffTottenham Hotspur202395 Millionen Euro
    Lucas HernandezAbwehrAtletico Madrid201980 Millionen Euro
    Luis DiazAngriffFC Liverpool202570 Millionen Euro
    Matthijs de LigtAbwehrJuventus202267 Millionen Euro
    Michael OliseAngriffCrystal Palace202453 Millionen Euro