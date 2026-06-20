Ex-Spieler des FC Bayern überholt! Türkei-Star stellt bei Pleite gegen Paraguay WM-Rekord auf

Der Innenverteidiger von Galatasaray spielte laut Datendienstleister Opta beim Duell gegen die Südamerikaner insgesamt 98 Pässe und brachte dabei alle versuchten Zuspiele auch an den Mann. Dies entspricht einer Passquote von 100 Prozent.

Dabei ist der 31-Jährige zudem der Spieler, der bei einer 100-prozentigen Passquote die meisten Pässe gespielt hatte. Dies ist die beste Zahl seit Beginn der Datenerfassung bei der WM 1966 in England.

Bardakci stellte dabei den Rekord des US-Amerikaners Chris Richards an. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München, der mittlerweile in der Premier League für Crystal Palace spielt, hatte im ersten Gruppenspiel der USA 84 von 84 Pässen an den Mann gebracht – beim 4:1 gegen: genau, Paraguay.



