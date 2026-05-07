Der Klubbesitzer des FC Andorra fiel bei der 0:1-Niederlage seines Vereins gegen Albacete Balompie vergangene Woche mit aggressivem Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter-Gespann auf. Das geht aus einer Mitteilung des spanischen Fußballverbands RFEF hervor.
Ex-Star des FC Barcelona wird lange gesperrt: Gerard Pique sorgt in der zweiten spanischen Liga für einen Eklat
Demnach habe sich Pique mit "leichter Gewalt gegen die Schiedsrichter" schuldig gemacht, einen körperlichen Angriff habe es gleichwohl nicht gegeben. Im offiziellen Bericht des Unparteiischen Alonso De Ena Wolf wird Pique zur Last gelegt, den Haupt-Schiedsrichter sowie dessen Assistenten verbal attackiert und bedroht zu haben.
"Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert. In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land", soll der 39-Jährige in Richtung der Unparteiischen gesagt haben.
Vom spanischen Fußballverband wurde Pique folglich mit einer sechs Spiele langen Sperre belegt. Außerdem ist er zwei Monate lang von jeglicher offiziellen Fußballtätigkeit ausgeschlossen, wegen "offensichtlicher und öffentlicher Handlungen, die die Würde und den Anstand des Sports untergraben". Sportdirektor Jaume Nogues erhielt identische Strafen, ebenfalls wegen beleidigender Äußerungen.
Gerard Pique kaufte den FC Andorra 2018
Der FC Andorra veröffentlichte darauf eine Erklärung, in der der Verein "seine starke Ablehnung gegenüber dem Inhalt des Schiedsrichterberichts" zum Ausdruck brachte und hinzufügte, dass "bestimmte im Bericht festgehaltene Aspekte weder wahrheitsgetreu noch genau den Ablauf der Ereignisse oder die Äußerungen widerspiegeln, die während der Gespräche zwischen dem Schiedsrichter und den Vertretern des Vereins gemacht wurden".
Der Verein forderte, "dass der Bericht berichtigt und eine genaue Niederschrift dessen" vorgelegt werde und dass man sich das Recht vorbehalte, "die entsprechenden rechtlichen Schritte einzuleiten, um seine Interessen sowie den guten Namen und den Ruf des Vereins und seiner Vertreter zu verteidigen".
Pique hatte 2018 den damals schwer verschuldeten FC Andorra mit Hilfe eines einer Holding Group gekauft und sich im Anschluss zum Präsidenten ernannt. Seit 2025 spielt Andorra in der zweiten spanischen Liga, dort belegt das Team vier Spieltage vor Schluss Tabellenplatz zehn.