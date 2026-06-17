Real Madrid befindet sich auf einer großen Shoppingtour und hat bereits mehrere namhafte Spieler für die neue Saison verpflichtet. Der Nächste könnte Inter Mailands Verteidiger Alessandro Bastoni sein (27).
Europameister statt Nico Schlotterbeck? Real Madrid zeigt wohl Interesse an einem Superstar für die Innenverteidigung
Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Reals Verantwortliche ihre Inter-Pendants vom grundsätzlichen Interesse an dem italienischen Nationalspieler unterrichtet hätten.
Bei einem Charity-Event mit Real- und Inter-Legenden kürzlich in Madrid habe es den entsprechenden Austausch gegeben. Mailands Vizepräsident Javier Zanetti und Sportchef Giuseppe Marotta seien im Bilde und hätten auf ihre Ablöseforderung in Höhe von 70 Millionen Euro verwiesen. Auf diese Summe hatten sie auch vor einigen Wochen bestanden, als Bastoni von Reals Erzrivale FC Barcelona umworben wurde.
Noch sei das Werben des spanischen Vizemeisters allerdings im Anfangsstadium. Das finale Okay für einen Angriff auf Bastoni solle der neue Cheftrainer Jose Mourinho geben, sobald dieser sich einen abschließenden Überblick über seinen Kader verschafft habe.
- Getty Images Sport
Alessandro Bastoni steht seit 2018 bei Inter unter Vertrag
Bastoni steht bei Inter noch bis 2028 unter Vertrag. Als er bei Barca gehandelt wurde, soll er Wechselbereitschaft signalisiert haben. Sein Berater Tullio Tinti allerdings äußerte sich in der vergangenen Woche konträr und sprach bei Sky Sport Italia Klartext: "Er ist ein Inter-Spieler und hat noch zwei Jahre Vertrag. Er will diesen Vertrag erfüllen, denn er ist glücklich bei Inter. Es gab bislang überhaupt keine Probleme."
Und um es noch einmal zu verdeutlichen, ergänzte er: "Er will sicher bei Inter bleiben." Gleichzeitig stellte er aber auch klar, dass ein Wechsel für die Zukunft nicht grundsätzlich ausgeschlossen sei: "Ein Spieler wie Bastoni zieht immer das Interesse der Topklubs auf sich. Aber das ist jetzt kein Thema. Man weiß nie, was im Leben passiert, doch aktuell ist er extrem glücklich hier."
Inter sicherte sich 2018 Bastonis Dienste, indem 40 Millionen Euro Ablöse an Atalanta gezahlt wurden. In der Saison 2018/19 lief Bastoni zunächst auf Leihbasis für Parma auf. Beim italienischen Meister ist er längst Stamm- und Führungsspieler.
Für Italien absolvierte der Europameister bislang 43 Länderspiele - und wurde im Playoff-Finale in der WM-Qualifikation zum Sündenbock, denn seine Notbremse gegen Bosnien, die mit einem Platzverweis bestraft wurde, ließ das Spiel kippen. Im Elfmeterschießen unterlagen die Azzurri dem Außenseiter, der nun an der WM teilnimmt, während Italien erneut nur die Zuschauerrolle bleibt.
Real Madrid soll Nico Schlotterbeck im Visier haben
In Reals Abwehr tut sich in diesem Sommer derweil eine Menge: David Alaba und Dani Carvajal verlassen die Königlichen mit auslaufenden Verträgen. Verpflichtet wurden bereits Bastonis Inter-Kollege Denzel Dumfries (30), Marc Cucurella (27, FC Chelsea) und Ibrahima Konate (27, FC Liverpool). Für die Defensivzentrale gilt außerdem DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund als Kandidat.
Außerdem tütete Real am Mittwoch noch die ablösefreie Verpflichtung von Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva (31) ein.
Die Zahlen von Alessandro Bastoni in der Saison 2025/26:
Spiele: 40 Einsatzminuten: 3197 Tore: 2 Assists: 6