Jürgen Klopp (59) erlebte Argentiniens Nationalmannschaftskapitän Lionel Messi am Montag erstmals live in seiner Funktion als TV-Experte – und war hinterher schwer begeistert.
Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist von einem WM-Star schwer begeistert: "Außergewöhnlich, dass wir das Alles erleben dürfen"
Klopp verfolgte den 2:0-Sieg der Albiceleste über Österreich in Dallas und wurde dabei Zeuge, wie Messi trotz eines verschossenen Strafstoßes einen Doppelpack schnürte und sich zum alleinigen Rekordtorschützen bei WM-Endrunden aufschwang.
Bei Sky schwärmte Klopp von der cleveren Spielweise des Angreifers, der am Mittwoch seinen 39. Geburtstag feiert: "Lionel Messi habe ich live gesehen und wenn man das Spiel sieht und dann stehen da acht Kilometer Laufleistung, denkt man: Wir haben die optimale Laufleistung herausgefunden!" Der ehemalige Liverpool-Coach erklärte, dass Messi eben so wenig laufe, "um dann im entscheidenden Moment wirklich da" zu sein. Das gelte aber exklusiv für den Stürmer von Inter Miami: "Man stelle sich mal vor, alle würden nur acht Kilometer laufen."
"Ich habe so oft auf ihn geguckt, obwohl der Ball woanders war", gestand Klopp: "Ich wollte einfach sehen: Was macht er? Ich glaube, er misst Abstände. Er weiß ganz genau, jetzt bin ich hier, jetzt stelle ich mich rechts hin, jetzt stehe ich im Zentrum. Und das Spiel gegen Österreich war lange nicht sein Spiel, muss man einfach sagen. Aber dann in den Momenten: Das erste Tor schießt er, weil er es kann. Das zweite Tor schießt er, weil er es will."
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Lionel Messi hat Miroslav Klose überholt
Messi steht nun bei 18 Treffern bei WM-Endrunden. Deutschlands Rio-Weltmeister Miroslav Klose (48) hat er damit um zwei Tore distanziert, auch Messis ehemaliger PSG-Sturmkamerad Kylian Mbappe (27, Frankreich) steht bei 16 Treffern.
Zur stolzen Bilanz des achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinners erkannte Klopp an: "Zlatan Ibrahimovic hat gesagt, dass Messi bei einer Weltmeisterschaft fünf Tore hat, und er selbst bei zwei Weltmeisterschaften null Treffer. So einfach ist das. Das ist außergewöhnlich, dass wir das Alles, diese Generation, erleben dürfen."
Argentinien, das noch keinen Gegentreffer kassiert hat, steht nun bei der optimalen Ausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen und hat das Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Alle fünf Turniertreffer gehen auf Messis Konto. Ob der Routinier angesichts des sicheren Gruppensiegs im abschließenden Vorrundenspiel gegen Jordanien in der Nacht auf Sonntag eine Verschnaufpause von Albiceleste-Trainer Lionel Scaloni (48) erhält, ist noch offen.
Die letzten zehn WM-Torschützenkönige
Austragungsjahr Torschützenkönig Land Anzahl Tore 2022 Kylian Mbappe Frankreich 8 2018 Harry Kane England 6 2014 James Rodriguez Kolumbien 6 2010 Thomas Müller Deutschland 5 2006 Miroslav Klose Deutschland 5 2002 Ronaldo Brasilien 8 1998 Davor Suker Kroatien 6 1994 Oleg Salenko Russland 6 1990 Toto Schillaci Italien 6 1986 Gary Lineker England 6