"Etwas ganz Besonderes, was wir da gerade mit der Mannschaft erleben": Der FC Bayern München staunt über eine schon bald historische Bestmarke

Schon gegen Union "hätten es auch ein paar mehr" Treffer sein können als jene von Michael Olise (43.), Serge Gnabry (45.+1, 67.) und Harry Kane (49.), merkte Kimmich an. Vor allem die Variabilität in der Chancenkreation sei in dieser Saison ein Trumpf, meinte der Kapitän: "Wir können kontern, wir können Standards, wir können Ballbesitz, wir können einen Schnellangriff".

Die Ausbeute zeige, dass die Mannschaft "richtig Spaß hat, miteinander Fußball zu spielen, dass sie hungrig ist nach Toren, dass sie nie aufgibt, immer 90 Minuten Vollgas gibt", schwärmte Freund und ergänzte mit Blick auf den möglichen Rekord: "Das ist etwas Historisches, wenn uns das gelingt und etwas ganz Besonderes, das ewig in Erinnerung bleiben wird."

Eine andere Statistik findet Kimmich derweil "erschreckend". Die Hintergründe dazu findet Ihr hier.