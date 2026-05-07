Ex-Star des FC Barcelona wird lange gesperrt: Gerard Pique sorgt in der zweiten spanischen Liga für einen Eklat

Demnach habe sich Pique mit "leichter Gewalt gegen die Schiedsrichter" schuldig gemacht, einen körperlichen Angriff habe es gleichwohl nicht gegeben. Im offiziellen Bericht des Unparteiischen Alonso De Ena Wolf wird Pique zur Last gelegt, den Haupt-Schiedsrichter sowie dessen Assistenten verbal attackiert und bedroht zu haben.

"Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert. In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land", soll der 39-Jährige in Richtung der Unparteiischen gesagt haben.

Vom spanischen Fußballverband wurde Pique folglich mit einer sechs Spiele langen Sperre belegt. Außerdem ist er zwei Monate lang von jeglicher offiziellen Fußballtätigkeit ausgeschlossen, wegen "offensichtlicher und öffentlicher Handlungen, die die Würde und den Anstand des Sports untergraben". Sportdirektor Jaume Nogues erhielt identische Strafen, ebenfalls wegen beleidigender Äußerungen.