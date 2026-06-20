Die Türkei scheidet nach dem 0:1 gegen Paraguay völlig überraschend vorzeitig aus der WM 2026 aus, die Trauer ist groß. Wenngleich es auch ein schwacher Trost sein dürfte, Abwehrspieler Abdülkerim Bardakci konnte dabei immerhin einen neuen WM-Rekord aufstellen.
Ex-Spieler des FC Bayern überholt! Türkei-Star stellt bei Pleite gegen Paraguay WM-Rekord auf
Passquote von 100 Prozent: Bardakci bringt 98 Zuspiele an den Mann
Der Innenverteidiger von Galatasaray spielte laut Datendienstleister Opta beim Duell gegen die Südamerikaner insgesamt 98 Pässe und brachte dabei alle versuchten Zuspiele auch an den Mann. Dies entspricht einer Passquote von 100 Prozent.
Dabei ist der 31-Jährige zudem der Spieler, der bei einer 100-prozentigen Passquote die meisten Pässe gespielt hatte. Dies ist die beste Zahl seit Beginn der Datenerfassung bei der WM 1966 in England.
Bardakci stellte dabei den Rekord des US-Amerikaners Chris Richards an. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München, der mittlerweile in der Premier League für Crystal Palace spielt, hatte im ersten Gruppenspiel der USA 84 von 84 Pässen an den Mann gebracht – beim 4:1 gegen: genau, Paraguay.
WM 2026: Türkei ausgeschieden, USA Gruppensieger
Nach der Auftaktniederlage gegen Australien (0:2) hat die Türkei keine Chancen mehr auf die K.-o.-Runde, nachdem bei der WM bei einer möglichen Punktgleichheit nicht die Tordifferenz zählt, sondern der direkte Vergleich.
Und der fällt sowohl gegen Paraguay und Australien, die jeweils drei Punkte vor der Türkei liegen, negativ aus. Die USA steht mit sechs Punkten bereits als Gruppensieger fest.