Europameister statt Nico Schlotterbeck? Real Madrid zeigt wohl Interesse an einem Superstar für die Innenverteidigung

Bastoni steht bei Inter noch bis 2028 unter Vertrag. Als er bei Barca gehandelt wurde, soll er Wechselbereitschaft signalisiert haben. Sein Berater Tullio Tinti allerdings äußerte sich in der vergangenen Woche konträr und sprach bei Sky Sport Italia Klartext: "Er ist ein Inter-Spieler und hat noch zwei Jahre Vertrag. Er will diesen Vertrag erfüllen, denn er ist glücklich bei Inter. Es gab bislang überhaupt keine Probleme."

Und um es noch einmal zu verdeutlichen, ergänzte er: "Er will sicher bei Inter bleiben." Gleichzeitig stellte er aber auch klar, dass ein Wechsel für die Zukunft nicht grundsätzlich ausgeschlossen sei: "Ein Spieler wie Bastoni zieht immer das Interesse der Topklubs auf sich. Aber das ist jetzt kein Thema. Man weiß nie, was im Leben passiert, doch aktuell ist er extrem glücklich hier."

Inter sicherte sich 2018 Bastonis Dienste, indem 40 Millionen Euro Ablöse an Atalanta gezahlt wurden. In der Saison 2018/19 lief Bastoni zunächst auf Leihbasis für Parma auf. Beim italienischen Meister ist er längst Stamm- und Führungsspieler.

Für Italien absolvierte der Europameister bislang 43 Länderspiele - und wurde im Playoff-Finale in der WM-Qualifikation zum Sündenbock, denn seine Notbremse gegen Bosnien, die mit einem Platzverweis bestraft wurde, ließ das Spiel kippen. Im Elfmeterschießen unterlagen die Azzurri dem Außenseiter, der nun an der WM teilnimmt, während Italien erneut nur die Zuschauerrolle bleibt.