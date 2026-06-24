Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist von einem WM-Star schwer begeistert: "Außergewöhnlich, dass wir das Alles erleben dürfen"

Klopp verfolgte den 2:0-Sieg der Albiceleste über Österreich in Dallas und wurde dabei Zeuge, wie Messi trotz eines verschossenen Strafstoßes einen Doppelpack schnürte und sich zum alleinigen Rekordtorschützen bei WM-Endrunden aufschwang.

Bei Sky schwärmte Klopp von der cleveren Spielweise des Angreifers, der am Mittwoch seinen 39. Geburtstag feiert: "Lionel Messi habe ich live gesehen und wenn man das Spiel sieht und dann stehen da acht Kilometer Laufleistung, denkt man: Wir haben die optimale Laufleistung herausgefunden!" Der ehemalige Liverpool-Coach erklärte, dass Messi eben so wenig laufe, "um dann im entscheidenden Moment wirklich da" zu sein. Das gelte aber exklusiv für den Stürmer von Inter Miami: "Man stelle sich mal vor, alle würden nur acht Kilometer laufen."

"Ich habe so oft auf ihn geguckt, obwohl der Ball woanders war", gestand Klopp: "Ich wollte einfach sehen: Was macht er? Ich glaube, er misst Abstände. Er weiß ganz genau, jetzt bin ich hier, jetzt stelle ich mich rechts hin, jetzt stehe ich im Zentrum. Und das Spiel gegen Österreich war lange nicht sein Spiel, muss man einfach sagen. Aber dann in den Momenten: Das erste Tor schießt er, weil er es kann. Das zweite Tor schießt er, weil er es will."