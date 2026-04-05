Ex-Bayern-Spieler ätzt Richtung Real Madrid: "Mit der unsympathischste Verein Europas"

Obwohl die Bayern am Samstag in Freiburg nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 in letzter Minute gewannen und frisches Selbstvertrauen tankten, während Real praktisch zeitgleich auf Mallorca verlor (1:2), gibt es für Babbel keinen klaren Favoriten: "Durch Reals individuelle Klasse ist das ein Spiel auf Augenhöhe." Der Erfolg in Freiburg bedeute lediglich, "dass du mit einem guten Gefühl dort hinfährst", so Babbel. Auch sein Ex-Klubkamerad Stefan Effenberg bezifferte die Chancen in der Paarung auf "50/50".

Dagegen herrscht in Spanien Alarmstimmung. Die Niederlage auf Mallorca bedeutete nicht nur eine misslungene Generalprobe für das FCB-Spiel, sondern auch einen schweren Dämpfer im Kampf um die spanische Meisterschaft. "LaLiga ist ein Kreuzweg für Real", titelte die um martialische Formulierungen selten verlegene Tageszeitung Marca nach dem nächsten "unerwarteten Tiefschlag". AS bezeichnete die Spielweise Reals als "Kapitulation", das Team habe den Titel an den nun schon sieben Punkte enteilten FC Barcelona "verschenkt".

Es war der nächste Rückschlag für eine Mannschaft, die in der heimischen Liga in dieser Saison große Probleme in Sachen Konstanz aufweist. Der Fokus scheint bei den erfolgsverwöhnten Madrilenen aber ohnehin in erster Linie auf dem Europapokal zu liegen. Trainer Alvaro Arbeloa ließ daran im Anschluss keinen Zweifel.

"Ich erwarte, dass sie in der Champions League ihr Bestes geben, in einem Wettbewerb, der von größter Bedeutung ist. Wenn sie die Umkleidekabine verlassen, dürfen sie nur noch an Bayern denken", riet Arbeloa seinen Spielern: "Ich weiß, wozu meine Spieler fähig sind, und dass sie um die Bedeutung der Partie am Dienstag Bescheid wissen."

In der Champions League hat die Offensive des Rekordsiegers um die Topstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior zuletzt ihre Klasse gezeigt. Gegen das von Pep Guardiola betreute Manchester City gewannen die Spanier im Achtelfinale mit 3:0 und 2:1.