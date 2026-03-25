Bei einer Vorstellung der WM-Experten für die Übertragung bei MagentaTV lieferten sich Jürgen Klopp und Thomas Müller einen amüsanten Schlagabtausch. Als es um den legendären Schiedsrichter Pierluigi Collina ging, kamen die Protagonisten nochmal auf das Champions-League-Finale 2013 zwischen dem FC Bayern München und BVB zu sprechen.
Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp moniert Fehlentscheidung im CL-Finale 2013: Thomas Müller hätte einem anderen Spieler des FC Bayern die Rote Karte gegeben
Schlagabtausch zwischen Müller und Klopp
"Das ist der Mann, der den Schiedsrichter eingesetzt hat, der den Bayern 2013 das Champions-League-Finale geschenkt hat", sagte Klopp in Richtung des ebenfalls anwesenden Mats Hummels, der damals für Borussia Dortmund unter der Leitung des heutigen "Head of Global Soccer" von Red Bull auf dem Platz gestanden hatte.
Der deutsche Rekordmeister war vor rund 13 Jahren, auf der Spitze der Rivalität zwischen den beiden Bundesligisten, bekanntlich mit 2:1 als Sieger vom Platz gegangen. Dabei unterlief dem Unparteiischen Nicola Rizzoli laut Klopp - und den Augen vieler anderen - eine klare Fehlentscheidung. Beim Stand von 1:0 für die Münchner hatte der Italiener den bereits mit Gelb verwarnten FCB-Verteidiger Dante nach seinem Foulspiel an Marco Reus, das zum Elfmeter und Ausgleich durch Ilkay Gündogan des BVB führte, nicht mit der Gelb-Roten-Karte vom Platz gestellt.
Daraufhin grätschte Müller rein. "Muss man nicht geben", sagte das Bayern-Urgestein und holte Hummels als Fürsprecher hinzu: "Der Mats selbst hat mir mal gesagt, dass das für ihn eigentlich okay war, dass da Gelb stehen bleibt." Doch der ehemalige Innenverteidiger, der in seiner Karriere sowohl das Trikot der Bayern als auch Dortmunder trug, ließ den heutigen Profi von MLS-Klub Vancouver Whitecaps im Stich und erklärte schmunzelnd: "Im Sinne des Verteidigers würde ich sagen, musst du Rot geben."
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Müller kontert Klopp: "Rizzoli hieß der, nicht Penner"
Müller hätte hingegen eher in einer anderen Szene die Ampelkarte gegen seine damalige Mannschaft gezeigt und spielte auf die vermeintliche Tätigkeit von Franck Ribery in der Anfangsphase an, der Robert Lewandowski - damals ebenfalls noch beim BVB - mutmaßlich absichtlich mit dem Ellbogen getroffen hatte. "Aber das ist das Fingerspitzengefühl. Wir wollen ja nicht das Finale zerstören", sagte er mit einem breiten Grinsen.
Klopp erinnerte sich daraufhin an eine Begegnung mit Collina. Als dieser nach dem Spiel durch die Katakomben des legendären Wembley lief, habe er diesem an den Kopf geworfen: "'Da hast du ja einen schönen Penner eingesetzt'". Müller konterte gewohnt schlagfertig: "Nee nee, Rizzoli hieß der, nicht Penner". Klopp lachte und erwiderte beinahe ungläubig: "Der erinnert sich an Schiedsrichter."
Hummels ergänzte: "Wenn sie für dich pfeifen, erinnerst du dich an Namen, ja?". Das letzte Wort, ehe die Thematik beendet war, ergriff jedoch Müller: "Nee, das war ein sehr guter Schiedsrichter auf Weltniveau."
Bei der WM wird das Trio womöglich für weitere unterhaltsame Momente sorgen. Die weiteren Magenta-Experten sind die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme, Manuel Baum, Sebastian Kneißl und Tobias Schweinsteiger.
Hier könnt Ihr Euch den Schlagabtausch nochmal im Video anschauen.
FC Bayern vs. BVB: Aufstellung und Torschützen im CL-Finale 2013
Tore 1:0 Mandzukic (60.), 1:1 Gündogan (68., FE.), 2:1 Robben (89.) Aufstellung FC Bayern Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Alaba - Martinez, Schweinsteiger - Robben, Müller, Ribery (90.+1 Gustavo) - Mandzukic (90.+4 Gomez) Aufstellung BVB Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender (90.+2 Sahin), Gündogan - Blaszczykowski (90. Schieber), Reus, Grosskreutz - Lewandowski