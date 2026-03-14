Europäische Giganten als Konkurrenz: FC Bayern jagt offenbar weiter begehrten Shootingstar der Bundesliga

Ouedraogo war im Sommer 2024 für rund zehn Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Leipzig gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einem Stammspieler und einem der besten Spieler der Bundesliga. In der laufenden Saison kommt er bislang auf drei Tore und vier Vorlagen in 13 Pflichtspielen. Im November feierte er zudem gegen die Slowakei sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft - und traf dabei direkt nach 102 Sekunden.

Seit Ende November fehlt der Mittelfeldspieler jedoch wegen einer Knieverletzung. Anfang April, spätestens aber im Mai, wird mit seinem Comeback gerechnet. Ouedraogo steht in Leipzig noch bis 2029 unter Vertrag.