Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp moniert Fehlentscheidung im CL-Finale 2013: Thomas Müller hätte einem anderen Spieler des FC Bayern die Rote Karte gegeben

"Das ist der Mann, der den Schiedsrichter eingesetzt hat, der den Bayern 2013 das Champions-League-Finale geschenkt hat", sagte Klopp in Richtung des ebenfalls anwesenden Mats Hummels, der damals für Borussia Dortmund unter der Leitung des heutigen "Head of Global Soccer" von Red Bull auf dem Platz gestanden hatte.

Der deutsche Rekordmeister war vor rund 13 Jahren, auf der Spitze der Rivalität zwischen den beiden Bundesligisten, bekanntlich mit 2:1 als Sieger vom Platz gegangen. Dabei unterlief dem Unparteiischen Nicola Rizzoli laut Klopp - und den Augen vieler anderen - eine klare Fehlentscheidung. Beim Stand von 1:0 für die Münchner hatte der Italiener den bereits mit Gelb verwarnten FCB-Verteidiger Dante nach seinem Foulspiel an Marco Reus, das zum Elfmeter und Ausgleich durch Ilkay Gündogan des BVB führte, nicht mit der Gelb-Roten-Karte vom Platz gestellt.

Daraufhin grätschte Müller rein. "Muss man nicht geben", sagte das Bayern-Urgestein und holte Hummels als Fürsprecher hinzu: "Der Mats selbst hat mir mal gesagt, dass das für ihn eigentlich okay war, dass da Gelb stehen bleibt." Doch der ehemalige Innenverteidiger, der in seiner Karriere sowohl das Trikot der Bayern als auch Dortmunder trug, ließ den heutigen Profi von MLS-Klub Vancouver Whitecaps im Stich und erklärte schmunzelnd: "Im Sinne des Verteidigers würde ich sagen, musst du Rot geben."