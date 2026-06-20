Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Andreas Königl

Ex-Spieler des FC Bayern überholt! Türkei-Star stellt bei Pleite gegen Paraguay WM-Rekord auf

Weltmeisterschaft
Türkei
Abdülkerim Bardakci

Die Türkei ist ausgeschieden - immerhin stellte Abdülkerim Bardakci einen neuen WM-Rekord auf und überholte damit einen Ex-Bayern-Spieler.

Die Türkei scheidet nach dem 0:1 gegen Paraguay völlig überraschend vorzeitig aus der WM 2026 aus, die Trauer ist groß. Wenngleich es auch ein schwacher Trost sein dürfte, Abwehrspieler Abdülkerim Bardakci konnte dabei immerhin einen neuen WM-Rekord aufstellen.

  • Passquote von 100 Prozent: Bardakci bringt 98 Zuspiele an den Mann

    Der Innenverteidiger von Galatasaray spielte laut Datendienstleister Opta beim Duell gegen die Südamerikaner insgesamt 98 Pässe und brachte dabei alle versuchten Zuspiele auch an den Mann. Dies entspricht einer Passquote von 100 Prozent.

    Dabei ist der 31-Jährige zudem der Spieler, der bei einer 100-prozentigen Passquote die meisten Pässe gespielt hatte. Dies ist die beste Zahl seit Beginn der Datenerfassung bei der WM 1966 in England.

    Bardakci stellte dabei den Rekord des US-Amerikaners Chris Richards an. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München, der mittlerweile in der Premier League für Crystal Palace spielt, hatte im ersten Gruppenspiel der USA 84 von 84 Pässen an den Mann gebracht – beim 4:1 gegen: genau, Paraguay.


    • Werbung

  • WM 2026: Türkei ausgeschieden, USA Gruppensieger

    Nach der Auftaktniederlage gegen Australien (0:2) hat die Türkei keine Chancen mehr auf die K.-o.-Runde, nachdem bei der WM bei einer möglichen Punktgleichheit nicht die Tordifferenz zählt, sondern der direkte Vergleich.

    Und der fällt sowohl gegen Paraguay und Australien, die jeweils drei Punkte vor der Türkei liegen, negativ aus. Die USA steht mit sechs Punkten bereits als Gruppensieger fest.

Weltmeisterschaft
Türkei crest
Türkei
TUR
USA crest
USA
USA